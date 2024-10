Sau khi công bố sẽ ra mắt album vào đầu tháng 10, người hâm mộ vẫn từng ngày “hóng” từng thông tin được Rosé (BLACKPINK) hé lộ liên quan đến các sản phẩm âm nhạc. Không để các fan phải chờ quá lâu, rạng sáng 17/10 (giờ Việt Nam), nàng “bông hồng nước Úc” khiến MXH “dậy sóng” khi có những tương tác đầy “đáng ngờ” với “ông hoàng nhạc Funk” Bruno Mars.

Hình ảnh chụp cùng Bruno Mars được Rosé (BLACKPINK) đăng tải

Theo đó trên Instagram, Rosé đã chia sẻ dòng trạng thái: “Đêm ấy mình đã dạy Bruno trò chơi uống rượu Hàn Quốc”.

Tuy nhiên, phản ứng của Bruno Mars mới khiến cộng đồng mạng sốc nặng: “ Vui thật đấy. Nhớ lúc em cố gắng hôn anh không. Kỳ cục ghê. Nhưng ngoài chuyện đó thì tấm ảnh này đỉnh”.

Việc Bruno Mars công khai chuyện Rosé cố gắng hôn anh đã khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang. Bên dưới phần bình luận, có đến hàng nghìn ý kiến bày tỏ không thể tin vào những gì mà Bruno Mars vừa kể.

Ngay lập tức, Rosé có màn phản pháo: “Em ‘giết’ anh bây giờ. Rút lại lời ngay hoặc em không phát hành bài hát nữa, Bruno”.

Màn đáp trả của Rosé khi Bruno Mars công khai chuyện cô nàng muốn hôn mình

Chưa dừng lại ở đó, trên trang cá nhân, Bruno Mars còn kể một câu chuyện khó tưởng hơn về Rosé: “Đây là tôi đang cố gắng tỉnh táo khi Rosé giới thiệu cho tôi một trò uống rượu Hàn Quốc và khiến tôi chuếnh choáng. Ngay sau đó, cô ấy cố hôn tôi. Tôi kiểu ‘Wao Rosie! Đây là phần nào của trò chơi vậy?’. Cô ấy trả lời, "Không đùa với cậu nữa đâu nhóc! Chị đại Rosie này đang nghiêm túc đấy!’. Thật hoảng hốt, tôi bảo ‘Dừng lại Rosie, anh sợ đấy!’. Nhưng ngoài vụ đó ra thì buổi tối rất chill”.

Trước bài đăng như kể chuyện “Wattpad” (trang website chuyên được đăng tải fanfic - chuyện không có thật do fan tạo nên), Rosé chỉ biết cảm thán: “Đang có chuyện gì với anh vậyyy”.

Màn tương tác của Rosé trước câu chuyện khó tin của Bruno Mars

Bức ảnh được Bruno Mars chia sẻ trên trang cá nhân

Dù tương tác với nhau đầy “ba chấm” nhưng lời nhá hàng cho chuyện phát hành ca khúc đã khiến người hâm mộ trên toàn thế giới mong chờ vào màn hợp tác giữa Rosé và Bruno Mars. Với lời “dọa dẫm” của nàng “bông hồng nước Úc”, 90% ca khúc hợp tác của cả hai sẽ được phát hành trong album Rosie - dự án được lên kệ vào ngày 6/12 sắp tới.

Trước đó, Rosé và Bruno Mars cũng có nhiều tương tác với nhau trên MXH cũng như ngoài cuộc sống. Thành viên BLACKPINK từng không ít lần tới tham dự concert của Bruno Mars. Trong khi đó “ông hoàng nhạc Funk” cũng từng nhiều lần thả tim bài đăng của Rosé. Ngoài ra, cả hai cũng là nghệ sĩ hợp tác cùng hãng đĩa Atlantic Record cho các sản phẩm âm nhạc. Chính vì vậy, người hâm mộ hoàn toàn có thể mong chờ vào dự án kết hợp đặc biệt gây chấn động toàn cầu giữa Bruno Mars và Rosé (BLACKPINK).

Hình ảnh Rosé tại concert của Bruno Mars ở Hàn Quốc năm 2023

Cô cũng có mặt trong concert của “ông hoàng nhạc Funk” tại Los Angeles, Mỹ vào tháng 8/2024

Bruno Mars (tên thật là Peter Gene Hernandez) sinh ngày 8/10/1985 tại Honolulu, Hawaii, là một trong những nghệ sĩ đa tài và thành công nhất thế giới. Từ nhỏ, anh đã được nuôi dưỡng trong một gia đình âm nhạc, với mẹ là vũ công và cha là nhạc công. Sự nghiệp âm nhạc của Bruno Mars khởi sắc vào cuối những năm 2000 khi anh hợp tác với một loạt các nghệ sĩ nổi tiếng như B.o.B và Travie McCoy trong các bản hit như Nothin' on You và Billionaire .

Tuy nhiên, chỉ đến khi phát hành album đầu tay Doo-Wops & Hooligans vào năm 2010, tên tuổi của anh mới thực sự “leo đỉnh”, được công chúng thế giới công nhận và săn đón. Các bản hit như Just the Way You Are, Grenade và The Lazy Song đã nhanh chóng đạt nhiều thành tích “đỉnh nóc kịch trần” và góp phần khẳng định vị thế của Bruno Mars như một hiện tượng âm nhạc toàn cầu. Bruno Mars cũng trở thành một trong những nghệ sĩ "cháy vé" nhất thế giới với các tour lưu diễn luôn trong tình trạng "sold out". Với phong cách ăn mặc lịch lãm, đôi khi pha chút nổi loạn và hài hước, Bruno Mars còn là nguồn cảm hứng cho nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới.