Chàng CEO từng bị hiểu nhầm là Gay hẹn hò 4 tháng đã cầu hôn, tặng vợ váy cưới xa xỉ limited, tổ chức ở cùng nơi với cầu thủ Công Phượng

"Tương lai là những điều thú vị. Giống như những chuyến đi, nó có đích đến nhưng điều quan trọng nhất vẫn là hành trình", CEO Huỳnh Kim Bảo đang tận hưởng những cảm giác tuyệt vời của hành trình ấy.

Phạm Hồ Thanh Thanh - cô bác sĩ trẻ tuổi sở hữu thương hiệu Spa riêng và chàng CEO Huỳnh Kim Bảo - chủ 1 thương hiệu vest viết nên 1 câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích. Điều đặc biệt là cổ tích ấy xây nên bằng những điều rất bình thường và dung dị.

Cơ duyên với anh "Sale có tâm" và sự ấn tượng ban đầu không ngờ tới

Cô dâu mới chia sẻ: "Chúng mình gặp nhau là một cái duyên. Ba mình rất thích mặc suit, nhưng phải là suit theo kiểu bespoke (là kiểu suit thuộc dòng may đo thủ công, đảm bảo sự phù hợp và vừa vặn đến mức hoàn hảo). Một lần xem story của một cặp nổi tiếng ở Hà Nội, mình thấy họ review về tiệm may bespoke suit của anh Bảo và mình đã lưu lại địa chỉ để đưa ba sang may đồ. Mình muốn tặng ba một bộ suit như ý để làm quà".

Lần đầu tiên Thanh gặp Bảo trong hoàn cảnh như thế nhưng cô nghĩ anh là nhân viên bán hàng vì anh rất thân thiện, giản dị. Sau 2 tuần nhận được sản phẩm ưng ý, cô nàng review lại và nhận được lời cảm ơn từ ông chủ. Từ ấy 2 người kết bạn trên facebook.

Điều thú vị là: "Mình nghĩ anh Bảo gay nên không nói chuyện, liên lạc nhiều. Còn anh lại nghĩ mình bác sĩ sẽ không thích người khác ngành. Mãi đến Tết 2019 bọn mình mới nói chuyện lại với nhau".

Anh chàng CEO đẩy nhanh tiến độ khi sau 2 lần gặp mặt đã tỏ tình và 4 tháng quen nhau thì cầu hôn luôn.

Nói về lý do đồng ý lời cầu hôn trong 1 thời gian ngắn, Thanh Thanh dành cho người đàn ông của mình những lời ngọt ngào nhất: "Anh Bảo là người sống tình cảm và chân thật nhất mình từng gặp. Từ những hành động nhỏ hoặc cách mà anh đối xử với nhân viên, gia đình đều thể hiện sự chân thành. Anh không sợ mất lòng mà sẽ luôn nói sự thật cho người đối diện. Khi hỏi về quá khứ và người yêu anh cũng không ngần ngại kể mọi chuyện 1 cách tường tận. Cả việc hồi đại học anh ấy thích cùng lúc 2 cô. Ba mẹ mình yêu quý anh Bảo ngay từ lần đầu sang tiệm chứ không phải yêu nhau rồi mới quý. Ai tiếp xúc cũng đều quý mến anh ấy".

Cả hai thường xuyên đi du lịch

Là 1 cô gái thành công và tự chủ kinh tế, Thanh biết rõ mình cần gì. Và tất nhiên, hạnh phúc đến cô sẽ nhanh chóng nắm giữ.

"Cú lừa ngoạn mục" và quan điểm của anh chàng CEO: "Đám cưới mới là hành trình tình yêu bắt đầu"

Trong mắt Kim Bảo "Thanh luôn là cô gái xinh đẹp, cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng, tình cảm. Đặc biệt là cách cô ấy quan tâm đến người khác".

Chia sẻ về ngày cầu hôn khá đầu tư, Bảo cho biết: "Bọn mình có rất nhiều kỉ niệm nhưng chủ yếu là vui thôi. Vui nhất là hôm cầu hôn, mình chuẩn bị 2 tháng từ kịch bản đến vũ đạo và câu nói để mong Thanh sẽ xúc động. Mà do mình nhảy xấu quá nên Thanh chỉ có cười với cười thôi. Cũng may là mình nhận được cái gật đầu của cô ấy".

Thanh Thanh hạnh phúc nhận lời cầu hôn của Kim Bảo

Đúng ngày sinh nhật Thanh, cô đã nhận được "cú lừa" có lẽ cả đời không quên. Bảo nói muốn tổ chức cho Thanh sinh nhật ở 1 nơi xa chút, thế là họ ra Bắc để tận hưởng 1 mùa thu Hà Nội lãng mạn và ngọt ngào.

"Và chiều hôm sinh nhật, thay vì tới nhà hàng thì Bảo đưa mình tới gặp nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng. Mình nghĩ sao đi thử váy sớm thế chứ vẫn không nghĩ điều bất ngờ mà anh mang đến cho mình. Nhà thiết kế đưa mình lên phòng Limited và nói là chú rể của mình muốn tặng mình 1 chiếc váy dòng cao cấp nhất của thương hiệu, rồi chị lấy số đo cho mình. Cảm xúc lúc ấy vỡ òa và hạnh phúc như 1 công chúa thực sự vậy", Thanh chia sẻ.

Cặp đôi trai tài - gái sắc đã không giấu được niềm xúc động trong lễ cưới của mình. Dù được tổ chức cùng địa điểm với đám cưới cầu thủ Công Phượng, mọi thứ đều chỉnh chu và đầu tư nhưng cặp đôi từ chối tiết lộ chi phí.

Đối với Kim Bảo: "Điều mong muốn nhất chính là một đám cưới ấm áp, ý nghĩa, để lại kỷ niệm đáng nhớ cho hai đứa mình và tất cả mọi người. Con số này có thể rất nhỏ và cũng có thể lớn với nhiều người nên là mình xin phép không nhắc đến. Bởi bọn mình đều trân trọng những giá trị tuyệt vời không đo đếm được bằng tiền trong ngày trọng đại ấy.

Mình vẫn nghĩ đám cưới mới thật sự là sự bắt đầu của tình yêu lâu dài. Hạnh phúc nó là mục tiêu chung nhưng nó không phải là đích đến, mà là hành trình của mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc cả hai bên cạnh nhau".

Trong ngày cưới, có những niềm vui, cũng có nhiều giọt nước mắt. Nhưng đó là cảm xúc của niềm hạnh phúc trọn vẹn của những người yêu nhau chân thành.

Cô dâu chú rể "quẩy" cực sung trong đám cưới

Bố cô dâu Thanh Thanh đã gửi lời nhắn nhủ ý nghĩa tới chàng rể Kim Bảo: "Trước đây, ba chỉ có Thanh Thanh là con gái cưng duy nhất của ba thì ngày hôm nay ba lại có thêm 1 người con trai mà ba rất yêu quý, đó là con Kim Bảo. Ngay từ lần đầu gặp con ba đã có ấn tượng rất tốt, qua quá trình tiếp xúc ba nhận thấy con là 1 chàng trai rất tốt. Cũng chính vì vậy mà hôm nay, ba gửi gắm, trao cho con người con gái mà ba yêu quý nhất để các con cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Chặng đường phía trước có nhiều thuận lợi nhưng cũng rất nhiều gian nan nhưng ba rất tin ở người con trai mà ba đã lựa chọn. Con hãy làm tốt vai trò của 1 người chồng, người con của gia đình. Con hãy làm tốt vai trò của 1 người vợ. Ba tin các con. Ba mẹ luôn thương yêu các con".

Cùng ngắm những khoảnh khắc tuyệt vời trong đám cưới "sang - xịn" này nhé:

Photo: Luke Nguyễn

Photo: Luke Nguyễn