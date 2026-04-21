Tử vi thứ Tư 22/4/2026: 3 chòm sao tiền vào như nước, công việc thăng hoa, sếp khen hết lời

Bước vào giữa tuần, năng lượng của sao Mộc và sao Thủy giao thoa tạo nên một ngày 22/4/2026 đặc biệt thuận lợi cho chuyện tiền bạc và sự nghiệp. Trong khi nhiều cung hoàng đạo còn loay hoay với guồng quay công việc, có 3 chòm sao được vũ trụ ưu ái đặc biệt: Tài lộc rủng rỉnh, công việc hanh thông, thậm chí một trong số đó còn nhận được tin vui lớn từ cấp trên mà bản thân không ngờ tới. Chị em có nằm trong danh sách may mắn này không, cùng đọc ngay nhé.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Tiền vào bất ngờ, sếp tin tưởng giao trọng trách

Ngày thứ Tư này thực sự là một ngày đẹp trời cho bạn Bạch Dương. Sao Hỏa - hành tinh chủ quản của cung Bạch Dương đang ở vị trí thuận lợi, mang đến nguồn năng lượng dồi dào và sự quyết đoán cần thiết để bạn nắm bắt cơ hội. Về tài lộc, bạn có khả năng nhận được một khoản thu nhập ngoài kế hoạch, có thể là tiền hoa hồng, thưởng dự án cũ hoặc một khoản nợ mà bạn tưởng đã quên. Đừng vội tiêu hết, hãy giữ lại một phần vì cuối tuần có thể xuất hiện cơ hội đầu tư nho nhỏ nhưng đáng cân nhắc.

Trong công việc, đây là ngày Bạch Dương tỏa sáng. Cấp trên sẽ chú ý đến năng lực của bạn và có thể đề xuất giao một dự án quan trọng. Lời khuyên là bạn đừng quá khiêm tốn, hãy mạnh dạn nhận lấy. Đây có thể là bàn đạp cho một bước tiến lớn trong vài tháng tới. Buổi chiều thuận lợi cho các cuộc họp quan trọng, đặc biệt là họp với khách hàng nước ngoài hoặc đối tác lớn.

Về tình cảm, Bạch Dương độc thân có thể gặp gỡ người mới qua công việc. Người đã có đôi nên dành buổi tối cho nửa kia, một bữa ăn ngon hoặc một chuyến đi dạo ngắn cũng đủ làm ấm lòng cả hai.

Màu may mắn: Đỏ rượu vang

Con số may mắn: 8 và 17

Giờ hoàng đạo: 9h - 11h sáng

Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Chốt deal lớn, ví tiền dày lên trông thấy

Kim Ngưu hôm thứ Tư này có thể nói là "đỏ" cả về tài lẫn vận. Đây đang là mùa của Kim Ngưu (Mặt Trời vừa mới di chuyển vào cung Kim Ngưu hôm 20/4), nên năng lượng vũ trụ đang ủng hộ bạn tuyệt đối. Đặc biệt với những ai làm kinh doanh, môi giới, sales hay các công việc liên quan đến đàm phán, ngày này có thể là ngày chốt được deal lớn nhất trong tháng. Đừng ngại đề xuất con số cao hơn dự kiến, đối tác sẵn sàng lắng nghe.

Tài lộc của Kim Ngưu vốn đã ổn định, nay càng được củng cố. Khoản đầu tư từ tháng trước bắt đầu sinh lời, và nếu bạn đang cân nhắc một quyết định tài chính lớn (mua nhà, mua xe, hùn vốn kinh doanh), đây là thời điểm thuận lợi để xuống tiền. Tuy nhiên, lời khuyên là hãy đọc kỹ hợp đồng, đừng để vẻ ngoài hào nhoáng của cơ hội che mất những điều khoản bất lợi.

Công việc văn phòng cũng rất suôn sẻ. Sếp có thể giao thêm việc, nhưng đi kèm là sự tin tưởng và khả năng tăng lương trong kỳ đánh giá tới. bạn Kim Ngưu nên duy trì sự bình tĩnh đặc trưng, đừng vì bận rộn mà cáu gắt với đồng nghiệp.

Tình cảm khá êm đềm. Người độc thân có thể nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ một người bạn thân lâu năm, hãy cho mình thời gian suy nghĩ thay vì từ chối ngay.

Màu may mắn: Xanh ngọc

Con số may mắn: 4 và 22

Giờ hoàng đạo: 14h - 16h chiều

Ma Kết (22/12 - 19/1): Nhận tin vui lớn từ cấp trên, sự nghiệp bước sang trang mới

Đây là chòm sao tao muốn dành nhiều lời nhất, vì Ma Kết hôm thứ Tư này có một bước ngoặt thực sự. Sao Thổ - hành tinh chủ quản của Ma Kết đang tạo góc hợp với sao Mộc, mang đến cơ hội nghề nghiệp mà bạn đã chờ đợi từ lâu. Cụ thể, bạn có khả năng nhận được tin vui lớn từ cấp trên: có thể là quyết định thăng chức, được cử đi đào tạo ở nước ngoài, được giao phụ trách một mảng mới, hoặc đơn giản là một lời khen công khai trước toàn công ty.

Điều đặc biệt là tin vui này không đến ngẫu nhiên, mà là kết quả của những nỗ lực âm thầm trong nhiều tháng qua. Ma Kết hãy đón nhận với sự tự tin, vì bạn xứng đáng. Tuy nhiên, đừng để thành công làm bạn quên mất những đồng nghiệp đã hỗ trợ trên đường đi, một lời cảm ơn chân thành sẽ giúp bạn vững vàng hơn ở vị trí mới.

Tài lộc cũng theo đó mà tăng. Nếu nhận được tin tăng lương hoặc thưởng, đừng vội tiêu cho đồ xa xỉ, hãy nghĩ đến việc tích lũy hoặc đầu tư dài hạn. Ma Kết vốn khôn ngoan trong chuyện tiền bạc, hãy phát huy.

Tình cảm có chút lặng lẽ vì bạn đang dồn năng lượng cho công việc. Người yêu có thể cảm thấy bị bỏ rơi, hãy dành ra ít nhất 30 phút buổi tối để trò chuyện thực sự với nửa kia.

Màu may mắn: Nâu trầm

Con số may mắn: 6 và 19

Giờ hoàng đạo: 10h - 12h trưa

Nếu bạn không thuộc 3 chòm sao trên cũng đừng vội buồn. Vũ trụ luôn có cách bù đắp công bằng. Đây là ngày thuận lợi để bạn dọn dẹp lại bàn làm việc, sắp xếp lại các mối quan hệ và chuẩn bị tinh thần cho nửa cuối tuần - khi nhiều cung hoàng đạo khác sẽ đến lượt được vũ trụ ưu ái.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.