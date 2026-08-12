Vụ trẻ bị đánh ở chùa Bầu: Lên kế hoạch đưa các em vào trung tâm bảo trợ xã hội

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, đại diện UBND phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) cho biết sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh hoàn cảnh, người trực tiếp chăm sóc và những vấn đề liên quan đến các cháu nhỏ tại chùa Bầu.

Địa phương đồng thời tổ chức chăm sóc, bảo đảm an toàn và ổn định sinh hoạt cho các cháu. Đại diện UBND phường cho biết chính quyền đang tính phương án đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội để được chăm sóc trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo địa phương, phương án này đang được cân nhắc nhằm bảo đảm điều kiện chăm sóc, quản lý và an toàn cho các cháu trong quá trình cơ quan chức năng tiếp tục xác minh vụ việc.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện các cháu đã trở lại chùa sau khi thăm khám, làm việc với cơ quan chức năng vào chiều 11/8. Địa phương bố trí người trông coi, chăm sóc các cháu.

Cùng với đó, UBND phường Vĩnh Phúc đang nghiên cứu phương án kiện toàn ban quản lý các đơn vị đình, chùa trên địa bàn.

Dự kiến, thành phần ban quản lý có thể gồm bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, đại diện đoàn thanh niên cùng những người cao tuổi có uy tín, nhiệt huyết tại khu dân cư. Phương án này sẽ được đưa ra họp, thống nhất và kiện toàn trong thời gian tới.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 7h30 ngày 10/8, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận trình báo của người dân về việc 5 chú tiểu tại chùa Bầu Phật Quang Tự, TDP Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc có dấu hiệu bị đánh gây thương tích trên cơ thể.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc khẩn trương xác minh và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh.

Ngay trong sáng cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi của người liên quan, đồng thời đưa các cháu đi giám định thương tích.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Thế Duy (SN 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa), hiện đang tu tập tại chùa Bầu Phật Quang Tự, là người có hành vi đánh 5 chú tiểu gây thương tích.

Chiều 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Duy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ mức độ và trách nhiệm của người trực tiếp quay lại vụ việc nhưng không có hành động can ngăn, ngăn chặn hành vi của Duy, không kịp thời thực hiện biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an toàn cho các trẻ em.