Chẳng có tí huyết thống gì mà cặp đôi này giống nhau kinh khủng: Khí chất phản diện y đúc, tưởng đâu là một gia đình

Gần đây, có một chủ đề gây chú ý trên mạng xã hội, đó là sẽ ra sao nếu như Dương Tuyết - La Vân Hi - Nghiêm Khoan đóng chung và trở thành một gia đình gồm hoàng thượng, hoàng hậu và hoàng tử. Dương Tuyết vốn được nhớ đến nhiều nhất với vai phản diện kinh điển Giang Ngọc Yến, Nghiêm Khoan có thể đóng ác rất tốt, trong khi nhân vật Đàm Đài Tẫn nổi tiếng của La Vân Hi cũng mưu sâu kế hiểm chẳng phải dạng vừa.

Chủ đề sẽ ra sao nếu như Nghiêm Khoan, Dương Tuyết và La Vân Hi trở thành gia đình hoàng tộc trên màn ảnh thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Phía bên dưới phần bình luận, nhiều người để lại những bình luận vui như gia đình này đúng là mặt búng ra phản diện, cho La Vân Hi lên ngôi thái tử luôn đầu phim đi hay nếu Giang Ngọc Yến và Đàm Đài Tẫn chung một nhà thì các hoàng tử công chúa khác có khi còn chẳng thể chào đời.

Đáng chú ý, một số netizen nhận xét rằng 3 người thực sự rất hợp để đóng vai bố mẹ và con trai, nhất là Dương Tuyết cùng với La Vân Hi. Cả hai có đường nét gương mặt giống nhau, khí chất phản diện cũng đều cực mạnh. Dĩ nhiên đây chỉ là một câu chuyện vui, nhưng nếu cả hai thật sự có cơ hội hợp tác trong tương lai, đó hẳn là kịch bản cực kỳ tuyệt vời.

Dương Tuyết và La Vân Hi được nhận xét là có nhiều nét tương đồng, rất hợp để đóng vai mẹ con.

Đàm Đài Tẫn trong Trường Nguyệt Tẫn Minh là một nhân vật có nhiều mưu kế.

Giang Ngọc Yến do Dương Tuyết thể hiện là ác nữ kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ.

Bình luận của netizen:

- Mắt giống mẹ, mày kiếm giống ba, "làm gỏi" hết anh chị em không nói nhiều, haha.

- Vấn đề là hoàng tử công chúa khác có đẻ được ra không đã rồi tính tiếp xem ai đóng.

- 2 mẹ con này nhìn thật sự rất giống luôn.

- Quả vibe phản diện không trật đi đâu được.

- Này là câu chuyện gia đình phản diện à, haha.

- Quá giống mẹ con luôn, còn chú Hi với chú Khoan thì giống nhau ở khoản mày kiếm mắt sâu đấy.

- Nguyên nhà búng ra phản diện, nhìn vậy thấy đẹp đội hình rồi.

Nói thêm về La Vân Hi, anh được xem là một trong những sao nam danh tiếng bậc nhất trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc hiện tại. Từ năm 2015, anh đã bắt đầu nhận được sự chú ý từ khán giả khi vào vai Hà Dĩ Thâm thời trẻ trong siêu phẩm ngôn tình Bên Nhau Trọn Đời. Ở tác phẩm này, anh có màn thể hiện cực kỳ ăn ý với Ngô Thiến.

La Vân Hi thời đóng Bên Nhau Trọn Đời.

Với vai Nhuận Ngọc của Hương Mật Tựa Khói Sương, La Vân Hi trở thành "cổ nhân trời chọn" trong lòng khán giả.

Đến năm 2017, cả hai lại tiếp tục tái hợp trong Thượng Cổ Tình Ca. Họ vào vai cặp đôi phụ Tri Nhược và Diệc Li. Thế nhưng, bước ngoặt giúp La Vân Hi thực sự nâng tầm danh tiếng phải kể đến Hương Mật Tựa Khói Sương. Mỹ nam sinh năm 1988 mang đến một Nhuận Ngọc mặt đẹp như tranh vẽ nhưng bên trong chất chứa đầy mâu thuẫn, đau khổ. Cũng nhờ vai diễn này, anh được xem là một mỹ nam thuộc diện "cổ nhân trời chọn", tức là trời sinh để đóng cổ trang.

La Vân Hi trong Thủy Long Ngâm, bộ phim cổ trang võ hiệp mới chiếu hồi năm ngoái.

Năm 2020, La Vân Hi bùng nổ với Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - phim ngôn tình hiện đại đóng cùng Bạch Lộc. 3 năm sau, anh tái hợp Bạch Lộc ở siêu phẩm cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh, cũng là bộ phim có vai diễn Đàm Đài Tẫn được nhắc đến bên trên. Hồi cuối năm ngoái, La Vân Hi thu hút sự chú ý với Thủy Long Ngâm. Đây cũng là dự án phim mới nhất được lên sóng của anh chàng.

nguồn: Douyin