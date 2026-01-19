Khó thở, tim đập nhanh, buồn nôn - những triệu chứng tưởng chừng thoáng qua đã đẩy một nam thanh niên 20 tuổi tại Trung Quốc vào chẩn đoán gây sốc: urê huyết cao, hay còn gọi là suy thận mạn giai đoạn cuối . Kết quả khám cho thấy chức năng thận đã tổn thương nghiêm trọng, buộc bệnh nhân phải lọc máu suốt đời để duy trì sự sống . Điều khiến chàng trai suy sụp nhất là anh không thể tin căn bệnh thường gắn với người cao tuổi lại xảy ra với chính mình khi còn rất trẻ.

Theo truyền thông Trung Quốc, bác sĩ Ngụy Vĩ , khoa Thận - Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), cho biết bệnh nhân (tên đã được thay đổi, gọi là A Dũng) đi làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học và làm việc với cường độ cao. Khoảng một năm trước , cơ thể A Dũng đã bắt đầu phát ra nhiều tín hiệu “kêu cứu” nhưng đều bị phớt lờ.

Cụ thể, anh thường xuyên phù nhẹ cẳng chân , nước tiểu nhiều bọt bất thường . Ba tháng trước khi đi khám, tình trạng phù chân nặng hơn, đầu óc thường xuyên choáng váng, dù nghỉ ngơi vài ngày vẫn không cải thiện. Do vốn có tiền sử tăng huyết áp , A Dũng cho rằng đó chỉ là biểu hiện kiểm soát huyết áp chưa tốt nên không đi khám.

Chỉ đến khi khó thở rõ rệt, hồi hộp, buồn nôn và nôn ói , anh mới vội đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khiến cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều nặng nề: suy thận mạn giai đoạn cuối , chức năng thận gần như mất hoàn toàn, không còn khả năng hồi phục. Từ đây, A Dũng chỉ còn cách lọc máu định kỳ hoặc ghép thận để duy trì sự sống. Đến nay, anh đã chạy thận được 3 tháng.

Bác sĩ Ngụy Vĩ nhận định: tăng huyết áp có thể chính là “thủ phạm” . Việc huyết áp cao kéo dài nhưng không được kiểm soát sẽ liên tục làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, dẫn tới xơ hóa cầu thận và suy giảm chức năng thận. Ở giai đoạn đầu, bệnh chỉ biểu hiện mờ nhạt như tiểu đêm nhiều, đạm niệu vi lượng , phù nhẹ - những dấu hiệu rất dễ bị bỏ qua. Khi chức năng thận suy giảm dần theo thời gian, bệnh có thể tiến triển thành urê huyết cao không hồi phục .

Vị bác sĩ này cho biết ông từng gặp không ít bệnh nhân trẻ tuổi rơi vào hoàn cảnh tương tự. Do không đau, không triệu chứng rõ ràng , nhiều người chủ quan, chỉ đến viện khi bệnh đã chuyển sang viêm thận mạn hoặc suy thận giai đoạn cuối, buộc phải lọc máu suốt đời hoặc chờ ghép thận.

Suy thận mạn (thường được gọi là urê huyết cao) là tình trạng thận mất dần chức năng do nhiều tổn thương cấp hoặc mạn tính, khiến chất thải chuyển hóa tích tụ trong cơ thể và làm rối loạn hoạt động của các cơ quan. Ở giai đoạn cuối, bệnh nhân bắt buộc phải điều trị thay thế thận như chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng hoặc ghép thận mới có thể duy trì sự sống.

Các triệu chứng thường gặp của suy thận nặng bao gồm buồn nôn, nôn, chán ăn, sụt cân, tiêu chảy hoặc táo bón, mệt mỏi kéo dài, buồn ngủ, giảm tập trung, co giật, rối loạn ý thức, ngứa và khô da, phù nề, tiểu ít hoặc vô niệu, thiếu máu, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, hơi thở có mùi amoniac, viêm miệng và khó thở.

Câu chuyện của chàng trai 20 tuổi là lời cảnh báo rõ ràng: những dấu hiệu nhỏ, đặc biệt ở người trẻ có bệnh nền như tăng huyết áp, tuyệt đối không nên xem nhẹ , bởi cái giá phải trả có thể là cả một cuộc đời phụ thuộc vào máy lọc máu.

Nguồn và ảnh: Yahoo