Ngày 4/5, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong nghi do dại tại xã Krông Năng. Đây là trường hợp thứ 2 tử vong nghi do dại tính từ đầu năm tới nay.

Bệnh nhi là Y.J.P.H.Đ (Nam, SN 2021, trú tại xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, vào ngày 30/4, khi ở nhà, bệnh nhi có biểu hiện mệt, sợ ánh sáng, sợ gió, ăn uống kém, nôn ói, đau bụng.

Đến ngày 2/5, bệnh nhi được đưa đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán Sốt chưa rõ nguyên nhân/Theo dõi co giật do sốt.

Khi thời tiết nắng nóng, chó, mèo dễ bị kích động hơn, hung dữ hơn và có xu hướng cắn người dù trước đó khá hiền lành.

Ngày 3/5, bệnh tiên lượng tử vong, gia đình có nguyện vọng xin trẻ xuất viện về nhà với chẩn đoán xin về: Sốc nhiễm trùng/ Nhiễm trùng huyết tổn thương đa cơ quan/ Xuất huyết tiêu hóa/ Viêm não màng não/ TD Bệnh dại / Suy hô hấp độ IV. Cùng ngày, bệnh nhi tử vong tại nhà.

Cũng theo người nhà bệnh nhi, khoảng 4 tháng trước ngày nhập viện, trẻ bị một con mèo nhỏ khoảng 6 tháng tuổi cào vào cẳng tay phải, mèo đã bán và không theo dõi được. Cách đây 3 tháng, trẻ bị chó cắn trượt da ở bụng, hiện tại con chó vẫn sống.

Sau khi ghi nhận ca tử vong nghi do dại, CDC tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị y tế liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, xác minh các yếu tố nguy cơ và tiền sử phơi nhiễm của bệnh nhi. Đồng thời, ngành y tế đã triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch tại khu vực cư trú của trẻ, bao gồm tuyên truyền cho người dân về nguy cơ bệnh dại, hướng dẫn theo dõi sức khỏe những người có tiếp xúc gần và rà soát các trường hợp bị chó, mèo cắn trên địa bàn.

CDC cũng khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn hoặc cào cần rửa ngay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 15 phút, sau đó đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vắc xin phòng dại kịp thời. Tuyệt đối không chủ quan, không tự điều trị tại nhà hoặc bỏ qua việc tiêm phòng.