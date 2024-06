Ngày 21/6, tại sân vận động Wembley, Thân vương William đã có mặt cùng 3 người con là George, Charlotte và Louis để thưởng thức đêm nhạc đầu tiên trong chuỗi sự kiện The Eras Tour của Taylor Swift. Buổi hòa nhạc cũng có sự góp mặt của Zara Tindall - em họ của Thân vương William - cùng chồng là Mike Tindall. Hình ảnh vị vua tương lai diện áo sơ mi xanh nhạt, khoác blazer lịch lãm, hòa mình vào điệu nhạc sôi động của ca khúc "Shake It Off" đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.



Thậm chí, tài khoản X chính thức của The Eras Tour cũng chia sẻ lại đoạn video ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này với dòng chú thích: "Thân vương William hòa mình và nhún nhảy theo điệu nhạc "Shake It Off" trong đêm diễn đầu tiên của Taylor Swift's 'The Eras Tour' tại London!". Không chỉ vậy, Charlotte cũng được bắt gặp đang hào hứng nhún nhảy theo điệu nhạc cùng cha và những người bạn có mặt tại sự kiện.

Điều thú vị là trước đó, trong lễ đổi gác tại cung điện Buckingham, ban nhạc quân đội đã có màn trình diễn ấn tượng với ca khúc "Shake It Off" của Taylor Swift. Đây được xem như một món quà đặc biệt dành tặng cho Thân vương William nhân dịp sinh nhật lần thứ 42 của anh.

Mối duyên giữa Thân vương William và Taylor Swift đã bắt đầu từ năm 2013. Khi đó, vị vương tử xứ Wales đã có dịp hội ngộ nữ ca sĩ trong một sự kiện từ thiện thường niên do Centrepoint - tổ chức mà anh làm người bảo trợ - tổ chức tại cung điện Kensington. Thú vị hơn, Thân William còn được mời lên sân khấu song ca cùng Taylor Swift và Jon Bon Jovi ca khúc "Living' On a Prayer".

Nhớ lại kỷ niệm đặc biệt cách đây một thập kỷ, Thân vương William chia sẻ: "Đó là một sự kiện gây quỹ thường niên, và tôi đã rất bất ngờ khi nhìn thấy Jon Bon Jovi và Taylor Swift cũng tham dự". Anh nói thêm: "Khi ngồi xem Jon Bon Jovi biểu diễn, tôi đã nghĩ rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ và có thể dùng bữa tối, trò chuyện cùng mọi người. Lúc đó, tôi thực sự không ngờ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo".

Thân vương cho biết thêm: "Tôi ngồi cạnh Taylor Swift. Sau khi Jon kết thúc màn trình diễn đầu tiên, cô ấy quay sang, đặt tay lên tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: 'Nào, William. Chúng ta cùng lên hát đi". Anh hài hước kể lại: "Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại đồng ý. Thật lòng mà nói, ngay cả lúc này, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về những gì đã xảy ra, và tôi không hiểu tại sao mình lại gật đầu đồng ý". Anh dí dỏm cho biết: "Nhưng thành thật mà nói, nếu Taylor Swift nhìn vào mắt bạn, chạm vào tay bạn và nói 'Đi cùng tôi...', bạn sẽ đứng dậy và nói 'Vâng, được thôi, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi sẽ đi theo bạn".

Theo Express