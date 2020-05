Chân dung nghi phạm vừa ra tù 8 ngày đã cầm dao sát hại vợ chồng tình cũ

Sau khi dùng dao đâm gục vợ chồng bà Trần Thị L., nghi phạm Nguyễn Doãn Vạn (54 tuổi, trú xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã bỏ trốn cùng chiếc xe Dream mang BKS: 38F2: 6757.

Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An truy bắt đối tượng Vạn để điều tra về hành vi "giết người".

Chân dung nghi phạm Vạn

Vạn từng có tiền án về tội đánh bạc và trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam Đông Sơn (Quảng Bình) ngày 30/4/2020.

Trước đó, khoảng 13h, ngày 7/5 vợ chồng bà Trần Thị L. (52 tuổi) và ông Nguyễn Văn B. (54 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đang nghỉ trưa tại nhà thì đối tượng Vạn vào.

Một nhân chứng kể lại, ông B. rót nước mời Vạn uống. Khi thấy bà L. đi tới, Vạn rút dao đâm nhiều nhát vào ngực bà L. Ông B. thấy vậy nên lao đến đỡ cho vợ và khống chế đối tượng nên cũng bị đâm trọng thương.

Bà L. bị đâm tử vong

Khi thấy nạn nhân gục trên vũng máu, Vạn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vợ chồng bà L. được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng bà L. đã tử vong. Ông B. đang trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, Vạn và bà L. đã có thời gian sống chung với nhau như vợ chồng. Ông B. và bà L. kết hôn khoảng 2 năm nay. Sau khi Vạn ra tù đã tìm đến nhà tình cũ gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.