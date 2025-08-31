Trong một tuần cuối tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống những bệnh nhân chỉ còn một cơ hội duy nhất: ghép gan. Các ca ghép này đều đòi hỏi sự phối hợp hoàn hảo từ nhiều khoa, từ điều phối hiến tạng, gây mê, hồi sức đến chăm sóc hậu phẫu.

Các bác sĩ ghép gan cấp cứu cho bệnh nhân.

Một trong những câu chuyện cảm động là chàng thanh niên N.H.N, 19 tuổi, ở Bắc Ninh hiến gan cứu cha. Khi người cha N.H.V mắc suy gan cấp và hôn mê, chỉ có một cơ hội duy nhất để cứu sống – ghép gan, anh quyết định hiến tặng một phần gan của mình cho cha. Sau khi phẫu thuật, người cha tỉnh lại, trở về với gia đình trong niềm hạnh phúc khôn tả.

Bệnh nhân 60 tuổi từ Ninh Bình, từng phẫu thuật ung thư gan, phát hiện khối u tái phát sau hai năm. Ghép gan là phương án duy nhất để cứu sống bệnh nhân, dù tình huống trở nên phức tạp vì vết sẹo phẫu thuật trước đó. Sau ca ghép, bệnh nhân hồi phục tốt và đang tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

Để thực hiện các ca ghép này, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sử dụng kỹ thuật mổ nội soi để lấy phần gan từ người hiến. Đây là phương pháp ít xâm lấn, giúp giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục. Phẫu thuật nội soi lấy gan ghép, lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam vào năm 2021, hiện đã được triển khai thành công hơn 90 ca tại bệnh viện này.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không chỉ là trung tâm ghép gan lớn nhất Đông Nam Á, mà còn đi đầu trong việc thực hiện nhiều loại hình ghép phức tạp như ghép gan cấp cứu, ghép gan bất đồng nhóm máu, và phẫu thuật nội soi hỗ trợ ghép gan.