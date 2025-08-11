Tỷ phú Hoàng Kiều được đông đảo khán giả trẻ biết đến sau mối tình chớp nhoáng với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh vào năm 2017. Trước đó, ông vốn đã nổi tiếng trong giới doanh nhân là một người tài giỏi, đồng thời là một trong những người Mỹ gốc Việt giàu nhất thế giới.

Năm 2014, ông từng lọt vào danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ do tạp chí Forbes công bố, với khối tài sản ước tính khoảng 3,8 tỷ USD.

Mới đây, Hoàng Kiều gây chú ý khi chia sẻ về những cuộc tình sâu đậm trong đời. Ở tuổi 81, ông cho biết mình từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Lý do chia tay người vợ đầu là vì bị phản bội.

Vị tỷ phú kể rằng, dù đã có với nhau 5 người con, vợ ông vẫn đi theo người khác. Ông từng cùng cha tìm đến để năn nỉ tình địch: "Tội nghiệp ba tôi. Ba tôi là người rất thương tôi, ông khổ sở lắm. Bây giờ nghĩ lại chặng đường đó, mình thấy nhục nhã quá. Trong lúc một người đàn bà như vậy mà mình không có đủ can đảm, mình phải đi năn nỉ, lạy lục người tình địch để nhờ người tình địch trả người đàn bà đó lại cho mình", Hoàng Kiều chia sẻ (theo Phụ nữ Pháp luật).

Tuy nhiên, sau 15 năm gắn bó, cuộc hôn nhân đầu tiên vẫn tan vỡ. Vợ ông cuối cùng vẫn chọn đi theo người tình.

Tỷ phú Hoàng Kiều.

Cuộc hôn nhân thứ hai đến khi Hoàng Kiều đã ngoài 70, còn vợ chỉ mới ngoài 20. Sự khác biệt lớn về tuổi tác và thế hệ khiến mâu thuẫn nảy sinh. Vị tỷ phú thừa nhận, vì vợ trẻ trung, xinh đẹp nên ông không kiềm chế được tính ghen tuông: "Cái máu tôi thì hay ghen nhưng có thương mới ghen. Lúc đó tôi coi như 70 rồi mà bà chỉ có hăm mấy tuổi thôi". Dù hôn nhân này cũng kết thúc, ông vẫn hạnh phúc vì có thêm hai người con.

Hiện tại, ở tuổi 81, Hoàng Kiều cho biết vẫn băn khoăn trong chuyện tình cảm dù có nhiều người bày tỏ tình ý: "Tôi cảm ơn các bạn nhắn tin cho tôi trên Facebook. Có nhiều người tỏ tình, có nhiều người thương mến.

Cái chuyện thương mến, thần tượng là bình thường không ai cấm được nhưng tôi khổ sở lắm tôi không đáp được, tôi băn khoăn vì không biết mình có thể làm được gì, đi tới đâu, về đâu. Thành thử tôi hay nói một câu là 'thân em như tấm lụa đào, phất phơ trước gió biết vào tay ai' – là thân tôi đó (cười)" (theo Thanh niên Việt).