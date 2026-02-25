Chân dung tỷ phú công nghệ Trung Quốc chi 26.000 tỷ đồng để ly hôn vợ

Năm 2016, dư luận Trung Quốc chấn động trước một vụ ly hôn chưa từng có tiền lệ. Nhân vật chính là tỷ phú công nghệ Chu Á Huy. Ông chấp nhận chuyển khối tài sản trị giá khoảng 1,1 tỷ USD (khoảng 26.000 tỷ đồng) để hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ. Đến nay, đây vẫn là vụ ly hôn công khai đắt giá nhất Trung Quốc.

Theo VTC News, Chu Á Huy sinh năm 1977 tại Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ông tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, một trong những trường danh tiếng nhất Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, ông không chọn con đường làm việc ổn định mà quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực Internet và công nghệ, vốn còn rất mới mẻ vào thời điểm đó.

Năm 2008, Chu Á Huy sáng lập công ty Kunlun Tech. Ban đầu, công ty tập trung phát triển và phát hành trò chơi trực tuyến, mảng kinh doanh đang tăng trưởng nhanh tại Trung Quốc. Kunlun Tech sớm thu hút được lượng lớn người dùng và tạo ra nguồn doanh thu ổn định.

Chu Á Huy sinh năm 1977 tại Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Sau giai đoạn đầu thành công, Chu Á Huy mở rộng chiến lược ra thị trường quốc tế. Kunlun Tech đầu tư và mua lại nhiều công ty công nghệ ở nước ngoài. Năm 2016, doanh nghiệp này mua cổ phần, giành quyền điều hành ứng dụng hẹn hò Grindr tại Mỹ. Thương vụ này giúp tên tuổi của Chu Á Huy được biết đến rộng rãi trên thị trường toàn cầu.

Cùng với sự tăng trưởng của Kunlun Tech, tài sản cá nhân của Chu Á Huy tăng nhanh. Ông liên tục xuất hiện trong danh sách tỷ phú Trung Quốc do tạp chí Forbes công bố. Trước thời điểm ly hôn, tổng tài sản của vợ chồng ông được ước tính khoảng 3,5 tỷ USD. Chu Á Huy được xem là một trong những tỷ phú công nghệ trẻ và kín tiếng nhất Trung Quốc.

Vợ cũ của Chu Á Huy là Lý Quỳnh. Hai người quen biết nhau từ khi còn nhỏ, là bạn học cùng trường. Mối quan hệ kéo dài từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành. Vì vậy, cuộc hôn nhân này thường được gọi là mối tình “thanh mai trúc mã”.

Sau nhiều năm chung sống, hai người quyết định ly hôn vào năm 2016. Thông tin về nguyên nhân chia tay không được công bố chi tiết. Tuy nhiên, việc phân chia tài sản nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt của giới tài chính và truyền thông.

Theo báo Tiền phong, bà Lý nhận được 278 triệu cổ phiếu của Công ty Công nghệ Côn Lôn. Với giá cổ phiếu vào năm 2016 là 25,33 NDT, bà Lý thừa hưởng 7,5 tỷ NDT (tương đương 1,1 tỷ USD) tổng giá trị cổ phiếu, chiếm 26,43% cổ phần của công ty. Trong khi đó, ông Chu có 386 triệu cổ phiếu, chiếm 34,5% cổ phần và vẫn nắm giữ quyền điều hành công ty.

Sau vụ ly hôn đắt giá, bà Lý lập tức trở thành một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới.

Tờ Tin tức Chứng khoán Thượng Hải bình luận: “Đây là vụ ly hôn đắt giá nhất trong lịch sử Trung Quốc”. Trước đó, chưa từng có vụ ly hôn nào tại Trung Quốc ghi nhận mức phân chia tài sản vượt mốc 1 tỷ USD. Sự kiện này cũng khiến các nhà đầu tư chứng khoán bàn tán sôi nổi.

Bức ảnh cưới hiếm hoi của vị tỷ phú được công bố. Ảnh: QZ.

Ngoài số tiền lớn phải chi cho các vụ ly hôn đắt giá, không ít tỷ phú trên thế giới còn mất rất nhiều thời gian để chia tay người từng “đầu gối má kề”. Điển hình, hồi tháng 12/2019, vợ của tỷ phú Hàn Quốc Chey Tae-won đã đâm đơn kiện đòi 42,3% cổ phần tương đương 1,2 tỷ USD tại công ty SK Holdings từ chồng sau ly hôn. Dù vụ kiện vẫn chưa tới hồi kết, nhưng nếu giành phần thắng, vợ của tỷ phú Chey sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai tại SK.

Vụ ly hôn đắt đỏ nhất trong lịch sử phải kể tới nhà sáng lập Amazon.com là ông Jeff Bezos và vợ MacKenzie Bezos. Theo đó, ông Jeff đã phải trao 4% cổ phần tại hãng bán lẻ cho người vợ Mackenzie. Hiện bà Mackenzie là người phụ nữ giàu thứ 4 trên thế giới khi sở hữu khối tài sản trị giá 48 tỷ USD.