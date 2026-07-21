Chăm sóc sức khỏe cả gia đình không còn là "bài toán khó" với nền tảng miễn phí này

Thế nhưng, giữa guồng quay công việc và cuộc sống bộn bề, không phải ai cũng có đủ thời gian để theo dõi các chỉ số sức khỏe của từng thành viên, xây dựng thực đơn phù hợp hay duy trì những thói quen sống lành mạnh mỗi ngày.

Để việc chăm sóc sức khỏe cả gia đình trở nên dễ dàng hơn, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp cùng Trường Đại học Y tế Công cộng và Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh phát triển nền tảng Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt, cung cấp miễn phí tại website suckhoegiadinhviet.ajinomoto.com.vn.

Một tài khoản giúp quản lý sức khỏe cả gia đình

Thay vì phải ghi chép rời rạc hoặc sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau, người dùng có thể dễ dàng theo dõi sức khỏe của tất cả thành viên trên cùng một tài khoản.

Với trẻ nhỏ, website hỗ trợ theo dõi chiều cao và cân nặng để cha mẹ dễ dàng quan sát quá trình phát triển. Đối với người trưởng thành và người cao tuổi, hệ thống cho phép theo dõi các chỉ số BMI, huyết áp, đường huyết, mỡ máu, chức năng gan, chức năng thận và axit uric - chỉ số liên quan đến bệnh gút (gout).

Chức năng theo dõi sức khỏe giúp dễ dàng theo dõi các chỉ số huyết áp, BMI, đường huyết… của cả gia đình.

Các chỉ số được thể hiện bằng biểu đồ trực quan theo thời gian, giúp cả gia đình dễ dàng nhận biết những thay đổi và chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động cũng như sinh hoạt khi cần thiết.

Không còn đau đầu nghĩ "hôm nay ăn gì"

Với nhịp sống bận rộn, đa phần người Việt có thói quen ăn sáng ngoài hàng, ăn trưa tại nơi làm việc và chỉ chuẩn bị bữa tối tại nhà. Điều này khiến việc cân đối dinh dưỡng trong cả ngày không hề đơn giản.

Chức năng Kiểm tra và lên bữa ăn của Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt cho phép người dùng nhập những món đã ăn trong ngày. Dựa trên đó, hệ thống sẽ tính toán lượng năng lượng đã tiêu thụ và gợi ý bữa ăn tiếp theo để tổng năng lượng trong ngày phù hợp với nhu cầu của từng người.

Chức năng Kiểm tra và lên bữa ăn.

Nhờ vậy, việc xây dựng thực đơn khoa học trở nên nhẹ nhàng hơn mà không cần phải tự tính toán phức tạp.

Gợi ý thực đơn phù hợp với từng thành viên

Điểm đáng chú ý là nền tảng không đưa ra một thực đơn chung cho tất cả mọi người mà xây dựng các khuyến nghị dinh dưỡng dựa trên từng cá nhân với chức năng Tư vấn ăn uống.

Từ độ tuổi, giới tính, cân nặng, mức độ vận động đến tình trạng sức khỏe đều được hệ thống xem xét để gợi ý thực đơn phù hợp. Website có thể hỗ trợ tư vấn thực đơn cho cả người khỏe mạnh lẫn người mắc các bệnh lý phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid hay bệnh gút.

Ngoài thực đơn, người dùng còn có thể tham khảo những thông tin hữu ích về nhóm thực phẩm nên ưu tiên, nhóm thực phẩm cần hạn chế cũng như khuyến nghị về lượng muối và đường theo hướng dẫn hiện hành.

Chăm sóc sức khỏe bắt đầu từ những thói quen nhỏ mỗi ngày

Một cơ thể khỏe mạnh không chỉ đến từ bữa ăn đủ chất mà còn cần được xây dựng từ nhiều thói quen tốt bao gồm uống đủ nước, vận động phù hợp…

Với Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt, người dùng có thể tham khảo lượng nước cần uống mỗi ngày thông qua chức năng Tư vấn uống nước. Chức năng Tư vấn hoạt động thể chất cung cấp cho người dùng khuyến nghị các loại hình vận động phù hợp với từng độ tuổi và tình trạng sức khỏe của người dùng. Dựa trên thể trạng của người dùng, phần mềm đưa ra gợi ý về cường độ và tần suất tập luyện hợp lý, giúp người dùng duy trì thói quen vận động an toàn, hiệu quả, từ đó nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống hằng ngày.

Bên cạnh đó, ứng dụng có thể giúp kiểm tra năng lượng tiêu hao trong quá trình tập luyện thể dục.

Chức năng Tư vấn sức khỏe giúp hình thành những thói quen tốt cho sức khỏe.

Tiếp nối hành trình đồng hành cùng sức khỏe người Việt

Website Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt là sáng kiến mới nhất của Ajinomoto Việt Nam nhằm góp phần hỗ trợ người dân chăm sóc sức khỏe chủ động hơn.

Trước đó, doanh nghiệp đã triển khai Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng dành cho Bà mẹ và Trẻ em ... Các sáng kiến này đều hướng đến Mục đích tồn tại "Góp phần mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")".

Trong bối cảnh ngày càng nhiều gia đình quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe chủ động, một nền tảng miễn phí, dễ sử dụng và tích hợp nhiều công cụ hữu ích như Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt có thể trở thành trợ thủ giúp các gia đình xây dựng những thói quen tốt, từ đó chăm sóc sức khỏe cho từng thành viên một cách khoa học và bền vững.