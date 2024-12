"Nào mình cùng lên xe bus, nào mình cùng đi chơi nhé" - câu hát được vang lên trong chương trình "Hành khách cuối cùng" phát sóng vào mỗi tối thứ 5 hàng tuần từ năm 2007 - 2009 đã gắn liền với thanh xuân của biết bao thế hệ sinh viên 7x, 8x.

Câu hát nổi tiếng đến mức, gần 20 năm sau, mỗi khi nhắc đến, giai điệu ấy vẫn văng vẳng bên tai và hình ảnh Danh Tùng - chàng MC sinh năm 1984, đẹp trai năng động "cầm trịch" xuyên suốt chương trình, vẫn hiện lên rõ "mồn một" như thế chưa hề có khoảng cách thời gian.

MC Danh Tùng trong chương trình "Hành khách cuối cùng".

Những hình ảnh về chương trình "Hành khách cuối cùng" vào 17 năm trước.

"Hành khách cuối cùng" cũng là chương trình đưa tên tuổi của MC Danh Tùng vụt sáng trở thành "nam MC nòng cốt tại các gameshow ăn khách của VTV" và anh cũng được dân tình đặt tên là "Mr Bus" ngay sau khi chương trình phát sóng. Ngoài "Hành khách cuối cùng", người xem còn ấn tượng với MC Danh Tùng ở các chương trình như: "Chiếc nón kỳ diệu", "Bài hát yêu thích", "Song ca cùng thần tượng"...

Lâu lắm không thấy anh xuất hiện trên sóng truyền hình, mới đây một đoạn clip ngắn của MC Anh Phương chia sẻ, người xem nhận ngay ra gương mặt thân quen từng phủ sóng khắp các gameshow của VTV những năm 2000.

MC Danh Tùng ở tuổi 40. (Nguồn: @mcanhphuong)

Ngay lập tức dân tình bất ngờ trước diện mạo tuổi 40 của MC Danh Tùng. Lâu lắm không thấy anh xuất hiện trên truyền hình, không ngờ chàng MC trẻ năng động nhiệt huyết ấy đã bước vào tuổi 40. Mười mấy năm qua đi, MC Danh Tùng vẫn được khen trẻ trung, phong độ. Đặc biệt chàng MC "Hành khách cuối cùng" ngày nào, nay vẫn còn độc thân vui tính.

Ở thời điểm hiện tại, MC Danh Tùng vẫn đang dẫn các chương trình cả truyền hình lẫn sự kiện bên ngoài. Mặc dù không xuất hiện nhiều trên báo chí nhưng trên trang cá nhân, thi thoảng nam MC sinh năm 1984 vẫn cập nhật về công việc, hoạt động cá nhân.

Ngoài là một MC/BTV quen mặt của các gameshow, chương trình truyền hình, MC Danh Tùng còn là diễn viên tham gia nhiều bộ phim ăn khách như: "Bà nội không ăn bánh pizza", "Xin thề anh nói thật", "Ba đám cưới một đời chồng", "Những nhân viên gương mẫu"...

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành MC/BTV của VTV, MC Danh Tùng từng là chàng sinh viên IT từng là du học sinh ngành công nghệ thông tin ở Ấn Độ. Với đam mê nghệ thuật bùng cháy, chàng kỹ sư IT còn tham gia khóa đào tạo diễn viên truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam, sau đó bén duyên với vai trò làm MC của chương trình "7 ngày công nghệ" của VTV2. Và sau đó là liên tiếp các chương trình do MC Danh Tùng đảm nhận đều được khán giả ủng hộ và yêu thích.