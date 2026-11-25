Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 phút ngày 25/11, đám cháy bùng phát tại bãi xe trên đường Nguyễn Thị Nhuần. Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng điều động phương tiện và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Nhiều phương án tiếp cận được triển khai nhằm khống chế đám cháy, ngăn cháy lan và xử lý các điểm cháy bên trong.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy.

Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chữa cháy chia thành nhiều hướng, phối hợp triển khai các biện pháp dập lửa. Công tác chữa cháy được thực hiện khẩn trương, trong khi khu vực xung quanh được kiểm soát để bảo đảm an toàn.

Đến khoảng 11h30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được kiểm soát. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.