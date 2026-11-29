Đó là câu chuyện của cặp đôi Vũ Thịnh và Fanny Trần (tên thật Trần Y Phụng). Vũ Thịnh là ca sĩ, cựu thành viên nhóm nhạc The Wings, được khán giả biết đến rộng rãi hơn sau chương trình Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên.

Trong khi đó, Fanny Trần từng hoạt động với vai trò streamer, sau này lấn sân sang ca hát và diễn xuất. Sau 9 năm yêu, cả hai chính thức về chung một nhà vào ngày 25/11 vừa qua.

Đám cưới Vũ Thịnh hôm 25/11 vừa qua

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Vũ Thịnh gây chú ý khi đăng tải clip ghi lại những khoảnh khắc trong đám cưới. Trong đó, phần đọc lời thề nguyện của chú rể nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả. Đây cũng là lần hiếm hoi nam ca sĩ kể chi tiết về một kỷ niệm đặc biệt trong những ngày đầu yêu nhau, khiến anh nhận ra mình đã chọn đúng người.

Clip Vũ Thịnh trong phần đọc lời thề nguyện (vows) trong đám cưới, kể kỷ niệm đặc biệt. Nguồn: Vũ Thịnh.

Đó là: “Khi anh về quê ăn Tết, trong ví còn đúng 21.000 đồng. Anh đã nghĩ không biết mình sẽ phải xoay xở thế nào. Khi nhận được tin nhắn của em: ‘Em có để ít tiền trong ngăn khóa kéo, anh cầm về quê nhé’, anh đã khóc ngay giữa sân bay. Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được có một người con gái thương và yêu anh nhiều đến vậy.

Lúc ấy, anh chỉ có một suy nghĩ là nhất định mình sẽ lấy người con gái này làm vợ. Và giờ anh đã làm được rồi”.

Nhớ lại khoảnh khắc này, Vũ Thịnh không giấu được sự xúc động khi nhìn lại hành trình đã qua. Từ một chàng trai từng chật vật với những ngày tháng chưa có gì trong tay, giờ đây anh đã có thể thực hiện lời hứa năm nào, chính thức đón người con gái từng âm thầm ở bên mình về chung một nhà.

Vũ Thịnh sụt sùi nhớ lại quãng thời gian khó khăn, có người yêu đồng hành

Đáp lại những lời chia sẻ của chồng, Fanny Trần bày tỏ: “Ngày hôm nay, em không chỉ cưới người mình yêu mà còn lựa chọn được người mà mình muốn đi cùng”.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả theo dõi cặp đôi từ những ngày đầu bất ngờ khi biết thêm kỷ niệm phía sau con số 21.000 đồng. Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho hai người sau 9 năm gắn bó, một số cư dân mạng còn hài hước tò mò về số tiền Fanny Trần từng để trong ngăn khóa kéo năm ấy. Các bình luận đáng chú ý như: “Yêu nhau từ lúc không có gì đến khi có tất cả và mình có nhau”, “Ngọt ngào quá, chúc anh chị mãi hạnh phúc”, “Không biết chuyện này luôn, may mắn là bây giờ, sau nhiều khó khăn cả hai đã về chung nhà”, “Anh phải trân trọng cô gái ấy hơn nha”...

Vũ Thịnh cầu hôn bạn gái sau 9 năm yêu

Vũ Thịnh và Fanny Trần quen nhau từ năm 2017. Vũ Thịnh là người chủ động nhắn tin làm quen sau khi tình cờ xem một video của Fanny và bị thu hút bởi cô gái này. Tuy nhiên, đến năm 2018, cả hai chia tay và trở lại làm bạn.

Tưởng chừng câu chuyện đã khép lại, nhưng đến năm 2021, Vũ Thịnh bất ngờ xuất hiện tại chương trình Tỏ tình hoàn mỹ khi Fanny tham gia với vai trò nữ chính. Trên sân khấu, nam ca sĩ trực tiếp bày tỏ tình cảm, mong muốn có cơ hội nối lại chuyện tình còn dang dở. Fanny ban đầu xúc động đến mức chạy vào phía sau sân khấu, sau đó quay trở lại và đồng ý cho cả hai thêm một cơ hội.

Sau màn tái hợp, Vũ Thịnh và Fanny tiếp tục đồng hành trong cả cuộc sống lẫn công việc. Cả hai từng kết hợp trong các sản phẩm âm nhạc, vlog đời thường và nhiều chương trình giải trí. Năm 2022, cặp đôi còn ra mắt mini album Chuyện tình chúng mình với 4 ca khúc, ghi lại một phần câu chuyện tình cảm của cả hai.

Đến khi Vũ Thịnh tham gia Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên năm 2024, Fanny vẫn thường xuyên xuất hiện để cổ vũ bạn trai. Cô từng có mặt tại concert của chương trình vào tháng 12/2024, ghi lại những khoảnh khắc bên Vũ Thịnh và được nam ca sĩ gọi vui là “trợ lý đặc biệt”.

Fanny hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực như streamer, YouTuber, ca sĩ và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cô từng được chú ý qua các video cover nhạc Việt, nhạc Hàn và những nội dung giải trí trên YouTube. Trên TikTok, tài khoản cá nhân của cô hiện có khoảng 1,6 triệu người theo dõi.

Cả hai đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống

Sau 9 năm với những lần đồng hành, chia xa rồi tìm lại nhau, cặp đôi đã chính thức tổ chức hôn lễ vào tháng 11/2026. Trước tiệc cưới ngày 25/11, cả hai đã cử hành hôn lễ tại nhà thờ vào ngày 21/11 và tổ chức lễ thành hôn tại tư gia vào ngày 22/11.

Ảnh: FBNV.



