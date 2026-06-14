Chẳng ai muốn tin đây là Song Joong Ki

Mới đây, trên Threads xuất hiện hàng loạt bài đăng chia sẻ lại hình ảnh Song Joong Ki tại sân bay, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Qua ống kính cam thường chưa qua chỉnh sửa, nam diễn viên xuất hiện với gương mặt khá nhợt nhạt, đôi mắt lộ rõ vẻ thiếu ngủ và thần sắc có phần mỏi mệt. Lớp da không còn căng bóng như thường thấy trên màn ảnh khiến tổng thể diện mạo của anh trông kém tươi tắn hơn so với những lần xuất hiện trước.

Nhan sắc thật của Song Joong Ki qua cam thường

Dù vẫn giữ phong độ điển trai, Song Joong Ki được nhận xét trông uể oải và có dấu hiệu xuống sắc đi phần nào. Một số khán giả cho rằng đây có thể là hệ quả của lịch trình làm việc dày đặc khi nam diễn viên liên tục tham gia các dự án phim ảnh, chạy sự kiện và di chuyển giữa nhiều quốc gia trong thời gian gần đây. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự lo lắng, không ít cư dân mạng lại cho rằng phản ứng của công chúng đang có phần quá mức.

Theo họ, Song Joong Ki năm nay đã bước sang tuổi 41, việc lộ những dấu hiệu tuổi tác hay những khoảnh khắc kém sắc là điều hoàn toàn bình thường. Nhiều người cũng nhấn mạnh rằng người nổi tiếng suy cho cùng vẫn phải trải qua quá trình lão hóa tự nhiên như bất kỳ ai khác, đặc biệt là khi bị ghi lại bởi ống kính cận mặt và ánh sáng đời thường thay vì những khung hình đã được chăm chút kỹ lưỡng.

Một số bình luận của netizen:

- Nhìn ổng xuống sắc thấy rõ luôn ý.

- Vẫn đẹp trai nhưng tôi thấy đang dần lão hoá rồi, trông nhợt nhạt lắm.

- Thật ra ở tuổi 41 thì khó ai được như ổng lắm.

- Lâu lắm không thấy, bây giờ anh ta tiều tuỵ hẳn ra.

- Đối với tui thì ai chả già đi, huống chi người đã có gia đình, ngoài 40 và lịch trình dày đặc.

- Tui nghĩ do làm việc quá sức thui, mà người ta cũng không còn trẻ nữa mà.

Song Joong Ki sinh năm 1985, là một trong những nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Anh bắt đầu được chú ý qua bộ phim truyền hình đình đám Sungkyunkwan Scandal trước khi bứt phá mạnh mẽ với The Innocent Man. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tên tuổi Song Joong Ki vươn tầm châu Á nhờ vai đại úy Yoo Si Jin trong Descendants of the Sun, tác phẩm tạo nên cơn sốt khắp khu vực và đưa anh trở thành một trong những ngôi sao Hallyu có sức ảnh hưởng lớn nhất.

Không đóng khung bản thân ở hình tượng nam chính lãng mạn, Song Joong Ki liên tục thử sức với nhiều thể loại khác nhau. Anh ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng với các phim như A Werewolf Boy, The Battleship Island, Space Sweepers và nhận nhiều lời khen nhờ khả năng biến hóa trong Vincenzo. Năm 2022, anh tiếp tục tạo tiếng vang toàn châu Á với Reborn Rich, một trong những bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất lịch sử đài JTBC.

Về đời tư, Song Joong Ki kết hôn với nữ diễn viên người Anh Katy Louise Saunders vào năm 2023. Hiện cặp đôi đã có hai người con, một trai và một gái. Trong giai đoạn 2025-2026, nam diễn viên tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Ở tuổi 41, Song Joong Ki vẫn được xem là một trong những tài tử hạng A của màn ảnh Hàn Quốc, sở hữu cả thành tích thương mại lẫn sự công nhận về diễn xuất.

Mới đây, anh chàng xác nhận tham gia dự án rom-com mới mang tên Love Cloud, đánh dấu lần trở lại đài KBS sau khoảng 10 năm kể từ thành công của Descendants of the Sun. Bộ phim dự kiến lên sóng trong năm 2027. Đáng chú ý, Love Cloud được xem là màn trở lại với dòng phim tình cảm lãng mạn thuần túy của Song Joong Ki sau nhiều năm ưu tiên các vai diễn nặng tâm lý hay đầy quyền lực.

Love Cloud lấy bối cảnh đảo Jeju, kể câu chuyện về Kang Woo Joo và Ahn Ha Nui - hai người từng có mối liên hệ đặc biệt trong quá khứ nhưng mất liên lạc suốt nhiều năm. Khi gặp lại, Kang Woo Joo đã trở thành kiểm soát viên không lưu, còn Ahn Ha Nui là một nữ phi công. Từ những lần chạm mặt trong công việc, cả hai dần chữa lành những tổn thương cũ và tìm lại cảm xúc dành cho nhau. Tác phẩm được giới thiệu là một bộ phim mang màu sắc lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng vẫn đan xen những câu chuyện về ước mơ, sự trưởng thành và những lựa chọn của tuổi trưởng thành.

Trong phim, Song Joong Ki đảm nhận vai nam chính Kang Woo Joo, trong khi nữ chính Ahn Ha Nui do Park Ji Hyun thủ vai. Đây cũng là lần tái hợp đáng chú ý của hai diễn viên sau khi từng hợp tác trong Reborn Rich. Ngoài ra, dàn diễn viên phụ còn có sự góp mặt của Lee Si Woo và Choi Hee Jin. Sự kết hợp giữa Song Joong Ki và Park Ji Hyun được đánh giá là một trong những điểm đáng mong đợi nhất của dự án.