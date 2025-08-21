Không phải bỗng nhiên mà cư dân mạng hay để ý đến màu sắc cà vạt của các chính khách và doanh nhân, nhất là tại các sự kiện đặc biệt. Trong cuốn sách Color Your Style (Màu sắc phong cách), tác giả David Zyla (Mỹ) cho biết: “Màu sắc truyền tải những tín hiệu rất riêng. Cùng một bộ vest có thể được biến đổi với nhiều màu cà vạt khác nhau, mỗi màu lại mang một tác động và thông điệp rất khác nhau”.

Ở Việt Nam, nhiều doanh nhân nổi tiếng hay chọn cà vạt màu vàng trong các sự kiện quan trọng của gia đình và tập đoàn. Mới đây, trong hình ảnh được Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng tải, bầu Hiển (doanh nhân Đỗ Quang Hiển) cùng con trai thứ 2 - Đỗ Vinh Quang cùng chọn cà vạt vàng. Một gia đình doanh nhân chuộng cà vạt vàng khác là tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai.

Ngoài ra một số doanh nhân nổi tiếng khác như ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT, ông Lê Phước Vũ - ông chủ Tôn Hoa Sen, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, bầu Thụy (doanh nhân Nguyễn Đức Thụy) - Chủ tịch LPBank,... đều có sử dụng cà vạt vàng.

Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đại diện Tập đoàn Vingroup nhận Huân chương Lao động hạng Nhất từ Tổng bí thư Tô Lâm (Ảnh: Vingroup)

Đầu tháng 12/2023, khung hình chung của 3 bố con tỷ phú Phạm Nhật Vượng gây chú ý. Trong đó Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ 2 của tỷ phú đeo cà vạt vàng

Bầu Hiển và gia đình

Hai doanh nhân ngành thép là Chủ tịch Trần Đình Long và ông Lê Phước Vũ - chủ Tôn Hoa Sen cũng đeo cà vạt vàng

Bầu Thụy cũng rất hay dùng cà vạt vàng (Ảnh: LPB)

Có điều gì ẩn chứa trong quyết định màu sắc này?

Theo trang The Tie Bar, cà vạt vàng tượng trưng cho sự sáng tạo, lạc quan và năng lượng. Từ sắc vàng kem bơ đến sắc vàng rực rỡ như màu nắng, cà vạt vàng thể hiện sự thông minh, cởi mở. Vì vậy khi sử dụng cà vạt này với vest hay trang phục công sở đều thể hiện sự nhiệt tình, cởi mở và nhiều năng lượng.

Trang Tie Doctor cũng đồng tình với nhận định này. Ngoài ra, màu vàng cũng là chi tiết hoàn hảo để thể hiện sự tươi sáng cho trang phục, cho thấy người dùng tự tin, vui vẻ và không ngại mạo hiểm.

Bên cạnh ý nghĩa của màu sắc, việc lựa chọn màu cà vạt của các doanh nhân còn liên quan đến nhiều yếu tố khác như phong thủy, màu sắc chủ đạo trong nhận diện thương hiệu của công ty/ tập đoàn,...

Chẳng hạn như ngoài màu vàng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng chủ yếu đeo cà vạt đỏ hơn vì đây được coi là gam màu biểu tượng của tập đoàn Vingroup. Ông có thể chọn các mẫu cà vạt có họa tiết, chất liệu khác nhau nhưng về cơ bản, chúng đều phải có màu đỏ. Đây là điểm đặc trưng trong trang phục của ông trong suốt nhiều năm qua.

Trong khi đó, người đeo cà vạt màu vàng thường xuyên hơn là bầu Hiển. Bởi lẽ màu vàng là màu chủ đạo của T&T Group nên trong các sự kiện của tập đoàn, hợp tác với các bên,... bầu Hiển đều chọn cà vạt vàng.

