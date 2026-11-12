Chảo, nồi, dao kéo giảm đến 60%: Săn thêm voucher 11.11 để sắm đồ bếp tiết kiệm

Một chiếc chảo chống dính đã bong tróc, chiếc nồi quá nhỏ so với nhu cầu nấu nướng hay con dao dùng lâu ngày không còn sắc bén đều có thể khiến công việc bếp núc trở nên mất thời gian hơn. Tuy nhiên, không ít gia đình vẫn chần chừ thay mới vì chi phí mua sắm đồ bếp chất lượng đôi khi lên tới vài triệu đồng.

Thay vì mua ngay khi phát sinh nhu cầu, nhiều người lựa chọn lập danh sách những món cần thay thế và chờ các đợt giảm giá lớn. Dịp 11.11 năm nay, hàng loạt sản phẩm đồ bếp được áp dụng ưu đãi hấp dẫn, trong đó có những món giảm tới 60%.

Dưới đây là 5 sản phẩm đáng cân nhắc nếu đang có kế hoạch nâng cấp gian bếp hoặc bổ sung dụng cụ nấu nướng cho gia đình.

1. Chảo inox nguyên khối phủ sứ EL-2865CG – Giảm 42%

Với những gia đình thường xuyên nấu ăn tại nhà, một chiếc chảo có chất liệu phù hợp, dễ vệ sinh và sử dụng thuận tiện là khoản đầu tư đáng cân nhắc.

Chảo inox nguyên khối phủ sứ EL-2865CG là một trong những sản phẩm đang có mức ưu đãi đáng chú ý dịp 11.11, giảm 42% so với giá niêm yết tham chiếu của chương trình.

Sản phẩm kết hợp kết cấu inox nguyên khối với lớp phủ sứ trên bề mặt, hướng đến nhu cầu chế biến các món ăn hằng ngày như chiên trứng, áp chảo thịt, cá hoặc xào rau củ. Bề mặt phủ sứ cũng là yếu tố được nhiều người quan tâm khi lựa chọn chảo nấu nướng, nhất là với những gia đình muốn tìm sản phẩm dễ làm sạch sau khi sử dụng.

Khi mua, người dùng nên kiểm tra hướng dẫn sử dụng, khả năng tương thích với loại bếp đang có và cách bảo quản lớp phủ để kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

Ưu đãi 11.11: Giảm 42%.

2. Nồi luộc gà inox 5 đáy Green Cook 28cm – Giảm 24%

Không phải gia đình nào cũng có sẵn một chiếc nồi đủ rộng để luộc gà nguyên con, nấu canh số lượng lớn hoặc chuẩn bị những bữa ăn đông người. Vì thế, nồi inox kích thước lớn thường là món đồ đáng cân nhắc khi muốn bổ sung dụng cụ nấu nướng.

Nồi luộc gà Green Cook đường kính 28cm được thiết kế với cấu tạo đáy 5 lớp, hỗ trợ truyền và phân bổ nhiệt trong quá trình nấu. Sản phẩm sử dụng chất liệu inox, có thể dùng trên nhiều loại bếp theo thông tin giới thiệu của nhà sản xuất.

Ngoài luộc gà, chiếc nồi còn có thể phục vụ nhu cầu nấu nước dùng, hầm xương, luộc rau hoặc chuẩn bị món ăn cho những dịp gia đình sum họp.

Đặc biệt, khi mùa lễ Tết đang đến gần, việc chuẩn bị sẵn một chiếc nồi lớn có thể giúp công việc nấu nướng thuận tiện hơn. Với mức giảm 24% trong dịp 11.11, đây là lựa chọn phù hợp cho những gia đình đang cần thay mới hoặc mua bổ sung nồi dung tích lớn.

Ưu đãi 11.11: Giảm 24%.

3. Dao lạng thịt Chef 100250 – Giảm 35%

Trong gian bếp, dao là dụng cụ được sử dụng gần như mỗi ngày nhưng lại thường ít được chú ý nâng cấp. Một con dao phù hợp có thể giúp công việc sơ chế thực phẩm nhanh gọn, đặc biệt khi cần thái thịt thành những lát mỏng, đều.

Dao lạng thịt Chef 100250 là sản phẩm đang được giảm 35% trong chương trình 11.11.

Đúng như tên gọi, dòng dao này hướng đến các thao tác lạng và thái thịt, hỗ trợ người nội trợ xử lý nguyên liệu trong quá trình chuẩn bị bữa ăn. Với những gia đình thường xuyên mua thịt nguyên miếng để tự sơ chế, một con dao chuyên dụng có thể hữu ích hơn việc sử dụng một loại dao cho tất cả công việc.

Người mua nên cân nhắc kích thước lưỡi dao, chất liệu, thiết kế tay cầm và thói quen sử dụng thực tế trước khi đặt hàng. Một con dao phù hợp không nhất thiết phải đắt tiền, nhưng cần tạo cảm giác chắc tay và dễ kiểm soát khi thao tác.

Ưu đãi 11.11: Giảm 35%.

4. Bộ 9 nồi chảo Redchef chống dính, tay cầm tháo rời – Giảm đến 60%

Nếu đang muốn thay mới nhiều dụng cụ nấu nướng cùng lúc, bộ 9 nồi chảo Redchef là sản phẩm nổi bật trong danh sách lần này khi có mức giảm lên tới 60%.

Bộ sản phẩm có thiết kế tay cầm tháo rời, giúp việc sắp xếp và cất giữ trở nên linh hoạt hơn so với những loại nồi chảo có tay cầm cố định. Đây là ưu điểm đáng chú ý đối với căn bếp nhỏ hoặc gia đình muốn tối ưu diện tích tủ lưu trữ.

Theo thông tin sản phẩm, bộ nồi chảo sử dụng lớp chống dính được giới thiệu không chứa PFAS, PTFE và PFOA, đồng thời phù hợp với nhiều loại bếp. Tuy nhiên, người tiêu dùng nên kiểm tra thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và các chứng nhận liên quan của nhà sản xuất khi lựa chọn.

Việc mua cả bộ có thể phù hợp với gia đình mới chuyển nhà, người chuẩn bị ra ở riêng hoặc những ai đang muốn thay thế đồng loạt dụng cụ đã xuống cấp. Ngược lại, nếu trong bếp vẫn còn nhiều nồi chảo sử dụng tốt, mua lẻ đúng món cần thay có thể là lựa chọn tiết kiệm hơn.

Ưu đãi 11.11: Giảm đến 60%.

5. Chảo đáy từ vân đá chống dính Green Cook 24–28cm – Giảm 46%

Không phải lúc nào nâng cấp gian bếp cũng cần mua cả bộ nồi chảo. Đôi khi, chỉ một chiếc chảo chống dính phù hợp với nhu cầu hằng ngày cũng đủ giúp việc nấu nướng thuận tiện hơn.

Chảo đáy từ vân đá chống dính Green Cook đang được giảm 46% trong dịp 11.11, với các lựa chọn đường kính 24cm, 26cm và 28cm.

Sản phẩm có thiết kế đáy từ, bề mặt chống dính vân đá và tay cầm chịu nhiệt theo thông tin từ nhà bán hàng. Người mua có thể cân nhắc kích thước dựa trên số thành viên trong gia đình cũng như loại món ăn thường chế biến.

Chảo 24cm phù hợp với nhu cầu nấu lượng thực phẩm vừa phải, trong khi phiên bản 26cm hoặc 28cm có thể thuận tiện hơn khi chế biến khẩu phần lớn. Việc lựa chọn đúng kích thước không chỉ giúp thao tác dễ dàng mà còn tránh tình trạng mua chảo quá lớn, chiếm nhiều diện tích bảo quản.

Với mức giảm 46%, đây là sản phẩm đáng cân nhắc cho những ai đang cần thay chiếc chảo chống dính đã sử dụng lâu ngày.

Ưu đãi 11.11: Giảm 46%.

Thêm voucher 11.11: Mua đúng món cần, tiết kiệm thêm chi phí

Điểm đáng chú ý của các chương trình mua sắm lớn không chỉ nằm ở mức giảm giá niêm yết mà còn ở cơ hội sử dụng thêm voucher từ sàn thương mại điện tử, gian hàng hoặc các chương trình thanh toán.

Trước khi chốt đơn, người tiêu dùng nên kiểm tra voucher đang có, điều kiện giá trị đơn hàng tối thiểu và ưu đãi phí vận chuyển. Một số voucher có thể áp dụng đồng thời với giá khuyến mại, trong khi những chương trình khác lại có điều kiện riêng.

Đặc biệt với đồ bếp, giá trị sử dụng lâu dài quan trọng không kém giá mua ban đầu. Người mua nên ưu tiên những sản phẩm thực sự cần thiết, phù hợp loại bếp, có thông tin bảo hành rõ ràng và đến từ gian hàng đáng tin cậy.

Dịp 11.11, nhiều dụng cụ nấu nướng đang được giảm từ 24% đến 60%, tạo cơ hội để các gia đình làm mới gian bếp mà không phải chi tiêu quá nhiều. Tuy nhiên, một món đồ chỉ thực sự là deal hời khi được mua đúng nhu cầu, có chất lượng phù hợp và mức giá cuối cùng sau voucher thấp hơn lựa chọn thông thường.

Lưu ý: Mức giảm giá và voucher có thể thay đổi theo thời điểm, phiên bản sản phẩm và điều kiện của từng chương trình. Người mua nên kiểm tra giá thanh toán cuối cùng trước khi đặt hàng.

Mở màn cho mùa mua sắm và lễ hội cuối năm, Lazada chính thức triển khai chương trình "Siêu Sale Bom Tấn 11.11" diễn ra từ 20:00 ngày 10/11 đến hết 13/11/2026. Đây là cơ hội để người tiêu dùng sở hữu các sản phẩm chính hãng, tân trang không gian sống và chuẩn bị cho mùa lễ hội với chi phí tối ưu:

- Hệ thống voucher ưu đãi: Voucher toàn sàn trị giá lên tới 11 triệu đồng cùng Voucher gian hàng giảm thêm đến 20%.

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