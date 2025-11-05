"Chắp cánh ước mơ 2025" - Mang nụ cười trở lại cho bệnh nhân dị tật, biến dạng hàm mặt

Chương trình "Chắp cánh ước mơ " được Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cùng tổ chức Facing The World (Vương quốc Anh) phối hợp thực hiện.

Mỗi dịp cuối năm, khi không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cũng trở nên bận rộn hơn thường lệ. Đó là khoảng thời gian các y bác sĩ lại đón tiếp những bệnh nhân đặc biệt, những người mang trên gương mặt mình những tổn thương của dị tật, biến dạng hàm mặt và khát khao một cơ hội đổi thay.

Đối với họ, chương trình phẫu thuật từ thiện "Chắp cánh ước mơ" không chỉ là một ca phẫu thuật, mà là món quà ý nghĩa mà Bệnh viện Hồng Ngọc và tổ chức Facing The World dành tặng như một lời chúc năm mới đầy hy vọng, giúp họ tìm lại nụ cười, niềm tin và cuộc sống trọn vẹn hơn.

Trong buổi tái khám đặc biệt của đoàn phẫu thuật "Chắp cánh ước mơ", chúng tôi gặp lại anh Đ.H.V (37 tuổi) - người đàn ông từng mắc hội chứng Treacher Collins, căn bệnh di truyền hiếm gặp ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấu trúc xương sọ và gương mặt.

Hình ảnh anh D.H.V đến tái khám sau khi phẫu thuật thành công

Trước đây, anh chưa từng được thăm khám hay can thiệp phẫu thuật, nhưng nhờ chương trình "Chắp cánh ước mơ 2024", anh đã được tạo hình khuôn mặt thành công. Giờ đây, khi ngồi trước gương, anh đã có thể mỉm cười, nụ cười trọn vẹn, tự tin và bình thản hơn bao giờ hết.

"Tôi thật sự hạnh phúc và trân trọng khi được các bác sĩ quan tâm, chăm sóc tận tình. Ca phẫu thuật này không chỉ giúp tôi thay đổi diện mạo, mà còn mang lại niềm tin và hy vọng mới trong cuộc sống." - anh V. chia sẻ trong niềm xúc động.

Mỗi năm, hàng trăm bệnh nhân như anh Đ.H.V được thăm khám và sàng lọc, hàng chục ca phẫu thuật được thực hiện thành công, Tiếp nối thành công ấy, chương trình "Chắp cánh ước mơ 2025" năm nay tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội điều trị miễn phí cho những bệnh nhân dị tật, biến dạng hàm mặt có hoàn cảnh khó khăn. Các ca phẫu thuật miễn phí sẽ gồm những bệnh lý như: Thiểu sản xương hàm cần ghép xương ổ răng; Lệch khớp cắn, hô - móm, cằm nhô; Thiểu sản hoặc tăng sản xương hàm trên/dưới… và nhiều vấn đề, bệnh lý hàm mặt khác.

Bệnh nhân được thăm khám trực tiếp bởi đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc

Trong đó, các bệnh nhân dị tật/biến dạng hàm mặt sẽ tiếp tục được tư vấn, thăm khám, xây dựng phác đồ điều trị toàn diện và phẫu thuật trực tiếp bởi đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc, dưới sự tham vấn chuyên môn trực tiếp từ các chuyên gia y tế của Facing The World (Vương quốc Anh).

Tất cả bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia chương trình sẽ được tiếp nhận, thăm khám và phẫu thuật hoàn toàn miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh. Toàn bộ quá trình điều trị được thực hiện trong môi trường cơ sở vật chất hiện đại, tuân thủ quy trình y khoa chuẩn quốc tế, bảo đảm an toàn và quyền lợi tối đa cho người bệnh.

Đội ngũ bác sĩ bệnh viện Hồng Ngọc đang tiến hành phẫu thuật

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Hồng Ngọc sẽ trực tiếp đảm nhiệm các ca phẫu thuật, phối hợp cùng hệ thống gây mê - hồi sức hiện đại.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi 24/24 trong khu lưu viện chuẩn 5 sao, nhận sự chăm sóc chu đáo từ dinh dưỡng, dùng thuốc, vệ sinh vết mổ cho tới hướng dẫn chế độ sinh hoạt khoa học.

Bác sĩ đến thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật tại phòng lưu viện

Nhờ quy trình điều trị toàn diện và đạt chuẩn quốc tế, bệnh nhân không chỉ phục hồi nhanh chóng, an toàn mà còn cảm nhận được sự tận tâm và đồng hành của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Hồng Ngọc, những người không chỉ chữa lành vết thương thể chất, mà còn trao lại nụ cười, niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Mỗi năm, khi chương trình "Chắp cánh ước mơ" trở lại, Bệnh viện Hồng Ngọc lại rộn ràng tiếng cười, nụ cười của bệnh nhân, của người nhà và của chính những y bác sĩ đã cùng nhau đi qua hành trình chữa lành đầy xúc động. Phía sau mỗi ca phẫu thuật thành công không chỉ là kỹ thuật tiên tiến hay bàn tay khéo léo, mà còn là tình yêu thương và khát vọng mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những mảnh đời kém may mắn.

Năm 2025, chương trình tiếp tục mở rộng cơ hội điều trị miễn phí cho các bệnh nhân dị tật, biến dạng hàm mặt có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Hơn cả một hoạt động y tế, đây là minh chứng cho hành trình nhân ái bền bỉ mà Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cùng tổ chức Facing The World đang thực hiện, đây là hành trình của sẻ chia, của trách nhiệm xã hội và của y đức sáng ngời.