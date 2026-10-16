Chàng trai SN 2000 mang tờ A4 đi hẹn hò, mong bạn gái giống Lọ Lem: Phản ứng của MC Quyền Linh?

Màn ghép đôi giữa hai nhân vật thuộc thế hệ Gen Z trong chương trình Bạn muốn hẹn hò mang đến nhiều bất ngờ cho ông mai bà mối Quyền Linh, Ngọc Lan và khán giả. Đáng chú ý, chàng trai còn chuẩn bị sẵn một trang A4 liệt kê hàng loạt tiêu chí chọn bạn gái.

Nhân vật nam chính là Trịnh Ngọc Việt (26 tuổi, sống tại TP.HCM). Anh tự nhận mình là người hòa đồng, biết quan tâm gia đình, yêu thích thể thao và có thể chơi nhiều môn như bóng đá, chạy bộ, tennis. Việt cho biết bản thân không chơi game, không hút thuốc lá và không sử dụng rượu bia.

Chàng trai tiết lộ từng tìm hiểu khoảng 20 cô gái nhưng các mối quan hệ chỉ dừng ở mức đi chơi, xem phim, cà phê xã giao, chưa chính thức hẹn hò hay xác định mối quan hệ tình cảm. Đến với chương trình, Việt còn chuẩn bị sẵn một tờ giấy A4 ghi chi tiết những tiêu chí tìm kiếm người yêu khiến mọi người không khỏi tò mò.

Ngọc Việt soạn sẵn một tờ A4 về những tiêu chí chọn bạn gái tương lai. (Ảnh cắt từ clip)

Về ngoại hình, Việt mong muốn bạn gái cao trên 1,65m, có vóc dáng khỏe khoắn, vẻ ngoài tươi tắn và nguồn năng lượng thiên về sự dịu dàng. Anh đưa ra những yêu cầu khá cụ thể như trán không cao, tóc xoăn, mắt đen nhưng không quá sắc, mũi không thấp và các đường nét trên khuôn mặt hài hòa.

Không chỉ chú trọng ngoại hình, Việt còn đặt ra nhiều tiêu chí về tính cách. Anh mong tìm được một cô gái hiền lành, nhẹ nhàng, biết yêu thương bản thân, yêu thể thao, có lối sống lành mạnh, đạo đức tốt và biết quan tâm, yêu thương bố mẹ.

Đặc biệt, danh sách của Việt còn đề cập đến nơi ở, nghề nghiệp và lịch sử tình trường của bạn gái tương lai. Anh thậm chí cho biết sẽ tốt hơn nếu cô gái chưa từng yêu ai. Tuy nhiên, điều khiến MC Quyền Linh bất ngờ nhất là hình mẫu lý tưởng mà chàng trai hướng tới lại chính là Lọ Lem, con gái của nam MC.

Ngọc Việt là chàng trai có tính cách hòa đồng, sôi nổi. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi nghe MC đọc hết danh sách, Việt giải thích rằng những điều ghi trên giấy đều là mong muốn của bản thân, nhưng không phải tiêu chí nào cũng mang tính bắt buộc. Với anh, điều quan trọng nhất ở người bạn gái vẫn là đạo đức, thế giới quan phù hợp cùng tính cách hiền lành, dịu dàng.

Người được ghép đôi với Việt là Nguyễn Phạm Vân Anh (24 tuổi, hiện sống tại TP.HCM). Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, cô gái tự tin cho biết mình có thể đáp ứng khoảng 60% những tiêu chí mà nhà trai đưa ra. Vân Anh hài hước chia sẻ rằng bản thân cũng định viết một trang giấy về hình mẫu bạn trai lý tưởng, nhưng lại sợ đối phương “chạy mất”.

Về người bạn đời tương lai, Vân Anh mong muốn tìm được một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng khỏe khoắn, ăn mặc chỉn chu, sạch sẽ, tự chủ về kinh tế, biết đối nhân xử thế và hiếu thuận với gia đình hai bên. Nói về bản thân, cô cho biết mình là người hoạt bát, giao tiếp tốt, có thể sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung. Vân Anh được nhận xét là người giỏi việc công ty, đảm việc nhà và biết chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận mình khá nhạy cảm, khó tính và có suy nghĩ già dặn hơn tuổi.

Cô gái GenZ sở hữu ngoại hình ưa nhìn. (Ảnh cắt từ clip)

Trong lần đầu gặp mặt trực tiếp, Ngọc Việt tặng Vân Anh một chiếc vòng tay, còn cô gái gửi tặng đối phương một cây nến thơm với mong muốn anh có những phút giây thư giãn, tái tạo năng lượng sau công việc. Cả hai nghiêm túc trò chuyện, tìm hiểu về công việc, thời gian biểu và những mục tiêu trong tương lai.

Việt cho biết hiện sống cùng bố, chị gái và cháu gái trong căn hộ chung cư rộng 118m² tại TP.HCM. Anh tin rằng bản thân đã sẵn sàng và có đủ điều kiện để lập gia đình.

Tuy nhiên, ở giây phút quyết định, Việt bấm nút đồng ý hẹn hò, trong khi Vân Anh lại lựa chọn từ chối. Giải thích về quyết định của mình, cô chia sẻ: “Chúng em có nhiều điểm chung, rất là thích hợp làm bạn. Em phân vân nhưng về mặt cảm xúc thì em vẫn cần đối diện với chính mình”.

Dù không nhận được cái kết như mong đợi, Ngọc Việt vẫn vui vẻ đón nhận quyết định của đối phương. Anh bày tỏ hy vọng cả hai có thể trở thành những người bạn tốt của nhau.

(Nguồn: Bạn muốn hẹn hò)