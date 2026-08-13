Chiều 12/8, hotgirl Đặng Thanh Giang - em gái thủ môn Đặng Văn Lâm - có mặt tại buổi rehearsal cho show diễn của NTK Đỗ Long. Những hình ảnh của cô nàng được ghi lại tại hậu trường nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhờ diện mạo xinh xắn cùng một khoảnh khắc tương tác đáng yêu với nữ ca sĩ Hari Won.

Trong khung hình, Đặng Thanh Giang xuất hiện với phong cách nữ tính, nhẹ nhàng. Cô diện áo khoác chất liệu mỏng, tay dài, phối cùng áo hai dây màu đen và chân váy ngắn đồng điệu. Cách kết hợp hai gam màu trắng - đen giúp tổng thể vừa thanh lịch, trẻ trung nhưng vẫn có điểm nhấn. Em gái Đặng Văn Lâm để mái tóc dài buông tự nhiên, ôm nhẹ gương mặt. Không cần trang điểm quá đậm, Thanh Giang vẫn nổi bật với đường nét thanh tú, nụ cười tươi và vẻ ngoài ngọt ngào. Visual đời thường của cô nàng nhận được nhiều lời khen bởi cảm giác trong trẻo, gần gũi.

Tuy nhiên, khoảnh khắc được chú ý nhất lại đến khi Thanh Giang tương tác cùng Hari Won tại hậu trường. Ban đầu Thanh Giang có phần ngại ngùng khi nhìn thấy đàn chị. Cô nàng quay đi rồi lại quay lại vài lần, dường như đang lựa thời điểm thích hợp để chào hỏi Hari Won.

Sự lúng túng đáng yêu này khiến khoảnh khắc trở nên viral. Thanh Giang không vội vàng mà kiên nhẫn chờ đúng lúc, đến khi bắt được “nhịp”, cô nàng cúi đầu lễ phép, nở nụ cười tươi và chào hỏi Hari Won. Đáp lại, Hari Won cũng vui vẻ hướng về phía Thanh Giang và đáp lại lời chào của đàn em.

Chỉ là một màn chào hỏi rất ngắn nhưng cách Thanh Giang chủ động chào đàn chị sau vài lần ngại ngùng quay đi quay lại lại khiến nhiều người thích thú. Hình ảnh này cũng phần nào cho thấy sự lễ phép, tự nhiên của cô nàng khi xuất hiện tại một sự kiện showbiz.

Khoảnh khắc thú vị này càng gây sốt khi đặt cạnh hình ảnh Thanh Giang trên sàn catwalk. Nếu trên sân khấu, cô gái 19 tuổi đang từng bước học cách làm chủ ánh nhìn và thần thái của một người mẫu, thì ở hậu trường, cô vẫn giữ nét rụt rè, ngọt ngào đúng với tuổi 19.

Và có lẽ đó cũng là điểm khiến Thanh Giang tạo được thiện cảm: một gương mặt lai Việt - Nga nổi bật, chiều cao gần 1m8 và tham vọng bước vào làng mẫu, nhưng phía sau vẻ ngoài ngày càng sắc sảo vẫn là cô em út nhà Văn Lâm, có phần ngại ngùng khi mới bước chân vào giới giải trí.

Từ cô bé từng đứng trên khán đài cổ vũ anh trai Văn Lâm, Thanh Giang giờ đã bước sang một chương mới ở tuổi 19. Với lợi thế ngoại hình, nhan sắc xinh đẹp cùng việc không ngại thử sức, chấp nhận cả những lần bị từ chối để tiếp tục học hỏi, Đặng Thanh Giang đang cho thấy cô không muốn mãi được nhắc đến với danh xưng “em gái thủ môn ĐT Việt Nam”, mà thực sự muốn có một vị trí riêng trên sàn diễn thời trang.