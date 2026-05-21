Cháy căn hộ tập thể Nguyễn Công Trứ, cư dân hoảng loạn tháo chạy

Phùng Anh (VTV Online),
Sáng 21/5, một vụ cháy xảy ra tại căn hộ tầng 4 khu tập thể B1 Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) khiến khói đen cuồn cuộn bốc lên, nhiều cư dân hoảng hốt tháo chạy xuống dưới.

Hiện trường bên trong vụ cháy. (ảnh: Phùng Chiểu)

Theo một nhân chứng, khoảng hơn 10h cùng ngày, người dân phát hiện hỏa hoạn bùng phát bên trong căn hộ tại tầng 4 khu tập thể B1 Nguyễn Công Trứ (Hà Nội). Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm khu vực.

Đám cháy xảy ra tại khu tập thể B1 Nguyễn Công Trứ. (ảnh: Phùng Hà)


Cũng theo nhân chứng, khói dày đặc lan ra hành lang và các tầng phía trên khiến người dân hoảng sợ, vội di chuyển xuống dưới để thoát thân.


Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy và hỗ trợ đưa người dân ra ngoài an toàn.


Khu vực xung quanh khu tập thể tạm thời được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy.


Đến khoảng 11h10, khói vẫn tiếp tục bốc ra từ căn hộ gặp nạn, lực lượng chức năng tiếp tục tiếp cận bên trong để dập tắt hoàn toàn đám cháy.


Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Theo VTV.vn 05/21/2026 13:06 (GMT +7)
