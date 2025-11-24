Chấm thang điểm 10 thì phim Hàn này phải 11: Nữ chính là kiệt tác tạo hóa, định nghĩa lại thẩm mỹ của cả đất nước

Kể từ khi phát sóng lần đầu vào tháng 12/2020, True Beauty vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ, trở thành một trong những bộ phim Hàn Quốc được xem lại nhiều lần nhất trên thế giới. Chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, bộ phim nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả nhờ câu chuyện gần gũi, hài hước và cảm động về hành trình tìm lại sự tự tin của Lim Ju Kyung - cô gái trẻ dùng trang điểm để che đi nỗi mặc cảm về ngoại hình.

Điều làm nên sức sống lâu dài của True Beauty không chỉ nằm ở cốt truyện, mà còn nhờ sự kết hợp hoàn hảo của dàn diễn viên chính. Moon Ga Young hóa thân thành Ju Kyung một cách chân thực và dễ đồng cảm, trong khi Cha Eun Woo và Hwang In Yeop cũng cho thấy tương tác tuyệt vời trên màn ảnh, khiến người xem dễ dàng bị cuốn hút vào chuyện tình tay ba đầy cảm xúc. Sự lựa chọn diễn viên này cũng góp phần chuyển tải hình tượng nhân vật gần gũi với phiên bản webtoon, từ đó tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội.

Thành công của phim cũng được phản ánh rõ rệt trên các nền tảng streaming. Theo FlixPatrol, tổng giờ xem True Beauty trên Netflix từ khi phát sóng đến nay đạt khoảng 877,2 triệu giờ trên toàn cầu. Con số này chưa tính lượt xem trên truyền hình Hàn Quốc, YouTube hay các nền tảng khác, cho thấy sức hấp dẫn của bộ phim vẫn còn rất mạnh dù đã phát sóng gần 5 năm.

Không chỉ thành công ở Hàn Quốc, True Beauty còn lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều quốc gia khác, đặc biệt là ở Mỹ Latin. Bộ phim được chiếu trên kênh Televisa Canal 5 (Mexico) và Globo (Brazil), góp phần củng cố làn sóng Hallyu trong khu vực. Điều này chứng minh sức hút toàn cầu của các bộ drama Hàn Quốc không chỉ dựa vào nội dung hay hình ảnh mà còn nhờ chiến lược phân phối và bản địa hóa hợp lý.

Về mặt sự nghiệp của dàn diễn viên, True Beauty thực sự là bước ngoặt đổi đời. Cha Eun Woo tăng từ 9,7 triệu người (tính từ năm 2020) theo dõi trên Instagram lên 48 triệu người vào cuối năm 2025, Hwang In Yeop từ người mẫu trở thành ngôi sao toàn cầu với hơn 21 triệu người theo dõi, và Moon Ga Young cũng có khoảng 13,5 triệu người theo dõi, trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất. Thành công này không chỉ nâng tầm danh tiếng cá nhân mà còn góp phần giữ sức sống lâu dài cho bộ phim.

Điều đặc biệt khiến True Beauty khác biệt là thông điệp về vẻ đẹp thực sự: Biến đổi đến từ bên trong. Trong bối cảnh xã hội bị chi phối bởi thẩm mỹ số và áp lực mạng xã hội, thông điệp này vẫn còn nguyên giá trị, giúp khán giả đặc biệt là giới trẻ cảm thấy gần gũi và được tiếp thêm động lực. Bộ phim nhắc nhở rằng sự tự tin và giá trị cá nhân không phụ thuộc vào ngoại hình, mà đến từ tâm hồn và cách đối diện với bản thân.

Dù thời gian trôi qua, True Beauty vẫn là một trong những drama được nhắc đến nhiều nhất, được xem như “bản chuẩn” cho những chuyển thể webtoon sau này. Với cốt truyện gần gũi, diễn xuất xuất sắc và sức hút toàn cầu, bộ phim đã và đang chứng minh rằng một tác phẩm xuất sắc có thể định hình cả một thế hệ khán giả, và giữ được sức sống bền bỉ theo thời gian.