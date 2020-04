Chân dung “đàn em” là trợ thủ đắc lực cho Đường “Nhuệ” trong việc thu phí dịch vụ hỏa táng

Như Người Đưa Tin Pháp luật đã đưa, căn cứ vào quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Xuân Đường cùng các đồng phạm, ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Khoản 3 Điều 170 Bộ luật hình sự đối 2 bị can.



Các bị can gồm Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình).

Cơ quan công an cũng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Đức Lợi. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin Pháp luật, Ninh Đức Lợi (còn được gọi là Lợi “Nhoe”) là lao động tự do. So với Đường “Nhuệ”, Lợi “Nhoe” ít được người dân ở Thái Bình biết đến.

Trước khi về “đầu quân” cho Nguyễn Xuân Đường, Lợi có mở một quán bia hơi trên địa bàn TP.Thái Bình.

Lợi được xác định có liên quan trực tiếp đến đường dây bảo kê thu phí dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình do Nguyễn Xuân Đường cầm đầu.

Ông Trần Ngọc Giao, Chủ tịch HĐQT công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long, chủ đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình ở Nam Định cho biết, Lợi là đối tượng trực tiếp báo ca, thu tiền tại các cơ sở mai táng nộp về cho Đường “Nhuệ”.

Lợi cũng tham gia vào các vụ “dằn mặt” khi một số cơ sở mai táng không tuân theo chỉ đạo của Nguyễn Xuân Đường.

Công an phường Bồ Xuyên cho hay, Lợi có hộ khẩu thường trú tại địa phương, là lao động tự do. Tuy nhiên, sau khi lấy vợ, khoảng 6 – 7 năm nay, gia đình chuyển về sinh sống tại phường Trần Lãm, TP.Thái Bình.

Quá trình sinh sống, Lợi “Nhoe” chưa từng có tiền án, tiền sự. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình điều tra, mở rộng.