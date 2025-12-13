Chàng trai có ca khúc được Mỹ Tâm - Hoà Minzy biểu diễn ở Đại lễ 2/9 nói gì khi không được đồng diễn?

Thời gian gần đây, cái tên buitruonglinh đã trở nên quen thuộc hơn với khán giả. Đặc biệt, sau sự bứt phá tại Anh Trai Say Hi mùa 2, nam ca sĩ càng nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ công chúng.

Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời được chọn đồng diễn sáng 2/9

Không ít người bất ngờ khi biết buitruonglinh chính là tác giả ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, được lựa chọn cho màn đồng diễn của 80 nghệ sĩ trong Đại lễ 2/9, trong đó có nhưng ca sĩ hàng đầu như Mỹ Tâm, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Tùng Dương,... Chia sẻ về khoảnh khắc biết tin, nam ca sĩ chia sẻ: “Rất bất ngờ! Gần đến 2/9 - Quốc Khánh, tôi đang tập luyện với đội của mình, không chỉ một mà là hai team tại Live Stage 2, mỗi ngày tập nhảy khoảng 7 tiếng. Buổi sáng hôm đó, mẹ gọi điện bảo: 'Bài hát của con ở trên TV này!' Không chỉ mẹ mà rất nhiều người quen, bạn bè cũng gửi bài hát đó cho tôi. Tôi cực kỳ vui và hạnh phúc, vì chưa bao giờ nghĩ bài hát của mình lại vang lên trong một sự kiện trọng đại như vậy. Đây là một dịp quan trọng của đất nước. Việc nghe giai điệu đó được thể hiện bởi các nghệ sĩ tuyệt vời tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9, kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, cảm xúc thật sự tuyệt vời!”.

Điều đặc biệt hơn nữa là thời điểm đó, nam ca sĩ hoàn toàn không biết bài hát của mình đã được chọn, bởi buitruonglinh đang toàn tâm toàn ý cho lịch trình của chương trình Anh Trai Say Hi: “Lúc đó, tôi đang đau đầu với hai cái demo. Tôi không hề biết gì cả, không có bất kỳ thông tin nào. Trước đó cũng có người nhắn hỏi, tôi cũng có mong muốn một chút nhưng không nghĩ điều đó lại thành hiện thực.”



Khi được hỏi liệu có tiếc nuối vì không thể trực tiếp góp mặt trong đội hình biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình, buitruonglinh thành thật bày tỏ: “Tuy tôi không trực tiếp ở đội hình biểu diễn Đại lễ, nhưng giai điệu tôi viết đã vang lên và được thể hiện bởi những giọng ca tuyệt vời. Bản phối mới rất nhiều năng lượng, hoàn toàn phù hợp với Đại lễ. Giai điệu và câu từ của tôi đã vang lên rồi, vậy thì tôi còn gì để tiếc?”.

Ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời được 80 nghệ sĩ thể hiện tại Quảng trường Ba Đình trong Đại lễ Quốc khánh. Dù sáng tác và phát hành từ năm 2023, bài hát chỉ thật sự vụt sáng khi trở thành điểm nhấn của dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Lấy cảm hứng từ bốn văn kiện lịch sử quan trọng, tác phẩm tái hiện những mốc son hào hùng của dân tộc bằng ca từ trang trọng, mạnh mẽ và giàu cảm xúc tự hào.

Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trong khoảnh khắc thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình trong ngày Đại lễ 2/9

Bên cạnh nội dung giàu ý nghĩa, giai điệu của ca khúc cũng là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Phần hòa âm được xây dựng theo hướng sử thi, mở đầu bằng tiết tấu trang nghiêm rồi dần được nâng cao, tạo cảm giác mạnh mẽ và đi lên, truyền tải trọn vẹn tinh thần kiên cường cùng khát vọng phát triển của dân tộc. Ca từ của ca khúc cũng được đánh giá cao nhờ sự trau chuốt, ý nghĩa và giàu hình ảnh. Mỗi câu hát như một mảnh ghép lịch sử, vừa gợi nhớ những chiến công đã qua, vừa thổi bùng tinh thần lạc quan hướng về tương lai. Chính sự hòa quyện giữa giai điệu hào hùng và lời ca chứa đựng nhiều cảm xúc đã giúp Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trong khoảnh khắc thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình trong ngày Đại lễ 2/9.

Sau khi màn trình diễn lên sóng, nhiều khán giả đã tìm nghe lại bản gốc và không khỏi bất ngờ khi biết tác giả lại là một nhạc sĩ trẻ như buitruonglinh. Nam ca sĩ chia sẻ về quá trình sáng tác: “Tôi sáng tác bài hát này năm 22-23 tuổi. Khi viết, tôi chỉ muốn thể hiện tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước và lan tỏa điều đó tới các bạn trẻ, vì khán giả của tôi lúc đó đều là người trẻ. Trước khi viết về một chủ đề quan trọng, tôi phải tìm hiểu thật kỹ, thật là sâu sắc. Ngoài kiến thức lịch sử nền có sẵn, tôi còn đọc sách và tài liệu rất nhiều để đảm bảo tính chính xác về thông điệp và nội dung bài hát truyền tải. Vì đây là chủ đề rất quan trọng, tôi không thể làm qua loa. Có khi chỉ hai câu thôi nhưng tôi đã phải tìm hiểu, đọc đi đọc lại rất nhiều trang sách và dữ liệu thông tin về văn kiện lịch sử đó.”

buitruonglinh cho biết ca khúc này thực chất là dự định mà anh đã ấp ủ từ rất lâu, nhưng phải đến thời điểm phù hợp, khi cảm xúc, trải nghiệm và cả cơ hội đều chín muồi mới có thể thực hiện trọn vẹn. Giọng ca Dù Cho Mai Về Sau chia sẻ rằng mình luôn mong muốn viết một bài hát tôn vinh tinh thần dân tộc, truyền tải tình yêu quê hương, đất nước. Và đây chắc chắn chưa phải dấu mốc cuối cùng ở chủ đề này.

buitruonglinh trở thành một trong những Anh Trai được yêu thích nhất mùa này

Bước vào Anh Trai Say Hi với màu sắc âm nhạc rất riêng cùng tinh thần lăn xả, từ việc tự tay sáng tác, chơi nhiều loại nhạc cụ cho đến mạnh dạn thử sức ở mảng vũ đạo, buitruonglinh đang ngày càng tạo dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng. Sự đa năng, nhiệt huyết và khả năng biến hóa linh hoạt qua từng thử thách đã giúp buitruonglinh trở thành một trong những Anh Trai được yêu thích nhất mùa này. Với phong độ ổn định và sự bứt phá rõ rệt qua từng vòng thi, buitruonglinh hiện được xem là một ứng cử viên nặng ký cho vị trí quán quân Anh Trai Say Hi năm nay.