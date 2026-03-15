Chân dung "ông trùm" 9x điều hành đường dây đa cấp biến tướng

Nguyễn Băng Thảo (sinh năm 1990, quê Đồng Nai) không xuất hiện với vẻ ngoài của một kẻ tội phạm thông thường. Trong mắt các nhà đầu tư, Thảo là một "Chủ tịch" tài năng, người đứng đầu hệ sinh thái Xintel với những lời hứa hẹn về một cuộc cách mạng tài chính số.

Nguyễn Băng Thảo – đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành khai nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Thanh Hoá

Thực chất, dưới sự chỉ đạo của Thảo, một mạng lưới tội phạm tinh vi đã được thiết lập tại "tổng hành dinh" trên đường A4, phường Bảy Hiền (TP.HCM). Thảo không hoạt động đơn độc mà phân vai chặt chẽ cho các "thuộc hạ" cốt cán:

Nguyễn Duy Thịnh (1996): Giữ vai trò "tổng tham mưu" công nghệ, trực tiếp tạo ra 12 tỷ đồng Token Xin vô giá trị và thiết kế các thuật toán lừa đảo.

Hà Tuấn Dũng: Giám đốc marketing, chuyên trách việc tô vẽ hình ảnh, tổ chức các buổi hội thảo sang trọng để "lùa gà".

Thủ đoạn "thổi phồng" giá trị và tạo sự khan hiếm giả tạo

Khác với các hình thức lừa đảo truyền thống, Nguyễn Băng Thảo vận hành Xintel như một tập đoàn công nghệ thực thụ. Đối tượng này đã lợi dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội du lịch để tạo lòng tin, sau đó lèo lái nhà đầu tư sang mảng Fintech đầy rủi ro.

Tang vật thu được từ vụ việc. Ảnh: CA Thanh Hoá

Để thao túng tâm lý đám đông, Thảo đã thực hiện những chiêu trò cực kỳ tinh vi:

Tự định giá "khống": Dù công ty không có hoạt động kinh doanh thực tế, Thảo vẫn tự ý định giá hệ sinh thái của mình lên tới 30 triệu USD.

Chiêu bài "đốt" Token: Thảo chỉ đạo tiêu hủy giả tạo 8,2 tỷ đồng Xin trên hệ thống nhằm tạo ra cảm giác khan hiếm, thúc đẩy nhà đầu tư đổ thêm vốn để sở hữu "tài sản hiếm".

Gắn mác quốc tế: Để né tránh sự nghi ngờ về tính pháp lý tại Việt Nam, Thảo thuê người lập công ty tại Hong Kong (Trung Quốc), giới thiệu đây là đơn vị vận hành chính để tạo vỏ bọc uy tín toàn cầu.

Hệ thống "máy đào" chỉ tồn tại trên màn hình điện tử

Lời khai của các đối tượng tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc trần sự thật về các "gói đào tiền ảo" Xnode. Thực tế, không có bất kỳ máy móc hay thuật toán khai thác tiền mã hóa nào tồn tại. Tất cả chỉ là những con số được Nguyễn Duy Thịnh lập trình sẵn và có thể can thiệp thủ công bất cứ lúc nào.

Đối tượng Nguyễn Duy Thịnh, "tổng tham mưu" của hệ sinh thái Xintel bị bắt giữ. Ảnh: CA Thanh Hoá

Nhà đầu tư như chị N.T.T (Thanh Hóa) đã mất trắng 7,3 tỷ đồng vì tin vào những buổi hội thảo tại các nhà hàng 5 sao. "Họ đưa ra những thông tin về giấy phép, trụ sở rõ ràng khiến tôi mất cảnh giác. Đến khi hệ thống khóa thanh khoản, tôi mới biết toàn bộ vốn liếng cả đời đã tan thành mây khói", chị T. cay đắng chia sẻ.

Cú lừa quy mô đặc biệt lớn này đã chính thức khép lại vào ngày 07/01/2026, khi các lực lượng tinh nhuệ của Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt đột kích vào "sào huyệt" của Xintel tại TP.HCM. Gần 50 đối tượng đã bị áp giải, hàng loạt máy chủ lưu trữ dữ liệu phạm tội bị niêm phong.

Ngày 17/01/2026, Nguyễn Băng Thảo cùng 17 đồng phạm đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Chuyên án là lời cảnh báo đanh thép cho những ai đang ảo tưởng về lợi nhuận "khủng" từ các dự án tiền ảo đa cấp núp bóng công nghệ. Sau lớp vỏ bọc hào nhoáng của các "Chủ tịch" như Nguyễn Băng Thảo chỉ là những kịch bản lừa đảo được dàn dựng công phu để chiếm đoạt tài sản của người dân.