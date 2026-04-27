Khoảnh khắc thăng hoa khi ân ái vốn dĩ là lúc con người cảm thấy hạnh phúc nhất, nhưng với chàng trai 25 tuổi này, đó lại là khởi đầu của một cơn ác mộng. Giữa lúc cuộc yêu đang nồng cháy, một tiếng hét thất thanh vang lên khiến căn phòng rơi vào sự im lặng đáng sợ. Chàng trai người Đài Loan (Trung Quốc) đổ gục ngay trên người bạn gái, bất tỉnh nhân sự. Biến một đêm lãng mạn thành hiện trường của một ca cấp cứu nghẹt thở.

Tiếng hét thất thanh và sự im lặng bất thường của tuổi 25

Người bạn gái ban đầu chỉ nghĩ người yêu mình đang quá hưng phấn khi ân ái, có điều phản ứng lần này hơi lạ. Thế nhưng, khi thấy anh nằm bất động, gọi hỏi không thưa, cô mới kinh hoàng nhận ra sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát. Cô gái trẻ vừa khóc vừa hoảng loạn gọi cấp cứu.

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Lin Chih-hao (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, chàng trai nhập viện trong tình trạng tri giác lơ mơ, miệng méo xệch và một bên tay chân đã mất khả năng cử động.

Ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, không có tiền sử bệnh lý hay thói quen xấu, việc chàng trai bị đột quỵ là một cú sốc lớn với người bạn gái và cả gia đình anh. Tuy nhiên, khi nhìn vào kết quả chụp mạch máu não, các bác sĩ đã tìm thấy một "thứ đáng sợ" đang ẩn nấp trong hộp sọ của anh. Thay vì dòng chảy trơn tru như bình thường, các mạch máu não của bệnh nhân lại co thắt, hiện lên từng đoạn lồi lõm nhìn y hệt như những đoạn xúc xích bị buộc chặt.

Dấu hiệu "cầu cứu" của cơ thể trước cơn đột quỵ đã bị bỏ qua

Bác sĩ Lin Chih-hao giải thích, hình ảnh "mạch máu xúc xích" này chính là minh chứng cho tình trạng co thắt mạch máu não cực độ. Trong lúc ân ái, cảm xúc dâng trào khiến huyết áp tăng vọt, tạo áp lực khổng lồ lên hệ thống mạch máu. Với những người có mạch máu nhạy cảm hoặc có bệnh nền về mạch máu, chúng sẽ phản ứng bằng cách co thắt dữ dội, chặn đứng dòng máu nuôi não và gây ra cơn đột quỵ tức thì.

Điều đáng nói là "sát thủ" này không hề đến mà không báo trước. Trước khi bi kịch xảy ra, cơ thể chàng trai đã liên tục gửi đi tín hiệu cảnh báo duy nhất nhưng bị anh phớt lờ. Đó là cơn đau đầu.

Suốt một tháng trước đó, anh thường xuyên đau đầu và cơn đau trở nên dữ dội hơn mỗi lần ân ái cùng bạn gái. Vì chủ quan mình còn trẻ, lại đổ lỗi cho thói quen uống rượu đêm nên anh không đi khám, dẫn đến việc mạch máu não bị quá tải và đổ gục hoàn toàn vào đêm xảy ra sự cố.

Bác sĩ Lin đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng: Bất kỳ cơn đau đầu dữ dội nào xuất hiện đột ngột trong khi tập thể dục cường độ cao hoặc khi đang quan hệ tình dục đều là tình trạng khẩn cấp. Đây có thể là dấu hiệu của co thắt mạch máu, bóc tách động mạch hoặc phình mạch não. Chúng đều là những "quả bom nổ chậm" có thể gây tử vong đột ngột chỉ trong vài phút.

Những thời điểm KHÔNG NÊN ân ái vì nguy hiểm

Chàng trai trong câu chuyện đã may mắn giành lại được sự sống từ tay tử thần nhờ sự nhanh nhạy của người bạn gái. Thế nhưng, đây là bài học đắt giá cho tất cả những ai đang cậy mình còn trẻ mà chủ quan với sức khỏe.

Để tránh tình trạng mạch máu não co thắt dẫn đến đột quỵ, bác sĩ Lin khuyên tuyệt đối tránh ân ái trong các trường hợp:

- Khi đang bị đau đầu hoặc căng thẳng thần kinh: Những cơn đau đầu "cảnh báo" là dấu hiệu mạch máu đang quá tải. Nếu vẫn tiếp tục hưng phấn, áp lực máu tăng vọt sẽ khiến mạch máu não co thắt dữ dội hoặc vỡ ra, gây đột quỵ tức thì.

- Ngay sau khi uống nhiều rượu bia: Cồn là chất kích thích khiến mạch máu giãn nở bất thường nhưng lại dễ co thắt đột ngột khi gặp hưng phấn mạnh. Đây là "đòn chí mạng" gây ra tình trạng thiếu máu não cục bộ.

- Cơ thể đang mệt mỏi, thiếu ngủ: Khi hệ thần kinh chưa hồi phục, việc gắng sức đạt đỉnh sẽ khiến não bộ bị thiếu oxy trầm trọng, dễ dẫn đến hiện tượng ngất xỉu hoặc hôn mê ngay trên giường.

- Trạng thái tâm lý tiêu cực, ức chế: Sự kìm nén cảm xúc kết hợp với hoạt động mạnh làm rối loạn nhịp tim và huyết áp, tạo áp lực khổng lồ lên hệ thống mạch máu não vốn đang nhạy cảm.

Nguồn và ảnh: Health Sent, China Times, QQ