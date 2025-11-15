Hiếm lắm mới có phim Việt chạm đến đỉnh cao thẩm mỹ: Cặp chính tuyệt đối hoàn hảo, tới cái bóng cũng đẹp nao lòng

Sau khi Liên Bỉnh Phát thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Chung (Đài Loan), sự mong chờ của khán giả dành cho các tác phẩm sắp ra rạp của anh càng tăng cao. Trong số đó là Quán Kỳ Nam, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Leon Lê, cái tên từng làm người yêu điện ảnh thổn thức với những thước phim đầy tính tự sự trong Song Lang.

Trailer phim Quán Kỳ Nam

Trailer chính thức của Quán Kỳ Nam giới thiệu nhiều hơn về Khang - nhân vật của Liên Bỉnh Phát. Khang là cư dân mới của một cư xá, được giới thiệu trong buổi họp tổ dân phố - một khung cảnh ấm cúng và đậm nét Việt Nam. Dễ dàng nhận thấy Khang nhanh chóng trở thành “mục tiêu” đầy triển vọng trong mắt những bóng hồng ở đây như Luyến (Ngô Hồng Ngọc thủ vai), nhất là khi trailer tiếp tục tiết lộ anh là một dịch giả trẻ được giao cho dự án mà nhiều người ao ước. Thế nhưng cũng tại cư xá này, anh gặp Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến thủ vai), người phụ nữ lớn tuổi hơn làm nghề bán cơm tháng mà ban đầu anh tưởng cô mở quán ăn. Mỗi khung hình mà Kỳ Nam xuất hiện, thời gian như ngưng đọng và hình ảnh của cô cũng đọng lại trong lòng Khang như thế. Liệu với sự hiện diện của Kỳ Nam trong cuộc sống mới của mình, Khang có trả lời được câu hỏi của chú Hạo hàng xóm (Lê Văn Thân thủ vai): “Tính ở luôn hay còn muốn bay nhảy đi đâu nữa?”.

Được quay bằng phim nhựa 35mm, từng khung hình của Quán Kỳ Nam như được ướp nắng vàng của Sài Gòn của những năm 80. Cái thời người ta loay hoay trong guồng quay của giao thời, của những cái mới và cũ. Trong trạng thái gấp gáp ấy là từng nhịp lắng đọng và chậm rãi muốn níu giữ một tia nắng nơi Khang chậm rãi dịch bản dịch mới của “Hoàng tử bé”, một nốt nhạc xưa từ căn hộ kế bên, một mùi hương bữa cơm nhà phảng phất từ căn bếp của Kỳ Nam. Trailer hé lộ Khang dành nhiều thời gian bên Kỳ Nam hơn, có vẻ là từ khi cô bị thương ở tay và anh muốn phụ giúp cô phần nào. Không chỉ là chia sẻ những chuyện lặt vặt trong sinh hoạt hằng ngày, giữa họ dần hình thành một mối lưu tâm giữa những người tri kỉ. Khi anh chia sẻ mối bận tâm nếu dịch không tốt trong bản dịch mới thì mình “là đứa bất tài, chỉ được cái dựa hơi”, Kỳ Nam không vội khen ngợi anh để khỏa lấp nỗi lo lắng. Cô chỉ nhẹ nhàng khẳng định chỉ cần biết nghĩ như thế thì anh đã khác với nhiều người ngoài kia rồi. Một người tự trọng mới biết cách động viên một người tự trọng như thế nào, thay cho bao lời tâng bốc sáo rỗng.

Dẫu vậy, mối tâm giao này liệu có thể phát triển thành tình yêu. Quán Kỳ Nam và đạo diễn Leon Lê cũng không hề né tránh những khía cạnh có phần nhạy cảm rất đặc trưng của giai đoạn Sài Gòn thập niên 80. Những lời thoại ý nhị đã phần nào khéo léo tiết lộ hoàn cảnh của Khang và Kỳ Nam. Cấp trên của Khang khen anh “lý lịch của cậu tốt, nếu chuyên môn giỏi nữa là sẽ không thiếu cơ hội”. Những ánh mắt soi xét và đánh giá khi biết Kỳ Nam mời Khang ăn cơm miễn phí.

Bà Bằng (Lý Kiều Hạnh thủ vai) trong cư xá lưu ý với Kỳ Nam rằng người ta đang xì xào chuyện của hai người, “trên tuổi ngược phe” mà dám quan hệ trên mức tình bạn. Mà có lẽ điều đó đã được dự báo trước trong những khung hình đầu tiên của trailer khi hai người đi ngang qua nhau trong con hẻm nhỏ, ngược lối về những miền ánh sáng khác nhau. Những lúc hiếm hoi họ có thể sóng đôi dường như chỉ ở trong căn bếp, không gian riêng của Kỳ Nam hay trong không khí lặng lẽ của Sài Gòn về đêm.

Nhưng trong quyển sách “Hoàng tử bé” nổi tiếng mà chính Khang đang phụ trách dịch bản dịch mới, câu nói “Người ta chỉ thấy rõ bằng trái tim. Điều cốt yếu vô hình với đôi mắt” như một lời nhắc nhở hãy dùng con tim để cảm nhận nội tâm của một người. Không chỉ dành cho Khang và Kỳ Nam, mà còn dành cho mọi nhân vật xuất hiện trong phim. Trailer chính thức giới thiệu các nhân vật phụ góp phần vẽ nên bức tranh Sài Gòn xưa. Mà dù xưa hay nay, đây vẫn là nơi người ta dễ dàng xí xóa mọi mâu thuẫn với một nụ cười xòa. Liệu nắng Sài Gòn có sưởi ấm trái tim Kỳ Nam, dẫn lối cho Khang hay nối liền vòng tay của mọi người trong cư xá?

Vào cuối tháng 10 vừa qua, phim điện ảnh Quán Kỳ Nam đã đạt giải thưởng Shooting Star tại Liên hoan phim Quốc tế Hawaii (HIFF), tiếp tục chinh phục khán giả quốc tế bằng chuyện tình đầy chất thơ của Khang và Kỳ Nam, cũng như bằng bức tranh Sài Gòn đầy sống động. Khán giả trong nước sẽ sớm được chiêm ngưỡng từng thước phim đầy rung động, những khung hình thinh lặng nhưng lại tựa hàng vạn lời nói, kể về tình cảm âm thầm nhưng âm ỉ và dai dẳng như những cơn sóng ngầm.

Chuyến tàu trở về quá khứ của Quán Kỳ Nam đã sẵn sàng rời bến từ ngày 28/11/2025.