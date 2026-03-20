Chẳng cần đi xa để tìm thấy bình yên: Spring Flower Festival tại AEON MALL Hà Đông – Nơi lưu giữ khoảnh khắc xuân thì cho cả gia đình

Và năm nay, "khoảng lặng" rực rỡ ấy đã xuất hiện ngay tại phía Tây Hà Nội – nơi một vườn cổ tích được dệt nên từ hàng ngàn đóa hoa tươi thắm.

Bản giao hưởng của hương sắc: Khi nghệ thuật "chạm" vào cảm xúc

Từ ngày 18/03 đến 31/03, không gian ngoài trời của AEON MALL Hà Đông biến hóa thành một Spring Flower Festival đầy duy mỹ. Đây không chỉ đơn thuần là một sự kiện trưng bày, mà là một cuộc hành trình của giác quan, nơi nghệ thuật sắp đặt hoa tươi được nâng tầm để kể về câu chuyện của sức sống và sự hồi sinh.

Khác với những vườn hoa nhân tạo, toàn bộ hoa tại đây đều là hoa tươi được tuyển chọn khắt khe từ Đà Lạt, vận chuyển vượt ngàn cây số để giữ nguyên vẻ thanh khiết và hương thơm dịu nhẹ. Điều này thể hiện sự trân trọng tuyệt đối đối với trải nghiệm của khách tham quan – những người vốn luôn cầu toàn về cái đẹp và sự chân thật.

Những điểm chạm lay động trái tim

Tại Spring Flower Festival, mỗi khu vực đều mang một thông điệp riêng, phù hợp với từng cung bậc cảm xúc của người phụ nữ:

Cánh đồng Cẩm tú cầu - Sự vẹn tròn và lòng biết ơn: Với quy mô hơn 1.000 cây hoa, thảm màu từ xanh, tím đến hồng phấn tạo nên một hiệu ứng thị giác choáng ngợp. Với nhiều người mẹ, đây không chỉ là nơi để lưu lại những bức hình đẹp cho con trẻ, mà còn là không gian để tự thưởng cho mình những giây phút thư thái sau những lo toan thường nhật.

Nhà Hoa Hồng & Đảo Hoa Loa Kèn: Sự kết hợp giữa vẻ đẹp kiêu sa của hoa hồng và nét tinh khôi, thanh bạch của hoa loa kèn tạo nên một sự đối lập thú vị. Đó là biểu tượng cho sự đa diện của người phụ nữ hiện đại: vừa mạnh mẽ, nồng nàn, vừa dịu dàng và đầy bao dung.

Gắn kết gia đình qua những giá trị văn hóa

AEON MALL Hà Đông tin rằng, một điểm đến lý tưởng cho phụ nữ hiện đại không chỉ là nơi để chụp ảnh, mà phải là nơi mang lại giá trị cho cả gia đình. Tại Spring Flower Festival, các hoạt động văn hóa vào mỗi dịp cuối tuần (21-22/03 và 28-29/03) chính là sợi dây kết nối ấy.

Trong khi các con hào hứng với thế giới bong bóng nghệ thuật hay những màn diễu hành Carnival rực rỡ sắc màu, thì cha mẹ có thể cùng nhau thong thả lắng nghe những giai điệu giao hưởng du dương. Những màn trình diễn cắm hoa nghệ thuật từ các nghệ nhân không chỉ là mãn nhãn, mà còn truyền cảm hứng về việc mang cái đẹp vào trong chính nếp nhà của mình.

Gói ghém mùa xuân vào trong tổ ấm

Điểm dừng chân tại khu Mini Fair sẽ là nơi để những người phụ nữ "đảm đang" tìm thấy những món quà ý nghĩa. Từ những chậu cây cảnh phong thủy mang lại vượng khí, đồ gốm thủ công tinh xảo cho đến các loại tinh dầu thơm giúp xoa dịu tinh thần… Tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ, giúp bạn mang một phần vẻ đẹp của lễ hội về tô điểm cho không gian sống của gia đình.

Lễ hội Hoa Mùa Xuân tại AEON MALL Hà Đông không chỉ là một sự kiện, mà là một lời nhắc nhở rằng: Giữa những bộn bề, chúng ta vẫn luôn xứng đáng có được những khoảnh khắc sống chậm lại, để yêu thương và được yêu thương giữa một mùa hoa rực rỡ.

Hãy để tháng 3 này trở nên đặc biệt hơn bằng một chuyến dạo chơi đầy cảm hứng tại "miền cổ tích" giữa lòng Thủ đô.

Thông tin sự kiện:

Sự kiện: Spring Flower Festival - Lễ hội Hoa Mùa Xuân

Thời gian: 18/03/2026 – 31/03/2026

Địa điểm: AEON MALL Hà Đông (Khu vực vườn ngoài trời)

Hoạt động đặc biệt: Nghệ thuật bong bóng, Giao hưởng, Diễu hành Carnival & Workshop cắm hoa vào các ngày thứ 7, Chủ nhật.