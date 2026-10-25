Chân dung cựu nữ sinh thanh lịch SN 1991 xuất hiện tại lễ kỷ niệm 130 năm trường Quốc Học Huế

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế không chỉ là nơi đào tạo nhiều thế hệ học sinh mà còn lưu giữ những ký ức thanh xuân của biết bao người từng gắn bó với mái trường bên dòng sông Hương. Năm 2026 đánh dấu 130 năm thành lập ngôi trường chuyên đình đám nhất nhì này.

Tối 23/10/2026, chương trình nghệ thuật “Quốc Học - Huế, 130 năm một dòng chảy” đã diễn ra. Đây là dịp để các thế hệ thầy trò cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời kết nối những người từng trưởng thành từ ngôi trường giàu truyền thống. Chương trình có sự góp mặt của nhiều gương mặt từng gắn bó với mái trường Quốc Học Huế, trong đó có MC Như Nguyệt. MC Như Nguyệt xuất hiện trong chương trình nghệ thuật “Quốc Học - Huế, 130 năm một dòng chảy” (Ảnh chụp màn hình)

Là biên tập viên, người dẫn chương trình quen thuộc với khán giả truyền hình khu vực miền Trung, cô cũng từng là học sinh của trường niên khóa 2006-2009 và giành giải nhất Học sinh Tài năng Quốc Học Huế. Xuất hiện tại chương trình, MC cùng 4 người đẹp khác đại diện cho các thế hệ nữ sinh thanh lịch, tài năng của Quốc học Huế mang đến một tiết mục trình diễn áo dài. Nhan sắc thướt tha của nữ MC (Ảnh chụp màn hình) Cô có mặt tại chương trình cùng các thế hệ nữ sinh thanh lịch, tài năng khác của Quốc học Huế (Ảnh chụp màn hình) MC Như Nguyệt, tên thật là Trần Thị Như Nguyệt, sinh ngày 14/4/1991. Cô là cựu học sinh trường THPT chuyên Quốc học - Huế, từng theo học lớp Marketing, trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, sau đó học lên tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô hiện là biên tập viên, người dẫn chương trình gắn bó với VTV8 và các hoạt động truyền hình tại khu vực miền Trung. Cô từng đảm nhiệm nhiều chương trình như Dự Báo Thời Tiết, Bạn Cần Biết, Bếp Việt... đồng thời tham gia dẫn dắt các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và đối ngoại tại Huế cũng như nhiều địa phương.

Tình yêu với công việc dẫn chương trình của Như Nguyệt được nuôi dưỡng từ khá sớm. Từ năm lớp 6, cô đã tham gia Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ, nơi được tiếp cận với các kỹ năng viết lách, làm phóng sự và dẫn chương trình. Như Nguyệt từng bày tỏ sự biết ơn với những kinh nghiệm được truyền dạy bởi chị Tôn Nữ Phong, người mà cô nhắc đến như là trong những MC chuyên nghiệp đầu tiên tại Huế. MC Như Nguyệt là cựu học sinh của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế từng là học sinh của trường niên khóa 2006-2009 và giành giải nhất Học sinh Tài năng Quốc Học Huế (Ảnh: FBNV)

Khi bước vào đại học, Như Nguyệt tiếp tục theo đuổi đam mê bằng cách cộng tác với VTV Huế ngay từ năm thứ nhất. Theo chia sẻ của cô, thời điểm đó, Huế chưa có nhiều cơ sở đào tạo chuyên nghiệp về lĩnh vực dẫn chương trình, trong khi bản thân lại theo học ngành Kinh tế. Vì vậy, phần lớn kỹ năng nghề nghiệp được cô tích lũy qua quá trình tự học, quan sát cách dẫn của các MC trên truyền hình và internet, rồi từng bước đúc kết kinh nghiệm cho riêng mình. Khi bước vào đại học, Như Nguyệt tiếp tục theo đuổi đam mê bằng cách cộng tác với VTV Huế ngay từ năm thứ nhất (Ảnh: FBNV)

Từ những chương trình thường kỳ đến các sự kiện quy mô lớn, Như Nguyệt có cơ hội thử sức với nhiều phong cách dẫn khác nhau. Cô từng tham gia Liên hoan Dân ca Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ, Liên hoan Âm nhạc các thành phố kết nghĩa, Festival Nghề truyền thống Huế 2013 và nhiều chương trình khác. Đặc biệt, với các chương trình truyền hình trực tiếp, người dẫn phải giữ được sự bình tĩnh, linh hoạt xử lý những tình huống phát sinh ngoài kịch bản. Chính những trải nghiệm ấy giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn trong nghề. Bên cạnh công việc truyền hình, Như Nguyệt còn theo đuổi con đường học tập (Ảnh: FBNV)