Từ Vietcombank đến vị trí lãnh đạo tại SeABank

Bà Trần Thị Thanh Thủy có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, với kinh nghiệm trải dài từ hoạt động khách hàng đến quản trị cấp cao tại tổ chức tín dụng.

Theo thông tin được SeABank công bố, bà Thủy sinh năm 1965, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế tại Học viện Ngân hàng và gần 40 năm làm việc trực tiếp trong ngành tài chính – ngân hàng. Trong quá trình công tác, bà từng đảm nhiệm các vị trí tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và SeABank.

Tại Vietcombank, bà từng giữ chức Trưởng phòng Khách hàng đặc biệt và Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Khách hàng đặc biệt. Đây là những vị trí gắn với hoạt động phát triển và phục vụ nhóm khách hàng ưu tiên của ngân hàng.

Sau thời gian công tác tại Vietcombank, bà Thủy chuyển sang SeABank và đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ năm 2015. Trong vai trò này, bà phụ trách công tác phát triển khách hàng ưu tiên của ngân hàng.

Quá trình công tác tại hai ngân hàng giúp bà tích lũy kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh, xây dựng quan hệ khách hàng và phát triển các phân khúc khách hàng có giá trị cao. Đây cũng là những mảng nghiệp vụ quan trọng đối với chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ của các tổ chức tín dụng.

Tháng 4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên SeABank thông qua việc bầu bà Trần Thị Thanh Thủy làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2028, thay thế bà Ngô Thị Nhài.

Việc chuyển từ vị trí Phó Tổng Giám đốc sang HĐQT đánh dấu bước chuyển trong vai trò của bà Thủy tại SeABank, từ công tác điều hành một số lĩnh vực hoạt động sang tham gia cơ quan quản trị cấp cao của ngân hàng.

Đến ngày 22/10/2026, bà chính thức đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT. Với gần 40 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, bà là một trong những nhân sự có thâm niên lâu năm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại SeABank.

Tiếp quản vị trí Chủ tịch trong giai đoạn điều chỉnh chiến lược

Ông Lê Văn Tần đã được HĐQT SeABank chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT. Cùng với đó, ngân hàng triển khai các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn bổ nhiệm ông Tần làm Tổng Giám đốc, thay ông Lê Quốc Long khi ông Long chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 3 năm vào tháng 11/2026.

Như vậy, SeABank đang thực hiện điều chỉnh nhân sự ở cả vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. Theo ngân hàng, việc chuẩn bị nhân sự cấp cao nhằm bảo đảm tính liên tục và ổn định trong bộ máy quản trị, điều hành.

Trên cương vị mới, bà Thủy sẽ cùng HĐQT định hướng hoạt động của SeABank trong bối cảnh ngành ngân hàng tiếp tục đối mặt với yêu cầu cân bằng giữa tăng trưởng tín dụng, kiểm soát rủi ro và hỗ trợ nền kinh tế.

Một trong những quyết định đáng chú ý khác của SeABank là điều chỉnh giảm 15% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026, xuống còn 6.008 tỷ đồng. Ngân hàng đồng thời cho biết sẽ giảm 0,5–0,7 điểm %/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Bên cạnh chính sách lãi suất, SeABank định hướng rà soát danh mục tín dụng, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh và phương án kinh doanh hiệu quả. Ngân hàng cũng tiếp tục khai thác hệ sinh thái khách hàng hiện hữu, đẩy mạnh các giải pháp quản lý dòng tiền, thanh toán số và đầu tư vào công nghệ.