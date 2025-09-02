Nóng hơn bao giờ hết lúc này là những thông tin, hình ảnh xoay quanh Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra vào sáng nay, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Sự kiện quy tụ 40.000 người tham gia, khối xem online cũng đông không kém, chụp màn hình, chia sẻ nhiều khoảnh khắc đẹp.

Trong đó, có hình ảnh một cụ bà ngồi ở vị trí khán đài chính, ngay bên cạnh Tổng bí thư Tô Lâm gây chú ý. Nhiều người tò mò danh tính vị Đại biểu lớn tuổi này là ai.

Hình ảnh cụ bà ngồi bên cạnh Tổng bí thư Tô Lâm trong sự kiện sáng 2/9, gây chú ý.

Rất nhanh sau đó, thông tin về cụ bà cũng được nhiều người tìm ra, nhiều người quen nhận ra. Và đó chính là mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Huyến (năm nay 86 tuổi, hiện đang sinh sống tại phương Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh).

Đó là mẹ Việt Nam Anh Hùng - Trần Thị Huyến.

Cụ Trần Thị Huyến có hai người con là liệt sĩ (liệt sĩ Nguyễn Văn Đường, hy sinh năm 1977 tại Campuchia và liệt sĩ Nguyễn Văn Cát, hy sinh năm 1980 tại Campuchia).

Hiện cụ đang sống cùng gia đình con trai tại TP Hà Tĩnh. Dịp này, cụ được trân trọng mời dự và ngồi trên khán đài bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.

Các fanpage ở Hà Tĩnh đang đồng loạt chia sẻ hình ảnh nêu trên, cho biết đây không chỉ là niềm tự hào lớn lao của gia đình, mà còn là của quê hương.

Con, cháu cụ Trần Thị Huyến cũng đăng tải ảnh chụp màn hình coi mẹ, bà ở trên TV - trong ngày trọng đại của Dân tộc, bày tỏ sự biết ơn, tự hào.

Các con, cháu chia sẻ hình ảnh của cụ, đầy tự hào và xúc động. Nguồn: Nguyễn Thu Thủy.

Năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh - Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Huyến. Ảnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Bên dưới các bài đăng về hình ảnh cụ Trần Thị Huyến dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nhiều người gửi lời chúc sức khỏe, bày tỏ sự biết ơn tới cụ.

"Chúng con kính chúc cụ nhiều sức khỏe", "Những hình ảnh tuyệt đẹp, thể hiện lòng biết ơn, trân trọng những người có công vì Tổ Quốc", "Nhìn mẹ Việt Nam anh hùng lại nhớ đến câu hát 'Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng'",.... là những bình luận của cư dân mạng.