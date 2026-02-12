Vừa mới đây, câu chuyện về một khu du lịch phát thưởng Tết lên tới hàng tỷ đồng/người đã khiến dư luận thực sự "chấn động". Theo đó, chủ đề "Một khu du lịch phát thưởng cuối năm lên đến 450.000 NDT" trên mạng xã hội Weibo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Theo truyền thông Trung Quốc, một đoạn video ghi lại lễ tổng kết, khen thưởng cuối năm của khu du lịch Lão Quân Sơn lan truyền rộng rãi, kéo theo hàng loạt bình luận bàn tán.

Trong video, các nhân viên lần lượt bước lên sân khấu nhận thưởng, trên tay cầm bảng ghi số tiền từ 200.000 đến hơn 400.000 NDT (tương đương khoảng 750 triệu đến hơn 1,5 tỷ đồng). Đáng chú ý, có người nhận thưởng marketing lên tới 450.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng), trong khi một nhân viên khác nhận giải thưởng quảng bá video ngắn trị giá 370.000 NDT (gần 1,4 tỷ). Những con số "khủng" này lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Các nhân viên của khu du lịch nhận thưởng Tết

Giữa làn sóng ngưỡng mộ xen lẫn tò mò, ngày 5/2, một nhân viên của khu du lịch Lão Quân Sơn tên Phan Miêu đã đăng tải video phản hồi trên trang cá nhân. Cô chia sẻ: "Những ai thực sự hiểu công việc của chúng tôi đều biết rằng các khoản thưởng này là thành quả mà mọi người đã nỗ lực, đổ mồ hôi từng chút một để đạt được."

Theo lời Phan Miêu, lễ khen thưởng hôm đó bắt đầu từ 6h50 sáng, và việc dậy sớm như vậy vốn đã là điều quen thuộc với nhân viên nơi đây. Vào các dịp lễ, kỳ nghỉ hè hay mùa cao điểm du lịch, họ thường xuyên "đi sớm về muộn, thậm chí có mặt từ rất sớm".

Cô cũng tiết lộ nhịp làm việc thường ngày của đội ngũ Lão Quân Sơn: làm việc quanh năm gần như không có ngày nghỉ, từ 6h sáng đến 10h tối; nửa đêm leo núi giữa gió lạnh để cứu hộ; ban ngày vận hành, phục vụ du khách, ban đêm tăng ca kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị; mỗi ngày leo núi hai lượt; trời chưa sáng đã dọn tuyết, thu gom rác; ngồi cả ngày tại quầy tư vấn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc; mang túi y tế chạy khắp núi để xử lý tình huống khẩn cấp…

"Đó chính là con người Lão Quân Sơn - tự tạo áp lực cho mình, không ngừng vươn lên, sẵn sàng cống hiến và tận tâm với nghề", cô nói.

Một số hình ảnh tại khu du lịch này

Bên cạnh đó, nữ nhân viên cũng thừa nhận khu du lịch vẫn đối mặt với nhiều thách thức: làm sao duy trì sức hút giữa thị trường cạnh tranh gay gắt, làm sao đổi mới để nâng cao trải nghiệm và làm sao phục vụ tốt hơn để không phụ lòng tin của du khách. Tinh thần "lo trước khi nguy xảy ra" đã trở thành suy nghĩ chung của cả tập thể.

Khi cao điểm du lịch Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều nhân viên đã chủ động sắp xếp ổn thỏa việc gia đình để ở lại trực Tết, chấp nhận không đoàn tụ cùng người thân. Không ít người trong số họ thừa nhận đã nhiều năm chưa thực sự có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình.

Cuối đoạn video, Phan Miêu nhấn mạnh: "Thưởng đã trao, tinh thần càng lên cao, nhưng chúng ta tuyệt đối không được lơi lỏng. Năm 2026, chỉnh đốn lại đội ngũ, lên đường và tiếp tục phấn đấu."

Chia sẻ từ nữ nhân viên

Theo tư liệu công khai, Lão Quân Sơn nằm tại huyện Loan Xuyên, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Đây là đỉnh chính của dãy Phục Ngưu thuộc nhánh phía đông của Tần Lĩnh, cao khoảng 2.200m, được mệnh danh là "Thánh cảnh vô song dưới thiên hạ, tiên sơn số một thế giới". Ngọn núi này có lịch sử văn hóa hơn 2.000 năm và được xem là một trong những danh sơn lâu đời của Đạo giáo.

Năm 2019, Lão Quân Sơn từng "gây sốt" mạng xã hội nhờ khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, cùng câu nói viral: "Vượt ngàn dặm đến nhân gian dự yến tiệc, lên Lão Quân Sơn ăn mì tôm." Từ đó, nơi đây dần trở thành điểm đến mùa đông nổi tiếng, được ví như "ngọn núi hot nhất mạng xã hội".

Khu du lịch Lão Quân Sơn

Câu chuyện thưởng Tết tiền tỷ lần này một lần nữa khiến cái tên Lão Quân Sơn phủ sóng, nhưng đi kèm theo đó là những chia sẻ phía sau hậu trường - về cường độ làm việc, sự hy sinh thầm lặng và áp lực duy trì sức hút của một điểm đến du lịch nổi tiếng.

(Nguồn: Sina, Elephant News, Jingchu Net, Dahe Daily...)