Ông John Ternus, người kế nhiệm Tim Cook, sẽ dẫn dắt Apple từ tháng 9/2026. Ảnh: Apple

Việc Apple bổ nhiệm Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng John Ternus làm Giám đốc điều hành từ tháng 9-2026 đánh dấu lần chuyển giao quyền lực lớn nhất kể từ năm 2011, trong bối cảnh ngành công nghệ toàn cầu bước vào chu kỳ cạnh tranh mới xoay quanh trí tuệ nhân tạo và các nền tảng thiết bị.

Theo thông báo ngày 20-4 ông John Ternus sẽ kế nhiệm ông Tim Cook từ ngày 1-9-2026.

Ông Tim Cook, Giám đốc điều hành đương nhiệm, sẽ chuyển sang giữ cương vị Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị. Theo thông báo của Apple, ông John Ternus cũng sẽ tham gia Hội đồng quản trị, trong khi ông Johny Srouji được bổ nhiệm làm Giám đốc phần cứng.

Ông John Ternus sinh năm 1975, tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ khí tại Đại học Pennsylvania, một trong những trường kỹ thuật hàng đầu tại Mỹ. Trước khi gia nhập Apple, ông từng làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật và phát triển sản phẩm, tích lũy nền tảng chuyên môn về thiết kế và cơ khí chính xác.

Sau đó ông gia nhập Apple năm 2001, bắt đầu từ vị trí kỹ sư trong nhóm phát triển phần cứng. Trong hơn hai thập kỷ làm việc, ông đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong bộ phận kỹ thuật, trực tiếp tham gia thiết kế và hoàn thiện các dòng sản phẩm chủ lực của hãng.

Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng. Đến năm 2021, ông trở thành Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình phát triển các thiết bị như iPhone, iPad, Mac, AirPods và Apple Watch. Đây là vị trí đặt ông vào trung tâm hoạt động nghiên cứu và phát triển của Apple.

Theo các nguồn tin thị trường và giới phân tích, ông John Ternus là một trong những lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi dòng máy Mac sang sử dụng chip do Apple tự thiết kế. Bước chuyển này giúp hãng chủ động hơn trong chuỗi giá trị công nghệ, đồng thời cải thiện hiệu năng và khả năng phối hợp giữa phần cứng và phần mềm.

Với nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm lâu năm trong phát triển phần cứng, ông John Ternus được đánh giá là một trong những lãnh đạo am hiểu sâu nhất về sản phẩm trong bộ máy điều hành của Apple trước khi được lựa chọn cho vị trí CEO.

Trong nội bộ Apple, ông được đánh giá là một lãnh đạo có nền tảng kỹ thuật vững, gắn bó lâu dài với hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Quyết định bổ nhiệm ông John Ternus được đưa ra trong bối cảnh Apple đứng trước yêu cầu duy trì tăng trưởng và tăng cường năng lực đổi mới.

Dưới sự điều hành của ông Tim Cook, Apple đã mở rộng mạnh sang mảng dịch vụ và củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu. Giá trị thị trường của Apple tăng mạnh trong giai đoạn này, đưa hãng trở thành một trong những doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, môi trường cạnh tranh đang thay đổi nhanh. Các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft và Google đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực phần mềm, tìm kiếm và điện toán đám mây. Một số nhà phân tích cho rằng Apple chưa tạo ra nhiều sản phẩm AI nổi bật trong giai đoạn đầu của xu hướng này.

Giới phân tích nhận định ban lãnh đạo Apple kỳ vọng ông John Ternus sẽ thúc đẩy việc đưa AI vào các thiết bị chủ lực, đồng thời tiếp tục phát triển các hướng đi phần cứng mới như thiết bị thực tế tăng cường và các dòng sản phẩm di động thế hệ tiếp theo.

Vai trò của CEO mới được cho là sẽ gắn với việc kết nối công nghệ AI với hệ sinh thái thiết bị hiện có của Apple.

Quá trình chuyển giao được Apple triển khai theo hướng giữ ổn định bộ máy điều hành. Ông Tim Cook tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành, trong khi các vị trí kỹ thuật cấp cao được sắp xếp lại để hỗ trợ CEO mới.

Theo đánh giá của giới quan sát, cách tiếp cận này giúp Apple hạn chế xáo trộn trong giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời bảo đảm tính liên tục trong chiến lược phát triển dài hạn.