Chanh Store: Giữ niềm tin trong từng đơn hàng online

Tự kiểm soát chất lượng từ gốc

Khác với nhiều cửa hàng phụ thuộc nguồn sỉ, Chanh Store giám sát toàn bộ quy trình từ chọn vải đến sản xuất. Việc này giúp chủ động về chất lượng đồng thời duy trì mức giá hợp lý. Trên thị trường online, nơi khách hàng mua dựa nhiều vào niềm tin, một sản phẩm lỗi nhỏ cũng có thể khiến thương hiệu mất khách lâu dài.

Nguồn hàng được kiểm tra và đóng gói kỹ

Sản phẩm đơn giản, đa dụng và phù hợp nhiều độ tuổi

Chanh Store tập trung vào áo dệt kim phong cách đơn giản, dễ phối, phù hợp nhiều lứa tuổi. Sau 3 năm bán online, cửa hàng đã thu hút lượng khách lớn, chủ yếu là nữ giới tìm kiếm sản phẩm bình dân nhưng chất lượng. Form áo dễ mặc, chất liệu thoải mái, cùng với mẫu mã cập nhật liên tục, giúp khách hàng ở nhiều mức thu nhập đều có thể trải nghiệm.

Đa dạng mẫu mã áo dệt kim từ Chanh Store

Bán lẻ trực tuyến uy tín và hiệu quả

Khác với nhiều cửa hàng chạy theo tốc độ, Chanh Store thực hiện từng bước cẩn thận. Chỉ khi khách hài lòng, sản phẩm mới được đóng gói và giao đi. Sau mỗi buổi livestream, đội chăm sóc khách hàng gọi điện xác nhận size, màu sắc, chất liệu và nhu cầu sử dụng để hạn chế sai sót. Nhờ uy tín lâu dài, mỗi phiên livestream thu hút 2.000 - 3.000 người xem, bán trung bình 400 - 500 đơn, dịp lễ Tết có thể đạt 1.000 đơn/ngày. Qua đó, Chanh Store chứng minh rằng sự nhất quán và chú trọng chất lượng là yếu tố quan trọng để giữ chân khách hàng.

Nhờ sự nhất quán trong chất lượng, kiểm soát kỹ lưỡng từ nguồn đến giao hàng, Chanh Store đã xây dựng được niềm tin với khách hàng online. Dù thị trường bán lẻ trực tuyến luôn thay đổi, thương hiệu vẫn giữ vững lượng khách trung thành nhờ chú trọng trải nghiệm và dịch vụ chăm sóc. Đây là minh chứng cho hướng đi bền vững, khi chất lượng và uy tín được đặt lên hàng đầu.

