Chất lượng và đổi mới tiếp sức cho CHIN-SU đưa hương vị Việt ra thế giới

Từ am hiểu căn bếp Việt đến năng lực đổi mới sản phẩm

Theo Quyết định 2136/QĐ-BCT ngày 29/8/2026, Bộ Công Thương công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Trong danh sách này, CHIN-SU được ghi nhận ở 5 dòng sản phẩm gồm tương ớt, xốt, nước tương, nước mắm và gia vị.

Ra mắt năm 2002, CHIN-SU là một trong những thương hiệu chủ lực của Masan Consumer (HOSE: MCH). Thương hiệu đang dần mở rộng từ nước mắm, tương ớt và nước tương sang các giải pháp gia vị toàn diện. Định hướng này xuất phát từ nhu cầu của người nấu ăn, từ lựa chọn hương vị đến cách chế biến và kết hợp gia vị cho từng món.

Sự am hiểu ấy được thể hiện qua cách phát triển sản phẩm. Điển hình, MCH phát triển tương ớt CHIN-SU phù hợp với khẩu vị từng vùng miền, đồng thời cho ra đời các dòng sản phẩm kết hợp với những món ăn quen thuộc như phở, bún và miến. Nhờ đó, đổi mới gắn trực tiếp với trải nghiệm ăn uống, giúp người tiêu dùng lựa chọn gia vị phù hợp với món ăn và khẩu vị.

Trong khi đó, nước mắm CHIN-SU 365 được phát triển với quy trình ủ chượp kỳ công, góp phần củng cố vị thế CHIN-SU trong phân khúc cao cấp. Sản phẩm cho thấy hướng kết hợp giá trị của nghề làm nước mắm với năng lực nghiên cứu và kiểm soát chất lượng để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước và vươn ra xuất khẩu.

Đằng sau danh mục này là nền tảng nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) của Masan Consumer. Doanh nghiệp có hơn 150 chuyên gia R&D, được hỗ trợ bởi hơn 50 chuyên gia quốc tế. Trung tâm Đổi mới sáng tạo người tiêu dùng (CIC) tương tác với hơn 1.000 người tiêu dùng mỗi tháng để thu thập phản hồi ngay từ giai đoạn đầu phát triển sản phẩm.

Chuỗi bán lẻ WinCommerce trong cùng hệ sinh thái Masan giúp MCH ghi nhận phản ứng của người tiêu dùng với sản phẩm trước khi triển khai rộng, qua đó tinh chỉnh và lựa chọn những sáng kiến có tiềm năng. Theo MCH, nền tảng tích hợp đã giúp rút ngắn khoảng 50% thời gian đưa sản phẩm ra thị trường so với thông thường, hoàn tất quá trình ra mắt toàn quốc trong chưa đầy 12 tháng từ khi hình thành ý tưởng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, doanh thu CHIN-SU tăng trưởng 15,7% so với cùng kỳ. Kết quả cho thấy thương hiệu tiếp tục duy trì sức hút trong quá trình nâng cấp danh mục và mở rộng nhu cầu sử dụng.

Đưa hương vị Việt vào thói quen tiêu dùng quốc tế

Năng lực xây dựng sản phẩm từ sự am hiểu khẩu vị bản địa là điểm xuất phát của chiến lược vươn ra thị trường quốc tế (Go Global). Trong chiến lược này, CHIN-SU là một trong những thương hiệu được doanh nghiệp ưu tiên phát triển để đưa hương vị Việt đến người tiêu dùng thế giới.

Một sản phẩm dễ sử dụng giúp người mua tiếp cận hương vị mới ngay trong bữa ăn thường ngày. Với danh mục từ nước mắm, nước tương đến tương ớt, xốt và gia vị, CHIN-SU có nhiều cách giới thiệu hương vị Việt qua cả khâu chế biến lẫn thưởng thức.

Để biến sự quan tâm thành lựa chọn mua hàng thường xuyên, Masan Consumer chú trọng công nghệ sản phẩm và bao bì theo tiêu chuẩn quốc tế trong kế hoạch xây dựng thương hiệu ngoài Việt Nam. Doanh nghiệp cũng chủ trương lựa chọn thị trường phù hợp với thế mạnh của từng thương hiệu.

Lộ trình phân phối được triển khai theo từng bước. MCH định hướng tiếp cận người mua qua thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ châu Á, sau đó mở rộng vào các kênh bán lẻ phổ thông thông qua đối tác phân phối địa phương.

Sản phẩm CHIN-SU đã hiện diện tại Costco ở Mỹ, Hàn Quốc và Woolworths tại Australia. Các kênh trực tuyến như Amazon, Weee! và Coupang cũng giúp MCH tiếp cận người tiêu dùng quốc tế. Sự kết hợp này tạo điều kiện kiểm chứng nhu cầu, mở rộng tệp khách hàng và từng bước đưa gia vị Việt vào thói quen mua sắm tại thị trường sở tại.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, mảng kinh doanh quốc tế của MCH tiếp tục tăng trưởng 19,1% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh tiến triển của chiến lược mở rộng thương hiệu Việt ra nước ngoài.

Việc 5 dòng sản phẩm CHIN-SU cùng đạt Thương hiệu quốc gia 2026 ghi nhận nền tảng chất lượng và đổi mới được tích lũy qua nhiều năm. Để tiếp tục vươn xa, thương hiệu cần chuyển sự am hiểu ẩm thực Việt thành sản phẩm thuận tiện, phù hợp với người mua và hiện diện trong các kênh phân phối tại từng thị trường.

Chính sự kết nối giữa sản phẩm và trải nghiệm sử dụng sẽ giúp CHIN-SU đưa hương vị Việt đến gần hơn với những căn bếp trên thế giới.

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, HOSE: MCH) là thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan - sứ mệnh cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 100 triệu người dân Việt Nam và đưa thương hiệu Việt ra thế giới. Hiện nay, Tập đoàn Masan có 19 thương hiệu sản phẩm/dịch vụ thuộc 5 công ty thành viên được vinh danh Thương hiệu quốc gia 2026. Các Công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan đều là những Công ty dẫn đầu các lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, thịt có thương hiệu, bán lẻ, chuỗi F&B, dịch vụ tài chính và sản xuất vật liệu công nghiệp có giá trị gia tăng. Đây đều là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao trong nền kinh tế Việt Nam.

Sản phẩm được chịu trách nhiệm bởi Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan.

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