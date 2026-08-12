Cháu trai gọi điện cầu cứu bà ngoại vì bị bố đẻ đánh đập: Đối tượng bỏ trốn sau khi xảy ra sự việc

Thời gian này, những thông tin liên quan việc một bé trai 8 tuổi nghi bị bố đẻ đánh đập, bạo hành đang nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Theo thông tin từ báo Lao Động, bà P. (SN1968, trú tại xã Đông Thạnh, TPHCM) - bà ngoại của bé L.G.B (sinh ngày 8/2/2017) đã gửi đơn cầu cứu đến Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM và các cơ quan báo chí, đề nghị khẩn trương bảo vệ cháu mình.

Theo đơn cầu cứu, bà P. cho biết khoảng 18h ngày 8/7, bà nhận được cuộc điện thoại của cháu G.B. trong tình trạng khóc và hoảng sợ, nói: “Ngoại ơi, cứu con…”. Sau đó, bà P. đến đón cháu và đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn để khám, điều trị.

Hồ sơ y tế mô tả tình trạng thương tích khi nhập viện gồm: sưng nề, ửng đỏ hai mi mắt; đỏ da vùng tai trái, cổ, gáy; đỏ da vùng cằm, sây sát môi phải; bầm tím diện rộng cánh tay trái và cẳng tay trái; đau vùng bụng, lưng; đau cẳng chân phải và gối phải. Kết quả chụp X-quang sọ thẳng và nghiêng chưa ghi nhận bất thường trên phim X-quang. Bệnh nhi được điều trị giảm đau và theo dõi trước khi cho về.

Cháu B. được xác định có nhiều vết bầm tím trên cơ thể sau khi bị đánh. (Nguồn: Báo SGGP)

VietNamNet dẫn thêm thông tin từ đơn trình báo của bà P., theo đó trước đây, con gái của bà là L.P.A. (SN 2001) chung sống như vợ chồng, không hôn thú với Đặng Trịnh H.H. (SN 1989, trú tại xã Bà Điểm, tạm trú xã Đông Thạnh). H. có nhiều tiền án, tiền sự… H. và chị A. có con chung là cháu L.G.B.

Sau thời gian chia tay chị A., H. đi nơi khác sinh sống rồi bị phạt tù. Chấp hành án xong, trở về địa phương vào năm 2025, H. quay lại với chị A. và có thêm một đứa con gái, nay đã 10 tháng tuổi. Bà P. cho biết, cháu B. do một tay bà nuôi nấng từ khi chào đời đến nay. H. cùng chị A. và con gái nhỏ thuê trọ, sinh sống ở xã Đông Thạnh.

Ngày 7/7 vừa qua, chị A. xin bà P. cho chở cháu B. về nơi trọ để chơi. Tuy nhiên, chiều tối 8/7, cháu B. gọi điện cho bà ngoại cầu cứu vì bị bố đánh. Trong những ngày cơ quan công an xác minh vụ việc, H. đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến vụ việc trên, báo Sài Gòn Giải phóng (SGGP) thông tin chiều 11/8, Công an xã Đông Thạnh đã triệu tập cha của bé là ông Đặng Trịnh H.H. đến làm việc. Ban đầu, ông H. thừa nhận trong lúc tức giận đã đánh con vài cái vì bé nghịch phá chứ không có hành vi bạo hành.

Trong ngày 12/8, lực lượng công an tiếp tục lấy lời khai, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xác minh, đánh giá mức độ vi phạm để xử lý theo quy định.