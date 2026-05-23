Cháu gái NS Kim Tiểu Long sinh con với ca sĩ làm bố đơn thân, có 1 con riêng

3 tháng trước, Saka Trương Tuyền gây bất ngờ khi xác nhận có con với Hồ Việt Trung. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đã lộ bụng bầu lớn rõ. Cư dân mạng cho rằng cô quyết định để khi em bé trong bụng được cứng cáp mới công khai tin vui tới công chúng.

Sáng 22/5, Saka Trương Tuyền thông báo đã vượt cạn thành công. Trên trang cá nhân, cô còn tiết lộ những thông tin về nhóc tỳ này. "Thế lực nhí" có tên gọi ở nhà là Kem, nặng 2,8kg. Saka Trương Tuyền hạnh phúc chia sẻ: "Con tên là bé Kem. Con xin chào ông bà, cô chú. Mẹ con sinh con ngày 22/5/2026. Con được 2,8 kg. 2 mẹ con con đều khoẻ. Cảm ơn ông bà, cô chú đã quan tâm và gửi những lời chúc cho con với mẹ".

Phía dưới bài đăng, dàn nghệ sĩ Việt là Lâm Khánh Chi, NS Kim Tiểu Long... đã gửi lời chúc mừng tới cô. Hiện tại cặp đôi vẫn giấu kín diện mạo của nhóc tỳ.

Trước khi đến với SaKa Trương Tuyền, Hồ Việt Trung từng có nhiều năm gắn bó với bạn gái cũ và có chung một con gái tên thân mật là bé Xí Muội. Sau khi chuyện tình cảm tan vỡ vào năm 2018, nam ca sĩ lựa chọn làm bố đơn thân, trực tiếp chăm sóc và nuôi dạy con gái. Anh từng chia sẻ bản thân khá thận trọng trong chuyện tình cảm vì lo ngại người mới sẽ không yêu thương con riêng như mong muốn.

Sinh năm 1983, Hồ Việt Trung được đông đảo khán giả biết đến qua loạt ca khúc quen thuộc như Anh nguyện chết vì em, Nhốt em vào tim, Nô lệ tình yêu... Không chỉ hoạt động ca hát, nam ca sĩ còn ghi dấu ấn nhờ hình ảnh gần gũi, hài hước và duyên dáng. Năm 2017, anh chuyển hướng theo đuổi dòng nhạc bolero và gặt hái nhiều thành tích ấn tượng khi giành quán quân tại các chương trình âm nhạc.

Về phía SaKa Trương Tuyền, nữ ca sĩ từng được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "Nữ hoàng hội chợ" nhờ lịch diễn dày đặc cùng sức hút nổi bật tại các sân khấu tỉnh. Không chỉ sở hữu lượng khán giả riêng, cô còn là gương mặt quen thuộc của dòng nhạc trữ tình, bolero.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, đời tư của nữ ca sĩ cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Cháu gái nghệ sĩ Kim Tiểu Long từng lên tiếng phủ nhận loạt tin đồn thất thiệt liên quan đến chuyện đã đăng ký kết hôn, trải qua nhiều cuộc hôn nhân hay có con trước đó.

"Tôi chưa bao giờ đăng ký kết hôn hay lên xe hoa với ai. Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ khi yêu hay gọi thân mật là 'vợ chồng' dù chưa cưới, tôi cũng gọi theo nhưng lại bị hiểu lầm. Còn em bé tôi hay gọi con trai cưng thật ra là cháu ruột của tôi", Saka Trương Tuyền từng lên tiếng đính chính về chuyện đời tư.