Theo báo Đại Biểu Nhân Dân , khoảng 16h30 ngày 21/10, trong khi làm nhiệm vụ tại nút giao Võ Chí Công - Xuân La, tổ công tác gồm Trung tá Đào Kim Dương và Đại úy Tạ Quang Dũng nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Đ.M.T. (trú tại tỉnh Tuyên Quang), là người thân của cháu Đ.M.Đ. (4 tháng tuổi).

Lúc này, cháu Đ.M.Đ. đang sốt cao được gia đình đưa vào viện bằng xe taxi. Do trời mưa đường đông, gia đình lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của con nên khẩn thiết đề nghị CSGT hỗ trợ.

Trước tình huống khẩn cấp, tổ công tác nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy Đội, đồng thời sử dụng mô tô chuyên dụng, khẩn trương dẫn đường cho xe taxi vượt qua các tuyến phố đông đúc trong điều kiện trời mưa.

Cháu bé được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương để các y, bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc kịp thời. Ảnh: Đại Biểu Nhân Dân

Với sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, cháu bé đã được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương để các y, bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc kịp thời.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, gia đình cháu bé đã gửi lời cảm ơn đến tổ công tác.

Trước đó, một công nhân bị thương nặng khi thi công cầu Đuống cũng được CSGT Hà Nội mở đường đưa đi cấp cứu kịp thời.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Tp. Hà Nội cho hay, vào khoảng 16h45 ngày 19/10, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 do Thiếu tá Dương Quang Tuấn làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT tại nút giao Quốc lộ 5 - Mai Phúc (địa phận phường Phúc Lợi, Tp. Hà Nội) thì một xe ôtô dừng lại nhờ hỗ trợ.

CSGT dẫn đường đưa người bị nạn đi cấp cứu. Ảnh: Phòng CSGT Hà Nội

Thời điểm đó, trên xe chở một người đàn ông bị dập chân, đang chảy máu. Những người trên xe cho biết, người bị nạn là anh Đ.V.T (SN 1975) - công nhân thi công công trình cầu Đuống, bị tai nạn lao động dẫn đến dập chân, vết thương hở, chảy nhiều máu, đề nghị CSGT hỗ trợ đưa đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Trước tình huống nguy cấp, tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng mở đường cho xe chở người bị nạn đến bệnh viện.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, anh Đ.V.T đã qua cơn nguy kịch. Hiện bệnh nhân đang được các y, bác sĩ tiếp tục điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.