Cháy căn hộ tập thể Nguyễn Công Trứ, cư dân hoảng loạn tháo chạy
Sáng 21/5, một vụ cháy xảy ra tại căn hộ tầng 4 khu tập thể B1 Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) khiến khói đen cuồn cuộn bốc lên, nhiều cư dân hoảng hốt tháo chạy xuống dưới.
Hiện trường bên trong vụ cháy. (ảnh: Phùng Chiểu)
Theo một nhân chứng, khoảng hơn 10h cùng ngày, người dân phát hiện hỏa hoạn bùng phát bên trong căn hộ tại tầng 4 khu tập thể B1 Nguyễn Công Trứ (Hà Nội). Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm khu vực.