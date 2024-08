Chánh văn phòng nghỉ việc, Hoàng tử Harry và Meghan đang đối mặt với vấn đề gì?

Hoàng tử Harry và vợ Meghan đã thuê Josh Kettler - một chuyên gia về quan hệ công chúng dày dặn kinh nghiệm - để làm việc cho mình vào tháng 5. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng, chánh văn phòng này đã xin nghỉ việc. Dù lý do không được tiết lộ nhưng các chuyên gia tin rằng đây là dấu hiệu cho thấy vợ chồng Hoàng tử Harry đang gặp phải nhiều vấn đề liên quan tới công việc của họ.

Phát thanh viên Hoàng gia Anh Helena Chard nhận thấy có những điều không ổn đang xảy ra trong gia đình Sussex. Vấn đề lớn nhất chính là sự thay đổi liên tục của các nhân viên làm việc cho họ trong nhiều tháng gần đây.

Chánh văn phòng Josh Kettler từ bỏ công việc liên quan đến vợ chồng Harry và Meghan chỉ sau 3 tháng nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Wire Image)

"Việc thay đổi nhân sự dường như đã trở thành điều bình thường với Harry và Meghan khi 18 người trong đội ngũ nhân viên của họ đã rời nhóm", Helena Chard nhận xét, "Việc thuê nhân viên mới đôi khi có thể giúp duy trì ý tưởng mới mẻ nhưng việc thay đổi một cách bất thường liên tục như thế này cho thấy có điều gì đó không ổn".

Hơn nữa, việc một người dày dặn kinh nghiệm như Josh Kettler bất ngờ nghỉ việc chỉ sau 3 tháng cũng chứng minh sự bất ổn trong công việc của vợ chồng Harry - Meghan. Ban đầu, ông được thuê để chỉ dẫn Hoàng tử Harry "đến với giai đoạn tiếp theo" nhưng chỉ sau 3 tháng, chánh văn phòng đã rời đi ngay trước chuyến đi của cặp vợ chồng đến Colombia. Chuyến đi ban đầu vẫn dự kiến có sự góp mặt của Josh Kettler đến các cuộc họp với các nhà lãnh đạo thanh thiếu niên vì chiến dịch chống bắt nạt trên mạng xã hội.

Josh Kettler đi cùng vợ chồng Harry và Meghan trong chuyến thăm Nigeria vào tháng 5. (Ảnh: Instagram / @aisha_achimugu)

Theo nguồn tin từ New York Post, một cựu nhân viên cũng khẳng định chánh văn phòng vô cùng vui mừng khi có thể thoát khỏi cam kết công việc với vợ chồng Sussex. Dù không rõ lý do thực sự cho việc nghỉ việc nhưng Josh Kettler là nhân viên thứ 6 rời khỏi tổ chức Archewell kể từ khi cặp đôi thành lập vào năm 2020. Con số này không bao gồm sự rời đi gần đây của Giám đốc điều hành Invictus Games Harry Reid - một người bạn của Hoàng tử Harry - sau 10 năm gắn bó. Lý do cho sự rời đi đột ngột này cũng không được tiết lộ. Harry Reid chỉ chia sẻ ngắn gọn rằng đây là "thời điểm thích hợp".