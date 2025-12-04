Chàng trai 25 tuổi mắc ung thư gan vì thói quen ăn hải sản của nhiều người

Tuổi 25 lẽ ra là giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời, nhưng một chàng trai trẻ ở Trung Quốc đã phải đối mặt với chẩn đoán ung thư gan chỉ vì thói quen ăn uống tưởng bình thường. Gan là cơ quan “im lặng” nhất trong cơ thể. Nó làm việc nhiều, chịu đựng giỏi, nhưng một khi phát ra tín hiệu cảnh báo thì thường đã ở giai đoạn muộn.

Và rất có thể, những món hải sản khoái khẩu mà nhiều người trẻ mê mẩn lại đang trở thành “kẻ tấn công ẩn mình”.

Những loại hải sản có thể âm thầm làm hại gan

- Hải sản ăn sống hoặc tái: Hàu sống, tôm mắm, gỏi cá… nếu không được xử lý nhiệt sẽ có nguy cơ chứa ký sinh trùng như sán lá gan, chúng xâm nhập và gây tổn thương tế bào gan. Ăn thường xuyên khiến gan phải làm việc quá tải, lâu dài có thể dẫn đến xơ gan.

- Hải sản tích tụ kim loại nặng: Các loài vỏ cứng và sinh sống gần bờ có khả năng tích lũy chì, thủy ngân. Khi đi vào cơ thể, phần lớn độc chất được gan xử lý và lưu lại, gây rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ tổn thương tế bào gan.

- Hải sản để lâu hoặc có dấu hiệu ôi hỏng: Chỉ cần để ở nhiệt độ phòng hơn hai giờ, hải sản đã có thể sinh độc tố và vi khuẩn. Nhóm chất histamine sinh ra khi hải sản phân hủy có thể trực tiếp ảnh hưởng chức năng gan.

Gan đang “kêu cứu” nhưng bạn có nhận ra?

- Mệt mỏi kéo dài dù đã ngủ đủ.

- Vàng da, vàng mắt, lòng bàn tay đỏ hoặc xuất hiện các nốt mạch máu hình mạng nhện.

- Ăn không ngon, trướng bụng, buồn nôn thường xuyên.

Những dấu hiệu nhỏ này đôi khi chính là lời cảnh báo sớm của gan.

Ba nguyên tắc giúp bảo vệ lá gan của bạn

- Ăn hải sản điều độ : mỗi tuần tối đa 3 lần, 100-150g mỗi lần, tránh ăn duy nhất một loại.

- Kết hợp thực phẩm hỗ trợ gan : hạt chứa vitamin E, bông cải xanh, cải xoăn giúp tăng cường khả năng giải độc.

- Sinh hoạt điều độ : hạn chế thức khuya, ưu tiên ngủ trước 23h để gan có thời gian phục hồi.

Nguồn và ảnh: Sohu