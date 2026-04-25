Chàng trai Việt 25 tuổi học thẳng lên tiến sĩ tại Mỹ với học bổng 10 tỷ

Ở tuổi 25, Lê Anh Khoa (sinh năm 2001, TP.HCM) vừa trúng tuyển chương trình tiến sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí tại Purdue University (Mỹ), với học bổng toàn phần cho toàn bộ thời gian đào tạo, tổng giá trị 450.000 USD (ước tính hơn 10 tỷ đồng) cho 5 năm học.

Theo bảng xếp hạng của U.S. News & World Report, Purdue nằm trong nhóm đại học có thế mạnh về kỹ thuật tại Mỹ, có chương trình đào tạo kỹ thuật sau đại học thuộc top 4 ở Mỹ. Đây cũng là ngôi trường từng đào tạo nhiều nhà khoa học và phi hành gia, trong đó có Neil Armstrong – người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.

Tân nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Purdue - Lê Anh Khoa. (Ảnh: NVCC)

Điểm đáng chú ý, Anh Khoa được tuyển thẳng từ bậc cử nhân lên chương trình tiến sĩ, một lộ trình khá cạnh tranh trong hệ thống giáo dục Mỹ. Ngoài học bổng toàn phần, trong năm học đầu tiên Khoa còn được trao John A. Smith Fellowship, học bổng nội bộ dành cho nghiên cứu sinh có hồ sơ học thuật nổi bật.

“Được nhận thẳng vào chương trình tiến sĩ là cơ hội lớn, nhưng cũng đi kèm áp lực phải chứng minh năng lực nghiên cứu của bản thân trong môi trường học thuật rất cạnh tranh” , Khoa chia sẻ.

Trước khi nhận học bổng tại Mỹ, Anh Khoa từng giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hàn Quốc để theo học đại học trong bốn năm tại Viện Khoa học và Kỹ thuật Gwangju, một trong năm viện khoa học kỹ thuật lớn nhất Hàn Quốc.

Kết thúc chương trình, Khoa tốt nghiệp loại Magna Cum Laude (Giỏi - xuất sắc) và nhận Outstanding Graduation Award - Giải thưởng sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu do hiệu trưởng nhà trường trao tặng.

Anh Khoa được chọn làm đại sứ sinh viên của trường, đại diện thuyết trình về các hoạt động nghiên cứu khoa học trước hơn 20 đại sứ các nước tại Hàn Quốc.

Ngay từ năm thứ hai đại học, Khoa được lựa chọn làm trợ giảng cho các môn chuyên ngành như Polymer và Nhiệt động học. Song song với việc học và giảng dạy, Khoa tham gia các dự án nghiên cứu khoa học. Sau khi tốt nghiệp đại học, Khoa có bài báo quốc tế về vật liệu năng lượng pin mặt trời perovskite và từng thuyết trình tại hội nghị quốc tế của Hội Polymer Hàn Quốc.

Nhờ thành tích học tập và nghiên cứu nổi bật, Khoa nhiều lần được lựa chọn tham gia các chương trình học thuật quốc tế. Năm thứ hai đại học, Khoa sang học trao đổi tại Đại học California, Berkeley – trường đại học công lập hàng đầu của Mỹ. Đến năm cuối, Khoa tiếp tục được tài trợ thực tập nghiên cứu tại Đại học Monash (Australia).

“Những trải nghiệm đó giúp tôi tự tin hơn khi bước vào môi trường nghiên cứu quốc tế. Việc học tập ở nhiều môi trường quốc tế giúp tôi hiểu rõ hơn cách các nhóm nghiên cứu khoa học vận hành và hợp tác” , Khoa nói.

Anh Khoa dành nhiều thời gian làm việc trong phòng thí nghiệm, tham gia các dự án nghiên cứu với giáo sư hướng dẫn ngay từ khi còn là sinh viên.

Theo Khoa, một trong những yếu tố quan trọng giúp anh giành được học bổng Tiến sĩ là kinh nghiệm nghiên cứu từ sớm và sự chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng.

“Bí quyết của tôi là tập trung vào nghiên cứu thật sớm, chủ động tìm cơ hội làm việc với các giáo sư và kiên trì theo đuổi các đề tài mình quan tâm" , Khoa cho hay.

Từ năm ba đại học, Anh Khoa chủ động đề xuất với giáo sư và được giao phó hai dự án về vật liệu năng lượng vô cơ và hữu cơ do chính anh phát triển. Những kinh nghiệm đó giúp hồ sơ ứng tuyển của Khoa có chiều sâu hơn.

Bên cạnh đó, chàng trai Việt cũng tích cực tương tác, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ và ứng cử học bổng trên diễn đàn học thuật PhD.Hub với sự dẫn dắt của nhiều giáo sư, tiến sĩ người Việt đang làm việc ở khắp nơi trên thế giới.

Lê Anh Khoa (giữa, đeo kính hàng cuối) trong buổi hội thảo các công trình nghiên cứu khoa học cho Đại sứ các nước ở Hàn Quốc.

Hồ sơ ứng tuyển của Khoa có 3 thư giới thiệu từ các giáo sư tại Hàn Quốc và một thư giới thiệu từ giáo sư đầu ngành tại Việt Nam.

Giáo sư Hobeom Kim, người từng hướng dẫn Khoa hoàn thành luận văn tốt nghiệp, nhận xét anh là sinh viên có khả năng nghiên cứu độc lập và thái độ làm việc nghiêm túc. “ Khoa luôn chủ động đặt câu hỏi, kiên trì theo đuổi các thí nghiệm, có tư duy phân tích tốt và luôn chủ động sáng tạo với những ý tưởng mới mẻ – những phẩm chất quan trọng đối với một nhà nghiên cứu”, vị giáo sư viết trong thư giới thiệu.

Trong chương trình tiến sĩ tại Purdue, Anh Khoa dự định theo đuổi các hướng nghiên cứu liên quan đến công nghệ laser, vật liệu nano và tương tác ánh sáng – vật chất các lĩnh vực được xem là nền tảng cho nhiều công nghệ vật liệu và năng lượng mới.

“Tôi hy vọng những nghiên cứu của mình trong tương lai có thể góp phần phát triển các công nghệ vật liệu và năng lượng tiên tiến” , tân nghiên cứu sinh tiến sĩ Việt tại Mỹ nói.