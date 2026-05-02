Mới đây, khắp cõi mạng rần rần với thông tin được chia sẻ từ tài khoản L.P.D:

"Cái xe cấp cứu đậu giữa sân Bệnh viện Từ Dũ là của Bệnh viện Chợ Rẫy - chở 1 bác sĩ tim mạch qua vì báo động đỏ liên viện - 1 ca ngừng tim trên bàn mổ.

Bác sĩ tim mạch bay cái vèo xuống xe, chạy như bay về phía phòng mổ, cuối cùng bệnh nhân đã ở lại cùng 3 đứa con nhỏ của cô ấy.

Hơn cả điện ảnh".

BSCKI Trịnh Ngọc Thạnh (Bệnh viện Chợ Rẫy), người đang được ví von có khoảnh khắc "hơn cả điện ảnh". (Ảnh: BVCC)

Đó chính là BSCKI Trịnh Ngọc Thạnh (Bệnh viện Chợ Rẫy) được điều động cấp cứu liên viện trong ca trực. Hình ảnh anh tức tốc bước xuống từ xe cấp cứu đậu trước sân Bệnh viện Từ Dũ, lao nhanh về phía phòng mổ đang thu hút sự quan tâm lớn, được nhiều người ví "kịch tính hơn cả điện ảnh". Theo chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc xe cấp cứu đậu giữa sân Bệnh viện Từ Dũ là của Bệnh viện Chợ Rẫy chở bác sĩ tim mạch đến hỗ trợ trong tình huống báo động đỏ liên viện cho một ca ngưng tim ngay trên bàn mổ.

BS Thạnh đang thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

BS Thạnh là bác sĩ chuyên ngành tim mạch, đang công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: BVCC)

Chia sẻ về hành trình tham gia cấp cứu liên viện để giành giật lại sự sống cho sản phụ 3 con tại BV Từ Dũ, BSCKI Trịnh Ngọc Thạnh cho biết, anh cũng không ngờ hành động cứu người "nhanh như tia chớp" của mình lại được cộng đồng mạng chia sẻ lại và được ví "hơn cả điện ảnh".

BS Thạnh kể, anh có theo dõi trên mạng xã hội và thấy mọi người nói đến khoảnh khắc của mình bước từ xe cấp cứu chạy nhanh về phía phòng mổ, ví von "hơn cả điện ảnh". Nhưng với BS Thạnh, "đó chỉ là khoảnh khắc đơn thuần thôi. Tôi nghĩ đây là trường hợp nặng, báo động đỏ liên viện thì mục tiêu của chúng tôi là làm sao phải cứu được bệnh nhân. Bệnh nhân bị nặng như vậy thì làm sao để có được tiên lượng tốt cho bệnh nhân".

BS Thạnh chia sẻ lại câu chuyện cứu sản phụ 3 con ngày hôm ấy. (Video: BVCC)

Bởi vậy, sau khi rời xe cấp cứu, đến được cổng Bệnh viện Từ Dũ, BS Thạnh ngay lập tức chạy tức tốc vào phòng mổ, để kịp thời hội chẩn cùng ekip của Bệnh viện Từ Dũ. "Có lẽ chính khoảnh khắc đó tạo nên ấn tượng cho cộng đồng mạng và đúng nghĩa đen là xách áo blouse mà chạy", BS Thạnh kể lại.

Trong vòng 15 phút phối hợp hồi sức tích cực, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho sản phụ.

Bác sĩ Thạnh cho biết thêm, trong các ca ngưng tim, thời gian xử lý được tính bằng từng phút và có thể thay đổi hoàn toàn tiên lượng của bệnh nhân. Nếu chậm trễ, dù cứu sống được tim, bệnh nhân vẫn có nguy cơ cao bị tổn thương não vĩnh viễn, dẫn đến sống thực vật hoặc tàn tật, mất khả năng sinh hoạt bình thường.

"Đối với chúng tôi, những người khoác áo blouse trắng và hành nghề y, tôi nghĩ mục tiêu thuần khiết nhất và cao cả nhất chính là cứu người", vị bác sĩ chia sẻ.