Chàng trai tự cưa chân để được ưu tiên xét tuyển vào trường Y

Giống như hàng trăm nghìn thanh niên Ấn Độ khác, Suraj Bhaskar, 20 tuổi, sinh sống tại bang Uttar Pradesh luôn khao khát trở thành bác sĩ để làm rạng danh gia đình. Tuy nhiên, kỳ thi đầu vào ngành Y (NEET) tại Ấn Độ cực kỳ cạnh tranh và khốc liệt. Suraj đã thi trượt hai lần.

Thay vì từ bỏ ước mơ và học nghề khác, Suraj lại chọn cách thức cực đoan. Cảnh sát cáo buộc Suraj tự hủy hoại bản thân và dàn dựng một vụ hành hung để được hưởng chính sách ưu tiên. Theo luật pháp Ấn Độ, các cơ sở giáo dục đại học công lập phải dành 5% chỉ tiêu cho người khuyết tật.

Trước đó, anh trai của Suraj báo cảnh sát rằng em mình bị nhóm người lạ mặt tấn công tại làng Khalilpur gần nhà, dẫn đến đứt lìa bàn chân phải. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy nhiều điểm mâu thuẫn trong lời khai của nạn nhân. "Nạn nhân liên tục thay đổi lời khai", một sĩ quan cảnh sát cho biết.

Suraj tự cắt chân phải để được xét tuyển diện người khuyết tật.

Báo cáo y tế cho thấy vết cắt ở chân rất sắc gọn, khả năng cao được thực hiện bằng máy chứ không phải do bị hành hung bằng dao. Cảnh sát còn tìm thấy nhiều ống tiêm gần nơi Suraj nằm, cho thấy anh ta đã sử dụng thuốc tê để làm mất cảm giác trước khi tự thực hiện việc tự hại.

"Nghi phạm cố tình đánh lạc hướng điều tra bằng một câu chuyện hư cấu, nhưng các lập luận đều không chặt chẽ. Trước những bằng chứng thực tế, nghi phạm đã thành khẩn, cúi đầu nhận tội", n gười phát ngôn cảnh sát cho biết.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một cuốn nhật ký của Suraj với nhiều dòng chữ thể hiện quyết tâm: "Tôi sẽ trở thành bác sĩ vào năm 2026" . Bạn gái của Suraj cũng xác nhận anh ta bị ám ảnh cực độ với việc vào trường Y. Trước đó vài tháng, Suraj từng tìm cách xin giấy chứng nhận khuyết tật nhưng không thành công.

Dù khẳng định Suraj tự cưa chân để lách luật, cơ quan chức năng vẫn đang lúng túng về biện pháp xử lý hành vi này. Chàng trai trẻ vừa không vào được trường Y, vừa phải sống phần đời còn lại chỉ với một chân. Đây có lẽ là hình phạt quá nặng nề.

Các vụ việc tự hại để trục lợi không phải hiếm gặp. Tại Việt Nam năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây tự gây thương tích có tổ chức nhằm chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ.

Tạ Minh Châu (SN 1996), nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, nhiều lần tiêm thuốc mê rồi dùng kim tiêm, búa để tác động vào xương người mua bảo hiểm, tạo nên các vết vỡ xương tương tự tai nạn thật.

Khi thương tích đã tạo xong, Châu tiếp tục hướng dẫn các đối tượng dựng hiện trường giả như điện giật ngã, trượt chân ngã suối nhằm hợp thức hóa bệnh án và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả.