Chàng trai được dân cư mạng "đẩy thuyền" làm con rể MC Quyền Linh là ai?

Từ lời đùa vui của Hồng Vân với Quyền Linh: "Hay con trai tui với con gái ông?"

Lọ Lem, con hái Quyền Linh rất đỗi xinh đẹp

Lọ Lem, con gái lớn của MC Quyền Linh, dù không hoạt động showbiz nhưng là nhân vật được cư dân mạng chú ý. Mọi hoạt động của Lọ Lem đều trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Vì vậy, mới đây, khi mạng xã hội đồn đoán về chàng rể tương lai của MC Quyền Linh, một lần nữa khiến mạng xã hội dậy sóng.

Cụ thể, mạng xã hội cho rằng, MC Quyền Linh đã chọn Khôi Nguyên (con trai NSND Hồng Vân) làm chàng rể.

Chính điều này khiến cõi mạng hoang mang không biết thực hư thế nào? Chuyện bắt nguồn từ một lần lên sóng chương trình "Bạn muốn hẹn hò", khi đang mai mối cho cặp đôi, NSND Hồng Vân bất ngờ ngỏ ý được làm sui với MC Quyền Linh - một người bạn thân thiết: "Ê, hay hai đứa mình làm sui đi".

Nam MC hài hước: "Thiệt không? Con gái tui đánh thằng Phi đó". Trước chia sẻ này, "bà mối" lập tức thay đổi thái độ: "Vậy thôi nghỉ đi", khiến cả trường quay bật cười.

Và thực tế, việc MC Quyền Linh chọn rể chỉ là chuyện hài hước, bên lề của đôi bạn thân thiết Quyền Linh - Hồng Vân.

Nhưng cõi mạng đồn thổi như thật khiến không ít người bàn tín bán nghi. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng quan tâm đến con trai của NSND Hồng Vân như quan tâm đến Lọ Lem.

Vì cả hai đều có cha mẹ là những người nổi tiếng. Khôi Nguyên (tên cún cơm là Trê Phi) sinh năm 1997, cao trên 1,8m, cũng mang trong mình niềm đam mê nghệ thuật "con nhà nòi".

Không chỉ đam mê điện ảnh, Trê Phi còn có tài lẻ về âm nhạc, có khả năng tự đàn, hát, thường làm những clip nhạc cover lại theo phong cách riêng. Anh cũng thích tập gym và tìm hiểu về xe phân khối lớn.

Chân dung "Trê Phi"

Khôi Nguyên, con trai NSND Hồng Vân

Khôi Nguyên theo học ngành Đạo diễn, khoa Điện ảnh trường Cao đẳng Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền thông Dodge trực thuộc hệ thống Đại học Chapman (California, Mỹ). Trước đó, con trai Hồng Vân tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim ảnh của trường Cao đẳng Fullerton ở California.

Khôi Nguyên cũng có một bảng thành tích đáng nể: được vinh danh tại hạng mục Hình ảnh đẹp nhất và lọt Top 15 chung cuộc Phim ngắn xuất sắc nhất của giải Los Angeles Film Awards tháng 4-2021.

Trước đó, anh cũng rinh về giải thưởng với bộ phim "Nostalgia" tại New York Film Festival tháng 3-2021, ở các hạng mục Hình ảnh đẹp nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất và Ánh sáng đẹp nhất, chắc 1 suất tranh giải New York Film Festival thường niên.

Sau khoảng thời gian trải nghiệm nghề tại Mỹ, Khôi Nguyên về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

Dù chỉ là một câu chuyện vui, nhưng cư dân mạng lại nhiệt tình đẩy thuyền cho Khôi Nguyên và Lọ Lem vì môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc.

Về phần Lọ Lem (tên thật: Mai Thảo Linh, SN 2005) rất được lòng cộng đồng mạng bởi ngoại hình xinh đẹp, học hành giỏi giang, kiếm tiền thuộc hàng "đỉnh chóp. Người đẹp đang học ngành Cử nhân Kinh doanh tại Đại học RMIT.