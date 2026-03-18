Chấn động MXH Trung Quốc: Cặp nam nữ làm chuyện nhạy cảm ngay giữa phố, hàng trăm người vây xem cổ vũ, phát livestream

Rạng sáng 15/3, tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) một sự việc gây xôn xao dư luận đã xảy ra khi một người phụ nữ có hành vi phản cảm ngay giữa phố đông người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h sáng, trước cửa một quán lẩu nổi tiếng trên tuyến phố sầm uất này, một người phụ nữ tóc ngắn nhuộm vàng, mặc trang phục hở hang gồm áo da và quần siêu ngắn, bất ngờ thực hiện các động tác nhảy múa khiêu khích giữa đám đông.

Sau đó, một người đàn ông tiến lại gần và thực hiện hành vi nhạy cảm với người phụ nữ này ngay trên vỉa hè, trước sự chứng kiến của rất đông người qua lại.

Do khu vực xảy ra sự việc là nơi tập trung đông người về đêm, chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm người đã tụ tập xung quanh để theo dõi. Đáng chú ý, thay vì can ngăn, nhiều người lại reo hò, cổ vũ, thậm chí dùng điện thoại ghi hình, khiến hiện trường trở nên hỗn loạn.

Ngày 16/3, Công an quận Thiên Tâm (tỉnh Hồ Nam) đã phát đi thông báo chính thức về vụ việc. Theo đó, đây được xác định là một vụ án có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan chức năng cho biết, sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa các đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc.

Qua điều tra, hai người trong vụ việc được xác định là Trương (nam, 36 tuổi) và Đường (nữ, 35 tuổi), đều là người từ địa phương khác đến.

Cảnh sát nhận định, hành vi của hai người tại nơi công cộng, kèm theo việc kích động đám đông, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Hiện tại, cơ quan công an đã áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự đối với cả hai đối tượng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Nguồn: HK01