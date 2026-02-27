Chân dung vị tỷ phú lấy vợ mù, bắt con trai làm công nhân và cái kết ngỡ ngàng

Xuất thân từ nghèo khó vượt lên thành tỷ phú

Vị tỷ phú có cách sống độc đáo nhắc đến ở đây là Tào Đức Vượng. Ông từng kéo xe, bán hàng rong để mưu sinh, đối mặt với cảnh nghèo khổ từ khi còn rất trẻ. Thế nhưng nhờ nỗ lực, Tào Đức Vượng trở thành tỷ phú và để lại nhiều bài học hay cho các thế hệ doanh nhân sau.

Ông sinh năm 1946 tại tỉnh Phúc Kiến, trong một gia đình trung lưu. Khi ông 8 tuổi, gia đình lâm vào khó khăn vì kinh tế khủng hoảng, phải rời thành phố về sống ở nông thôn. Vì túng thiếu, ông bỏ học từ rất sớm và bắt đầu bán thuốc lá vụn, trái cây để sinh sống. Việc bỏ học sớm để bán hàng rong, kéo xe mưu sinh đã hình thành nền tảng thực tế cho các quyết định kinh doanh sau này.

Sau nhiều năm bươn trải kiếm sống, năm 1987, ông thành lập Tập đoàn Fuyao Glass dựa trên cơ sở một xưởng thủy tinh hoạt động kém hiệu quả tại địa phương. Bằng việc tối ưu hóa quy trình sản xuất và nắm bắt nhu cầu thị trường kính ô tô, doanh nghiệp đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái có lãi và thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải vào năm 1993.

Nhờ sự chăm chỉ và có chiến lược kinh doanh, công ty của Tào Đức Vượng ngày càng phát triển. Nổi bật là mở rộng hoạt động ra nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ. Trong nhiều năm, doanh nghiệp của ông liên tiếp tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, góp phần tăng vị thế thương hiệu Trung Quốc trên bản đồ ngành sản xuất kính ô tô thế giới.

Hiện Tào Đức Vượng được coi là một trong những doanh nhân hàng đầu tại Trung Quốc.

Cuộc đời tựa cuốn phim bên người vợ mù

Về đời tư Tào Đức Vượng kết hôn với người vợ mù chữ và không ngần ngại cho vợ nắm hết tài sản.

Được biết, năm 23 tuổi tỷ phú "vua thủy tinh" của Trung Quốc kết hôn. "Mẹ tôi muốn tôi cưới vợ để có người chăm sóc gia đình. Chúng tôi kết hôn mà không hề biết mặt nhau, hoàn toàn thông qua mai mối", tỷ phú Đức Vượng từng chia sẻ.

Khi về làm dâu nhà họ Tào, Trần Phụng Anh-vợ Tào Đức Vượng chưa đến 20 tuổi. Tuy nhiên giống như nhiều phụ nữ nông thôn thời đó, cô nằm lòng quy tắc "tam tòng, tứ đức", luôn phụng sự nhà chồng mà không một lời kêu ca.

Vợ chồng Tào Đức Vượng xuất hiện cùng nhau trong dịp đám cưới con trai.

Kết hôn không xuất phát từ tình yêu, ông Tào đã có mối quan hệ ngoài luồng. Người con gái đó mạnh mẽ, thông minh, trẻ trung và khiến Tào Đức Vượng yêu say đắm và muốn vứt bỏ gia đình mình.

Đỉnh điểm khi đang say trong tình yêu, Đức Vượng nghĩ đến việc bỏ vợ để đến với tình nhân trẻ. Thời điểm này là đầu những năm 1980, khi đó ông đã có 3 con với Trần Phụng Anh và tất cả đều do vợ một mình nuôi dưỡng.

Đức Vượng viết một lá thư cho Phụng Anh đề nghị ly dị. Tuy nhiên do không biết chữ, vợ ông nhờ chị chồng đọc cho nghe. Sốt ruột vì không thấy vợ hồi âm, Đức Vượng trở về nhà để thúc giục làm thủ tục.

Về đến nhà, ông thấy Phụng Anh ngồi lặng im bên cửa sổ, nhìn thấy chồng, khó nhọc lắm cô mới cất tiếng: "Em biết mình không xứng đáng với anh. Em cũng biết sẽ có ngày anh rời xa em. Nếu ly hôn, em chỉ xin anh ngôi nhà đang ở và ba đứa con thôi, còn lại tùy anh quyết định".

"Tự dưng tôi rất buồn khi nghe lời nói đó của vợ. Tôi bắt đầu trách bản thân mình, tại sao mọi việc ra nông nỗi này", Đức Vượng nhớ lại.

Sau phút yếu lòng tỷ phú Đức Vượng quyết định quay lại với gia đình, tình cảm của Phụng Anh vẫn như thế, chân thành, và luôn ủng hộchồng.

Vượt qua mọi khó khăn, từ đó đến nay, ngoài công việc, trong mọi câu chuyện liên quan đến đời sống cá nhân, tỷ phú Tào Đức Vượng luôn dành lời yêu thương tới người vợ của mình - bà Trần Phụng Anh.

Dù giàu có nhưng Tào Đức Vượng không giống nhiều tỷ phú chỉ biết tích lũy tài sản, Tào Đức Vượng rất quan tâm đến hoạt động từ thiện. Tổng số tiền ông đóng góp vào các quỹ từ thiện, hỗ trợ giáo dục, giảm nghèo, cứu trợ thiên tai… lên tới khoảng 1,8 tỷ USD, tương đương gần 50% tổng tài sản cá nhân.

Vị tỷ phú Trung Quốc này từng nói rằng mục tiêu của từ thiện không chỉ là đưa tiền cho người nghèo, mà là xây dựng xã hội hòa hợp và cân bằng hơn.

Ngoài giúp đỡ người nghèo có cái ăn cái mặc, ông cũng đầu tư vào giáo dục, bao gồm mở các cơ sở đào tạo và tài trợ học bổng nhằm giúp học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận giáo dục tốt hơn.

Điều thú vị trong câu chuyện đời về vị tỷ phú này là cách giáo dục con. Con trai lớn của Tào Đức Vượng tên Tào Huy. Khi con trai đến tuổi lao động, ông không đẩy con vào vị trí lãnh đạo ngay lập tức trong công ty gia đình mà yêu cầu bắt đầu từ vị trí thấp nhất trong xưởng sản xuất của Fuyao Glass.

Dù sinh gia trong gia đình giàu có nhưng Tào Huy chấp nhận làm công nhân như người bình thường, chịu cả ba ca làm việc mỗi ngày và ăn ở cùng các công nhân khác, không được ưu đãi đặc biệt vì là con ông chủ. Qua công việc thực tế, anh học cách vận hành máy móc, hiểu quy trình sản xuất và cảm nhận nỗi vất vả của người lao động.

Cũng nhờ quá trình trải nghiệm đó, con trai tỷ phú Tào Đức Vượng mới được tuyển vào làm tại trụ sở tập đoàn với vị trí thực tập, dần dần thăng tiến lên các vị trí cao hơn và cuối cùng trở thành tổng giám đốc của chi nhánh Fuyao Glass tại Bắc Mỹ, một trong những thị trường quan trọng của tập đoàn.

Cách giáo dục này được nhiều người đánh giá là khác biệt và nghiêm khắc, nhất là trong bối cảnh nhiều "cậu ấm cô chiêu" ở Trung Quốc "ngồi mát ăn bát vàng". Cũng chính sự nghiêm khắc đó của Tào Đức Vượng đã giúp con trai ông hiểu được giá trị lao động và trách nhiệm thực sự trong nghề. Đó cũng là bài học về sự khiêm tốn, tự lực và trải nghiệm thực tế.