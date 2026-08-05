Chân dài Next Top Model sinh năm 1980 bị nhà chồng ghẻ lạnh, quyết ngăn cản đám cưới

Mới đây, siêu mẫu kiêm diễn viên Jang Yoon Ju đã bất chia sẻ câu chuyện cô từng bị gia đình chồng ghẻ lạnh và ngăn cản không cho cưới. Vậy lý do gì khiến siêu mẫu hàng đầu Hàn Quốc lại không thể chinh phục gia đình nhà chồng như vậy?

Lý do nằm ở chính nghề nghiệp đã đem lại cho danh tiếng và tiền tài cho cô: người mẫu. Jang Yoon Ju nhớ lại: " Tôi đã gặp phải sự phản đối từ phía gia đình chồng. Ngay cả trước đó, khi anh ấy giới thiệu tôi với bố mẹ, hầu hết họ đều có cái nhìn không thiện cảm vì tôi là người mẫu".

Mẹ chồng tương lai từng rất không ưa Jang Yoon Ju vì cô là người mẫu. Ảnh: Bazaar

Vào thời điểm đó, nhận thức của xã hội về ngành người mẫu không được như hiện nay. Rất nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi có những định kiến với nghề. Vì gia đình bạn trai phản đối, Jang Yoon Ju đã khóc rất nhiều. Cô đau lòng vì gia đình bạn trai không chào đón mình trước khi kịp hiểu về con người mình.

Mẹ chồng tương lai không khỏi lo lắng, liên tục hỏi con trai rằng "Liệu có ổn không nếu một người có công việc như vậy đến với gia đình chúng ta?". Và giải pháp của bạn trai Jang Yoon Ju chính là cho mẹ xem chương trình thực tế của cô. Trong chương trình Câu chuyện của người mẹ, nàng siêu mẫu đình đám xứ Hàn đã tham gia cùng mẹ mình, ghi lại cuộc sống thường ngày giản dị, cùng trồng rau trên sân thượng, cùng nấu nướng. Bạn trai (sau này là chồng) của Jang Yoon Ju đã nói với mẹ mình: " Cô ấy không hề nuông chiều bản thân hay coi trọng vật chất, thực tế cô ấy lớn lên trong một gia đình giản dị hơn chúng ta". Sau khi xem chương trình, mẹ chồng tương lai đã thay đổi cái nhìn về nàng siêu mẫu và chào đón cô đến với gia đình.

Chồng Jang Yoon Ju sau đó đã cho mẹ thấy con người thật của bạn gái. Ảnh: Instagram

Jang Yoon Ju sinh năm 1980, là siêu mẫu, diễn viên, ca sĩ kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 1997 khi mới 17 tuổi và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt hàng đầu của làng thời trang xứ kim chi. Với chiều cao 1,71 m cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp, Jang Yoon Ju nhiều năm liên tiếp xuất hiện trên các sàn diễn lớn, đồng thời là huấn luyện viên và MC của chương trình Korea's Next Top Model.

Ảnh: Vogue

Ảnh: Vogue

Jang Yoon Ju là siêu mẫu hàng đầu Hàn Quốc. Ảnh: Vogue

Ngoài lĩnh vực thời trang, cô còn phát hành các album nhạc như Dream (2008) và I'm Fine (2012), trước khi lấn sân sang diễn xuất với bộ phim Veteran vào năm 2015. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Three Sisters, Money Heist: Korea – Joint Economic Area, Ballerina, Queen of Tears và Veteran 2 , cho thấy khả năng biến hóa ở nhiều dạng vai khác nhau.

Jang Yoon Ju vào vai chị gái nam chính (Kim Soo Hyun) trong Queen Of Tears. Ảnh: tvN

Về đời tư, Jang Yoon Ju kết hôn với doanh nhân thời trang Jung Seung Min vào năm 2015 sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Cặp đôi chào đón con gái đầu lòng vào năm 2017. Dù bận rộn với công việc người mẫu, diễn viên và nghệ thuật, cô vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, quá trình nuôi dạy con và lối sống tích cực trên mạng xã hội. Với hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Jang Yoon Ju được xem là biểu tượng thời trang của Hàn Quốc, đồng thời là hình mẫu về sự đa tài và bền bỉ trong làng giải trí.

Ảnh: Wordpess

Vợ chồng nữ siêu mẫu trong đám cưới vào năm 2015. Ảnh: Wordpess

Nguồn: Koreaboo