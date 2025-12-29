Ngày 29/12, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 10 cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháu bé 8 tháng tuổi tử vong tại khu trọ thuộc khối phố Hà My Tây, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.

Trước đó, lúc 17h30 ngày 27/12, người dân bên cạnh khu trọ nêu trên phát hiện trong phòng trọ số 7 của T.T.H.N. (SN 1998, trú TP Huế) có nhiều vết máu. Tại đây, chị N. đang khóc và có vết thương chảy máu ở tay trái. Bên cạnh là cháu bé khoảng 8 tháng tuổi (con của chị N.) có dấu hiệu tím tái, bất tỉnh, trên người dính máu. Ngoài ra, trong phòng còn có 1 con dao Thái Lan dính máu.

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 10)

Người dân đã đưa cả hai mẹ con đi cấp cứu tại bệnh viện và trình báo Công an phường Điện Bàn Đông. Tại bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sơ bộ cháu bé không có vết thương ngoài, nhận định đã tử vong trước đó.

Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 10 tiến hành phối hợp khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng để phục vụ công tác điều tra, đồng thời khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Hồi tháng 7 vừa qua, tại Quảng Ngãi xảy ra vụ cháu bé 14 tháng tuổi tử vong thương tâm do bị bảo mẫu ném xuống nền.

Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 16/7/2025, chị B.T.M.P. đưa con trai là cháu L.A.K. (SN 2024) đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do Nguyễn Thị Quyên (SN 1985, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) trực tiếp quản lý và chăm sóc.

Sau bữa ăn sáng, cháu K. quấy khóc, không chịu ngủ. Trong lúc mất bình tĩnh, Quyên bế cháu lên rồi ném xuống tấm nệm được trải dưới nền nhà trong phòng ngủ. Khi cháu tiếp tục bò gần cửa và khóc, Quyên lại ném cháu xuống nền gạch cứng.

Ngay sau đó, cháu K. có biểu hiện nôn ói, co giật, tím tái. Quyên cùng người nhà đưa cháu đến Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi cấp cứu. Do tình trạng chuyển biến xấu, cháu K. được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị chuyên sâu.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera giám sát tại cơ sở giữ trẻ, thu thập lời khai từ các nhân chứng và những người liên quan để điều tra vụ án.

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Quyên về hành vi “Cố ý gây thương tích”.